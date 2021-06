Trên trang cá nhân, MC Đại Nghĩa cho biết nhân dịp 14 và rằm tháng 5 âm lịch, anh thực hiện chương trình tặng bánh mỳ chay cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 gồm bà con cô bác buôn bán ngoài đường, anh em tài xế xe ôm, người bán vé số,…



Theo đó, trong ngày đầu tiên, nam MC đã tặng bánh mỳ tại 2 địa điểm là số 85 đường Dạ Nam và số 259 đường Âu Dương Lân tại quận 8. “Mỗi điểm Nghĩa để 100 ổ bánh mì chay ngon bá cháy nha và chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ đã hết sạch sẽ”- MC Đại Nghĩa chia sẻ.





MC Đại Nghĩa thực hiện chương trình tặng bánh mỳ chay cho những người thu nhập khó khăn. Ảnh: FBNV.

Ngày 24-6 (ngày 15 âm lịch), anh bắt đầu thực hiện chương trình lúc 11 giờ trưa và số bánh mỳ sẽ tăng lên 300 ổ chia đều cho 3 địa điểm gồm 2 địa điểm trên và số 94 đường Cống Lở (nay là đường Trần Thị Trọng), quận Tân Bình.

Được biết, số bánh mỳ thiện nguyện trên được MC Đại Nghĩa đặt của người quen, chuyên bán bánh mỳ chay trước chùa Phổ Quang. Là khách “ruột” của quán, vì vậy khi thực hiện chương trình này, nam MC cũng nhận được sự giúp đỡ của chủ quán.

Công việc thiện nguyện này được MC Đại Nghĩa tự thực hiện. Ảnh: FBNV.

“Bánh mì này Nghĩa đặt của một người quen, chuyên bán bánh mì chay trước chùa Phổ Quang ngon xuất sắc nha. Lần nào đi công việc hướng đó Nghĩa cũng ghé ngang qua mua ăn hết. Nay làm chương trình này nên em đó cũng nhiệt tình hỗ trợ”- nam MC viết.

Nói về chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa trong những ngày TP.HCM đang căng mình chống dịch COVID-19, MC Đại Nghĩa bộc bạch: “Nghĩa tự phát tâm làm thôi chứ không dùng tài khoản An Vui nhé, cứ làm được đến đâu hay đến đó. Chia sẻ cùng nhau cho qua những ngày khó khăn này. Mời ai cần thì 11g trưa nay (25-6) đến 3 điểm trên nhận bánh mì ngon hết xẩy ăn nha”.

Có thể nói, trong những ngày COVID-19 bùng phát trở lại Bắc Ninh và Bắc Giang, MC Đại Nghĩa cùng tài khoản An Vui do anh lập ra luôn đi đầu trong các công tác thiện nguyện ủng hộ nhu yếu phẩm và trang thiết bị, đồ bảo hộ y tế cho các y bác sĩ và người dân nơi tâm dịch.

MC Đại Nghĩa và tài khoản An vui luôn đi đầu trong việc hỗ trợ các bệnh viện, y bác sĩ, người dân nơi tâm dịch. Ảnh: FBNV.

Tất cả chi phí của các đợt từ thiện và những cuộc trao đổi đều được anh chụp màn hình lại, đăng tải lên trang cá nhân cho công chúng theo dõi để chứng minh sự rõ ràng và minh bạch từ việc làm của mình.

Trước đó, nam MC cũng đã hỗ trợ cho 80 chốt đồn biên phòng tại huyện An Phú, tỉnh An Giang và cửa khẩu Khánh Bình. MC Đại Nghĩa cho biết thông qua tài khoản An Vui của mình, anh đã gửi tặng đến 80 chốt, mỗi chốt gồm: 100 kg gạo, mì, hủ tiếu, một số đồ ăn và gia vị cần thiết cùng 2 đèn pha để phục vụ việc tuần tra đêm. Tổng số tiền được trích từ tài khoản để mua nhu yếu phẩm lên tới 200 triệu đồng.

Ngày 21-6, MC Đại Nghĩa cùng nhiều sao Việt khác cũng đã tham gia vào công tác tình nguyện viên để hỗ trợ các nhân viên y tế trong việc tư vấn, điều phối người dân tiêm vaccine COVID-19 tại khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TP.HCM). Tại đây nam MC cũng mọi người hướng dẫn công nhân tại khu công nghiệp khai báo ý tế, theo dõi tình trạng sức khoẻ 30 phút sau khi tiêm.

MC Đại Nghĩa hướng dẫn người dân tải app theo dõi sức khỏe sau khi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: FBNV.

Ngoài ra cũng trong ngày 23-6, theo như MC Quỳnh Hoa chia sẻ trên trang cá nhân, gia đình ca Tóc tiên và anh chị em cascadeur teamX Tuấn Nguyễn đã ủng hộ 1 tấn gạo, 360 chai dầu ăn và 420 chai nước tương để hỗ trợ bà con đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

MC Quỳnh Hoa cũng cho biết: “Toàn bộ quà đã được chuyển đến bà con khó khăn tại huyện Bình Chánh cuối tuần qua”.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tóc tiên cũng đã gửi lời cảm ơn đến đội ngũ tình nguyện viên và gửi lời chúc Sài Gòn mau chóng vượt qua dịch bệnh.



Thư cảm ơn của Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM gửi đến ca sĩ Tóc Tiên. Ảnh: FB ca sĩ Tóc Tiên.

“Em xin cảm ơn chị MC Quỳnh Hoa cùng các anh chị em tình nguyện viên đã hết mình hỗ trợ cộng đồng trong những tháng ngày Sài Gòn căng mình chống dịch. Em và các bạn cascadeur teamX Tuan Nguyen chỉ đóng góp tí ti thôi, mong bà con gần xa yên ổn vượt qua những khó khăn này. Sài Gòn mau khoẻ nghen”- giọng ca Ngày mai bày tỏ.

