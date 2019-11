Đen Vâu vẫn run dù ‘một lần chơi lớn’

Lần chơi lớn này của Đen không chỉ nhiều áp lực trước liveshow mà “tự tin” đối diện với truyền thông.

Lần đầu tiên rapper Đen Vâu thực hiện liveshow sau mười năm theo đuổi âm nhạc. Đen Vâu trên mạng với những MV 70-80 triệu views, gương mặt mỗi lúc phát hành ca khúc lại “gây bão”, tạo “trend” trên mạng, ôm mic rap say sưa trước khán giả lại vô cùng ngại đối diện phỏng vấn.

Thế nhưng, chiều 6-11, Đen đã có buổi gặp với một số báo tại TP.HCM để “đối diện” dù vẫn không cho quay hình bởi thật sự… ngại.

PLO đã có trò chuyện cùng Đen với âm nhạc tạo thành trend của anh…

Show của Đen là âm nhạc thật sự

. Phóng viên: Anh nghĩ sao khi những bài hát của anh như Hai triệu năm bất ngờ trở thành xu hướng (trend) của giới trẻ?

+ Rapper Đen Vâu: Tôi không tính được gì là trend nhưng thấy vui khi mình được chế khắp mọi nơi.

. Tham vọng của Đen trong liveshow lần này là gì?

+ Tôi nghĩ tất cả là ở đêm nhạc, chứ không quá tham vọng, có lẽ tham vọng duy nhất có chăng đây là lần đầu tiên rapper chơi nhạc live đánh full band, đó là âm nhạc thật sự chứ không phải nhạc con trẻ chơi ngoài đường.

Đen từng viết "Đừng gọi anh là idol, đừng gọi anh là idol. Dù anh được vài người biết, và nhạc anh đôi khi viral".

. Bản thân Đen hài lòng với giọng mình hay sáng tác của mình hơn?

+ Tôi thích viết hơn nhưng rap là âm nhạc của cái tôi. Vẫn có những người viết và người hát riêng nhưng với nhạc của tôi thì viết và thể hiện là một.

. Anh nghĩ sao với câu chuyện rapper phản ứng tiêu cực xã hội còn nhạc của anh là xúi… đi trốn?

+ Có lẽ do cuộc sống mỗi người khác nhau. Có người chọn cuộc sống gai góc thì chống đối tôi chọn cuộc sống nhẹ nhàng.

Như với mười năm qua, tư duy âm nhạc của tôi vẫn thế, nhưng tinh thần hồi xưa u tối hơn còn giờ chill hơn, có chút ánh sáng hơn. Xưa Đen chia sẻ nỗi lòng, còn bây giờ là nhạc có tính thư giãn hơn.

. Có phải vì vậy mà bây giờ sáng tác nhiều hơn…

+ Thật ra sáng tác giờ nhiều hơn vì tôi có nhiều động viên tinh thần lẫn sự nhắc nhở. Đó là các giải thưởng, là khán giả… niềm cổ vũ là năng lượng để làm tiếp.

. Từ một ca sĩ underground dễ bị giới underground quay lưng khi chọn bước ra ánh đèn sân khấu, anh nghĩ sao về điều này?

+ Tôi nghĩ phản ứng quay lưng là có vì người nghệ sĩ đó không thống nhất một hành trình. Còn với tôi, Đen bây giờ hay Đen 10 năm trước cũng vậy, không toan tính và vẫn nhiều bỡ ngỡ.

Không muốn công bố khách mời để bán vé cho liveshow. Đến "Show của Đen" trước tiên phải vì âm nhạc của Đen.

. Không, nhiều người cho rằng Đen bây giờ, dù là liveshow đầu tiên nhưng Đen và ê kíp đã biết tính đường đi nước bước…

+ Thật ra tôi không có ý đồ gì đâu. Việc làm liveshow được tôi quyết định rất nhanh chóng, không có kế hoạch nên không đáp ứng được thời gian của bất cứ nhãn hàng nào. Tôi chỉ xin được tài trợ nước uống cho mọi người còn lại tiền túi hết.

Trong việc tung một lúc hai ca khúc: Lối nhỏ và Cảm ơn cũng đến ngẫu nhiên. Ví dụ việc bán vé nhanh với số lượng không tưởng chính tôi cũng bất ngờ. Và tôi nghĩ bán được vé là vì liveshow đầu tiên, mọi người vẫn chờ được một show Đen hát gì nó muốn, loại nhạc mọi người muốn nghe. Tôi cũng nghĩ vì có thể lâu nay nghe Đen miễn phí trên mạng nhiều rồi nên khán giả mua vé show Đen một cách văn minh và sòng phẳng.

Còn ngay việc khách mời tham gia cũng không phải chiêu trò mà là ê kíp chưa chắc ai sẽ có mặt nên không dám công bố. Tôi không muốn đem hình ảnh các bạn bè của mình là công cụ bán vé. Ê kíp cũng băn khoăn khi Đen không cho mọi người công bố khách mời bởi tôi rất ngại nếu fan của các khách mời đến, chỉ nghe được một hai bài thần lượng mình hát.

Tôi cũng muốn thử xem mọi người có thật đến chỉ vì Đen hay không. Mọi người vui vì đến nghe Đen, còn thêm khách mời thì cảm xúc càng thoả thuê.

Cuộc sống người thành thị xếp chồng như những căn hộ

. Trước đây nhạc Đen rất bụi phủi lang thang, giờ nhạc Đen lại gần với các bạn công sở với trăn trở thường nhật hơn. Dấu ấn nào làm âm nhạc của anh thay đổi như vậy?

+ Tôi đã quá nhiều bài bụi về những chuyến đi, nên chính bản thân tôi cũng phải đi tìm cảm hứng khác cho âm nhạc của mình, biết đâu sau đó tôi không còn viết được nữa.

Nhưng việc thay đổi vào Sài Gòn làm nhiều hơn đã đưa chính tôi đến một cảm xúc khác. Như ở quê không ai bỏ ra số tiền lớn để mua một căn hộ chung cư như Sài Gòn, cuộc sống cứ chồng lên nhau; sáng ra thành phố như một tổ chim, mọi người ra đường cắm đầu đi làm, kẹt xe, chen chúc…

Ai cũng mệt nhưng không kêu than. Âm nhạc của tôi có lẽ như người kêu giùm, than thở giùm với đồng nghiệp… Và ngay chính tôi khi vào Sài Gòn cũng phải sống như thế, mỗi ngày như con chim túa ra đường cuối ngày tìm về tổ…

Lắm lúc không viết được nhạc...

. Trong suốt 10 năm qua có bao giờ Đen không viết nhạc được?

+ Có chứ. Quãng năm 2017- 2018 gần như tôi bị mất cảm xúc, gánh nặng cơm áo gạo tiền… Nếu mãi mình theo ý mình thì khó mà sống được, nhưng rồi điều giúp mình vượt qua cũng chính là âm nhạc. Tôi vẫn may mắn viết được nhạc theo ý mình. Âm nhạc với tôi là đam mê và là thứ nuôi sống.

Tôi hay suy nghĩ về điều đó và mong mỏi duy nhất là mình luôn có cảm hứng để viết chứ không ước vọng gì cao xa hơn, nên viết nhạc tôi không cố gò mình cho một mục tiêu gì hết. Cái gì gượng ép cũng dễ thành hời hợt.

. Trong các gương mặt nữ Đen thường kết hợp, nhiều khán giả thích Linh, Biên hơn là Phương Anh Đào, anh nghĩ sao?

+ Thật khó để đưa ra một so sánh vì tôi không định hình mình sẽ hát với ai mà định hình việc giai điệu mình sẽ vang lên như thế nào. Tất cả các bạn nữ kết hợp cùng tôi từ trước đến nay điểm chung là hát bản năng, hát như trò chuyện, ngân nga, nghêu ngao, hát như đọc và ai cũng có thể hát theo được.

Khán giả có thể so sánh nhưng tôi không thể và không nên so sánh, ai có thể thay ai khi Linh là thơ mộng kiểu Huế, Biên non nớt bay bổng, Phương Anh Đào thì đúng kiểu miền Tây nghêu ngao… Mỗi gương mặt là một sắc màu.

Đến giờ vẫn sống ở quê không chọn thành thị...

. Anh có nghĩ rằng, nhạc của anh nghe năm bảy bài sẽ ổn nhưng giữa một liveshow chỉ một chất nhạc mấy chục bài thì có làm khán giả ngán không?

+ Điều liveshow này khác biệt chính là việc lần đầu tiên rapper chơi live cùng ban nhạc suốt chương trình. Chính điều này sẽ đưa đến cảm xúc khác biệt cho khán giả với cả những bản phối hoàn toàn mới. Quan trọng nhất, tổng thể show Đen không có remix, phối sôi động… khi khán giả chọn đến show đã hiểu nhạc của Đen mới thích.

. Đến giờ tại sao anh vẫn không sống hẳn ở Sài Gòn?

+ Tôi vẫn sống ở quê, chỉ vào Sài Gòn khi có việc. Mình còn trẻ, không quá ngại chuyện di chuyển. Và sống ở quê thích hơn, sau âm nhạc, công việc, niềm vui của tôi vẫn là lang thang thôi…

. Xin cảm ơn anh!