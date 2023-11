(PLO)- Một đoạn lan can dọc bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè bị đứt gãy, tuy nhiên rào chắn rất sơ sài, không có biển cảnh báo, gây nguy hiểm cho người dân.

Chiều ngày 13-11, theo ghi nhận của PV, trên tuyến đường Trường Sa, thuộc phường 13, quận 3, một đoạn lan can dọc bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè bị đứt gãy, gây nguy hiểm cho người dân quanh khu vực.

Đoạn lan can dọc bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè trên tuyến đường Trường Sa bị đứt gãy, tuy nhiên lại giăng dây che chắn xung quanh rất sơ sài. Ảnh: THẢO HIỀN

Đoạn lan can đứt gãy nằm lơ lửng, được cảnh báo chỉ bằng những đoạn dây chắn mỏng manh, không có biển cảnh báo nguy hiểm cho người dân. Đáng nói, vị trí này nằm gần một trường tiểu học - nơi đông học sinh qua lại và người đi tập thể dục, vui chơi rất đông. Ảnh: THẢO HIỀN

Khung cảnh nhếch nhác, lộn xộn. Ảnh: THẢO HIỀN

Đến ngày 14-11, những nhánh cây rơi rụng đã được dọn dẹp, đoạn lan can cũng không còn xuất hiện tại hiện trường. Tuy nhiên vẫn không có biện pháp an toàn nào bảo vệ người dân, chỉ giăng những sợi dây qua loa, cẩu thả.

Không có biện pháp an toàn nào để rào chắn bảo vệ người dân. Ảnh: TUYẾT NHUNG

Sau khi ghi nhận, PV đã liên hệ phường 13, quận 3 để tìm hiểu sự việc. Một cán bộ tại đây cho biết đoạn lan can dọc bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè do Sở Giao thông Vận tải TP.HCM quản lý, đoạn dây hiện tại không phải do UBND phường giăng.

Đến sáng 15-3, ghi nhận tại hiện trường, đoạn lan can bị đứt gãy đã được dăng thêm nhiều dây và đặt thêm một cái ghế đá để cảnh báo.

Đoạn rào chắn đã được dăng thêm nhiều dây và đặt thêm cái ghế đá. Ảnh chụp sáng 15-3.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trên.

Bạt quảng cáo kích cỡ lớn ở ngã tư Bảy Hiền bị gió thổi bay xuống đường (PLO)- Bạt quảng cáo ở ngã tư Bảy Hiền bị gió thổi bay xuống đường khiến người dân sợ hãi.

THẢO HIỀN - TUYẾT NHUNG