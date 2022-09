Dứt khoát không để tiếp diễn, kéo dài tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

Đây là nội dung tại Thông báo 288/TB-VPCP ngày 19-9 kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 17 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương.

Kết luận nêu rõ: Trong 8 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, sâu sát, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự đồng hành, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; sự đồng tình, ủng hộ và tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước; sự hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả của bạn bè quốc tế.

Trong thành tựu chung của cả nước, có đóng góp quan trọng của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các Thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Phòng dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở

Trong nước, dịch COVID-19 vẫn đang được kiểm soát; tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, khó lường do: (1) Virus biến đổi, xuất hiện các biến thể mới; (2) Hiệu lực bảo vệ của vaccine suy giảm theo thời gian; (3) Các dịch bệnh thông thường, dịch bệnh theo mùa có xu hướng gia tăng dẫn đến nguy cơ dịch chồng dịch; (4) Có tâm lý lơ là, chủ quan ở một bộ phận người dân và chính quyền một số địa phương; (5) Tác động tiêu cực của tình trạng biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan.

Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt các quan điểm:

- Đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết; người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch.

- Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở; vaccine là biện pháp chiến lược, quan trọng trong phòng, chống dịch.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội, an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Biểu dương 5 địa phương đạt tỉ lệ tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi cao nhất

Thời gian tới, các ngành, các cấp, các địa phương tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Về tiêm vaccine phòng COVID-19, khẩn trương hoàn thành việc tiêm vaccine theo mục tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã đề ra, hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả.

Ban Chỉ đạo Quốc gia biểu dương các địa phương: Nghệ An, Bắc Giang, Thanh Hóa, Bến Tre, Quảng Ninh (đạt tỉ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên cao nhất); Tiền Giang, Quảng Bình, Điện Biên, Bắc Kạn (đạt tỉ lệ tiêm mũi 4 cao nhất); Bắc Giang, Sóc Trăng, Quảng Ninh, Kon Tum, Lâm Đồng (đạt tỉ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi cao nhất); Sóc Trăng, Bắc Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Cần Thơ (đạt tỉ lệ tiêm mũi 2 cho cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi cao nhất).

Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu các tỉnh, thành phố có tỉ lệ tiêm chủng thấp nghiêm túc rà soát, xem xét trách nhiệm các cấp, làm rõ nguyên nhân chưa hoàn thành việc tiêm vaccine để khẩn trương có biện pháp khắc phục.

Bộ Y tế tiếp tục bảo đảm cung ứng phân bổ đầy đủ, kịp thời vaccine phòng COVID-19 theo nhu cầu của địa phương, không để thiếu vaccine; rà soát, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương có tỉ lệ tiêm thấp đẩy nhanh việc tiêm vaccine; cùng với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia tiêm vaccine; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, các địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn hóa số liệu tiêm chủng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế

Các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo Công điện số 778/CĐ-TTg ngày 05/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ; sớm giải quyết triệt để tình trạng thiếu thuốc vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Nhân dân, đặc biệt là cho phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch bệnh. Dứt khoát không để tiếp diễn, kéo dài tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế do vướng mắc về thủ tục, quy định và do thiếu trách nhiệm.

Các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính khẩn trương đánh giá việc đấu thầu tập trung, khẩn trương đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, sửa đổi các Thông tư có liên quan để tạo hành lang pháp lý thuận lợi, rõ ràng, minh bạch cho việc mua sắm; đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong việc mua sắm.

Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về mua sắm, đấu thầu, các quy định về mua sắm đặc thù của ngành Y tế; khẩn trương tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện và trình Chính phủ phê duyệt Nghị quyết của Chính phủ về bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ngày 19-9, gần 1.800 ca mắc COVID-19, 2 F0 tử vong (PLO)- Hôm nay (19-9), cả nước có gần 559 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh và 2 trường hợp tử vong ở Điện Biên và Bình Thuận.