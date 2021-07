Khách mời tiếp theo trong Đời nghệ sỹ là Nữ hoàng nhạc Rock Ngọc Ánh. Ca sĩ Ngọc Ánh từng là một trong những ngôi sao âm nhạc sáng chói ở thập niên 80 và 90 của thế kỉ trước. Cô là một nữ hoàng thực sự trên sân khấu, luôn bốc lửa và sôi động.

Bởi vậy, người hâm mộ nhiều thế hệ mới ưu ái gọi cô bằng danh xưng Nữ hoàng nhạc Rock. Bên cạnh đó, Ngọc Ánh còn sở hữu một sự nghiệp ca hát đáng mơ ước và ngưỡng mộ.



Ca sĩ Ngọc Ánh. Ảnh: JET

Đối với một nghệ sĩ, độ hot được đo bằng số lượng show diễn trong một thời điểm. Và Ngọc Ánh chính là một trong những ca sĩ có số lượng show diễn kỉ lục ấy.

Để trò chuyện sâu hơn về chủ đề này, chương trình đã mời đến một khách mời đặc biệt là đồng nghiệp thân thiết của Ngọc Ánh, đó là nữ ca sĩ Thùy Trang, người từng đồng hành chạy show chung với Ngọc Ánh trước đây.

Thùy Trang chia sẻ ngày xưa cô và ca sĩ Ngọc Ánh đi diễn chung show của bầu show Duy Ngọc. Thời điểm đó, Ngọc Ánh đang là ngôi sao sáng chói, cái tên bán vé cho tất cả sự kiện, gọi nôm na là vedette của show diễn.



Ca sĩ Thùy Trang và Ngọc Ánh. Ảnh: JET

Trong lần biểu diễn tại Châu Đốc, với 5 tụ điểm đều có Ngọc Ánh xuất hiện. Số lượng ca khúc cô hát trong một đêm khá khủng với mỗi tụ điểm khoảng 10 bài.

Với tốc độ chạy show khủng khiếp như vậy thì mức thu nhập của Ngọc Ánh lúc bấy giờ cũng phải tương xứng. Chỉ khoảng hai đến ba ngày một lần là Ngọc Ánh lại rủ Thùy Trang ra chợ mua vàng và mỗi lần mua thì phải tính cây chứ không tính chỉ.

Chia tay với Thùy Trang, khán giả tiếp tục được gặp gỡ với khách mời thứ hai, một nam ca sĩ nổi tiếng thuộc thế hệ học trò của Ngọc Ánh, ca sĩ Nguyên Vũ. Vừa xuất hiện, anh đã tố Ngọc Ánh ngày xưa rất chảnh vì đi hát hiếm khi nói chuyện với ai trong hậu trường.



Nguyên Vũ chia sẻ đầy bất ngờ về ca sĩ Ngọc Ánh. Ảnh: JET

Mãi đến thời gian sau, Nguyên Vũ mới biết hóa ra suy nghĩ của mình là sai, Ngọc Ánh không hề “chảnh”. Chỉ vì cô chạy quá nhiều show trong một đêm nên không có thời gian trò chuyện cùng đồng nghiệp khác.

Clip Nguyên Vũ từng nghĩ Ngọc Ánh “chảnh”, tiết lộ “nhược điểm” của đàn chị. Nguồ: JET

Ngọc Ánh nói thêm lúc ấy cô chỉ có đúng 15 phút cho một sự kiện, năm phút chuẩn bị và 10 phút hát trên sân khấu.



Ca sĩ Ngọc Ánh mang đến hàng loạt nhạc phẩm nổi tiếng tại chương trình Đời nghệ sỹ. Ảnh: JET

Bên cạnh những câu chuyện đầy bất ngờ và thú vị, khán giả còn được sống lại trong không gian âm nhạc qua tiếng hát của Nữ hoàng nhạc Rock Ngọc Ánh với hàng loạt nhạc phẩm quen thuộc như: Mong đợi ngậm ngùi, Say you will, Đêm huyền diệu,…



MC Minh Đức. Ảnh: JET

Bên cạnh sự dẫn dắt của MC Minh Đức, sự xuất hiện của hai khách mời nổi tiếng là ca sĩ Thùy Trang và ca sĩ Nguyên Vũ sẽ đem đến những câu chuyện thú vị xoay quanh Nữ hoàng nhạc Rock Ngọc Ánh. Chương trình phát sóng lúc 19 giờ 15 tối nay, 25-7 trên VTV9.