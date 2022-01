“Hiện tại, tôi khoẻ. Chỉ có tối qua, tôi bị hành đau người thôi. Lúc về Việt Nam và cả hôm qua test, kết quả của tôi vẫn âm tính. Hôm nay test tiếp mới phát hiện. Nhưng bây giờ nhiễm COVID cũng bình thường thôi mà”- Á hậu Vũ Hoàng My chia sẻ.



Á hậu Vũ Hoàng My. Ảnh: FBNV

Để đảm bảo sức khoẻ, Vũ Hoàng My bổ sung vitamin, xông hơi hai ngày 1 lần. Cô nấu gừng sả uống nguyên ngày.

“Mẹ tôi vẫn mang đồ qua nhà tôi nhưng tôi không cho qua nhà, tôi nói mẹ để ngoài cửa. Lần này tôi cảm thấy nhẹ hơn lần trước, lần này “2 vạch”, lần trước có dấu hiệu thôi chứ kết quả vẫn âm tính. Nhưng lần trước tôi bị nặng, đau người, đau cơ. Lần này tôi có kinh nghiệm rồi!”- Vũ Hoàng My nói với PLO.

Trước đó, Vũ Hoàng My và CEO Trần Việt Bảo Hoàng đồng hành cùng Kim Duyên chinh chiến tại Hoa hậu hoàn vũ thế giới lần thứ 70. Sau chuỗi ngày bùng nổ tại cuộc thi Miss Universe và sang Dubai công tác cùng hội chị em Hoa, Á hậu Hoàn vũ, Kim Duyên, Vũ Hoàng My, Trần Việt Bảo Hoàng trở về Việt Nam vào ngày 3-1.

Cả ba thực hiện cách ly theo đúng quy định. Về phía Kim Duyên, cô cũng dặn dò fans không ra đón mình. Mới đây, Kim Duyên phát hiện nhiễm COVID-19. Sáng nay, Vũ Hoàng My chia sẻ thông tin cô mắc COVID-19. “Không mang tiền về cho Mẹ

Không mang tiền về cho Mẹ. Lại đi mang bầu về cho Mẹ. My xin phép nghỉ dưỡng thương vài ngày, bẻ cổ con virus xong rồi My sẽ chiến tiếp với các dự án ạ”- Vũ Hoàng My chia sẻ trên trang cá nhân của mình.



Vũ Hoàng My và các nghệ sĩ sát cánh cùng y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Ảnh: NVCC

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã gửi lời động viên Vũ Hoàng My. MC Quỳnh Hoa nhắn rằng: “Mau khỏe để 20-1 lên đường cùng Team mình nha!”.

“Mau khoẻ chị ơi”- ca sĩ Tóc Tiên động viên.

“Xông pha đi làm tình nguyện cùng y tế tuyến đầu suốt thời gian mà covid còn không làm gì được mà nhỉ cô gái! Mong em mau khỏe nhé!”, “Cố lên My ơi”, “Điều trị nhanh và dứt điểm sớm để còn đi Sơn Đoòng em ơi”… nhiều bạn bè, người hâm mộ chia sẻ cùng Á hậu Vũ Hoàng My.

Vũ Hoàng My đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Sau hơn 10 năm đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010, Vũ Hoàng My ngày càng sắc sảo mặn mà.

Cô cũng là đại diện Việt Nam tham gia chinh chiến tại cả hai đấu trường nhan sắc lớn của thế giới: Hoa hậu Hoàn vũ 2011, Hoa hậu Thế giới 2012. Hơn một năm quay trở lại Việt Nam, Á hậu Hoàng My đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ cho khán giả Việt.

Đặc biệt, trong những ngày dịch bệnh căng thẳng, số ca nhiễm không ngừng tăng ở TP.HCM, Vũ Hoàng My cùng Team nghệ sĩ tình nguyện của Nhà văn hoá Thanh Niên như: MC Quỳnh Hoa, Hoa hậu H’Hen Niê, Á hậu Mâu Thuỷ, ca sĩ Quốc Đại, Phương Thanh, MC Đại Nghĩa, diễn viên Phước Hiếu… tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.

Những ngày đầu cô và và tình nguyện viên chỉ dừng lại ở công việc hỗ trợ y bác sĩ nhân viên y tế trong khâu lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine, sắp xếp hàng, đảm bảo giãn cách, đi chợ giúp dân… Tuy nhiên khi dịch bệnh căng thẳng, Hoàng My và khoảng 20 tình nguyện viên nghệ sĩ đã được đào tạo để tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID…