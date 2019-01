Hương Xuân HTV quy tụ hơn 150 nghệ sĩ nổi tiếng

Chương trình bao gồm nhiều tiết mục trình diễn tổng hợp như: tân nhạc, cải lương, xiếc, ảo thuật, thời trang, hài kịch, giao lưu và được chia làm 5 tập, mỗi tập có một chủ đề khác nhau, phát sóng từ Giao thừa (nhằm ngày 5/2/2019 dương lịch) đến mùng 3 Tết (nhằm ngày 7/2 dương lịch) trên kênh HTV7 và HTV9.

Dẫn dắt chương trình là các MC trưởng thành từ chương trình Én Vàng của HTV như Kiều Ngân, Phương Hiếu, Phương Uyên, Nguyên Bảo, Quang Huy.



Các MC sẽ liên tục thay đổi trong từng tiết mục của mỗi tập để mang đến sự mới mẻ cho khán giả.

Tập đầu tiên của chương trình phát sóng ngay sau giao thừa vào lúc 0g15 ngày 5/2/2019 trên kênh HTV7 có sự tham gia của NSƯT Quế Trân, nghệ sĩ Võ Minh Lâm - Quán quân Đường đến danh ca vọng cổ, ca sĩ Đan Trường, ca sĩ Lam Trường, ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Đoan Trang, ca sĩ Tố My...



Tập 1 sẽ mang đến cho khán giả những ca khúc mừng Xuân rộn ràng và những chia sẻ thú vị của các nghệ sĩ về một năm đã qua cũng như những cảm xúc đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Tập 2 chương trình với chủ đề Ca nhạc - Cải lương sẽ phát sóng vào lúc 20h45 ngày 5-2-2019 (mùng 1 Tết) trên kênh HTV9.

Chương trình sẽ có các tiết mục cải lương truyền thống do nhiều nghệ sĩ biểu diễn như NSƯT Hữu Quốc, NSƯT Thanh Ngân, Kim Cương, Kim Luận, Võ Hoài Long. Cùng với đó là các tiết mục ca nhạc trẻ vể mùa xuân, ngày Tết do các ca sĩ trình diễn như Lam Trường, Đan Trường, Quang Hà, Hồ Quang Hiếu, Đông Đào, Tố My, Tùng Anh, Tiêu Châu Như Quỳnh, Thu Uyên, Thu Hoài.



Ca sĩ Hồ Quang Hiếu sẽ góp mặt trong tập 2.

Tập 3 Hương xuân HTV chủ đề diễn viên Hài - Ảo thuật sẽ phát sóng vào lúc 20h45 ngày 6-2-2019 (mùng 2 Tết) trên kênh HTV9.

Chương trình sẽ hội ngộ các nghệ sĩ hài gạo cội như NSND Hồng Vân, NSƯT Kim Xuân, cùng các diễn viên hài trẻ thành danh từ nhiều chương trình truyền hình như Anh Tú - Quán quân Cười Xuyên Việt 2016, Ngoài ra sẽ có sự góp mặt của đoàn xiếc - ảo thuật của nghệ sĩ đoàn xiếc TPHCM.

Tập 4 chủ đề Diễn viên truyền hình - Người mẫu sẽ phát sóng vào lúc 7g ngày 6/2/2019 (mùng 2 Tết) trên kênh HTV7.

Chương trình sẽ có sự góp mặt của nhà thiết kế Phạm Sĩ Toàn và Huỳnh Bảo Toàn, cùng dàn người mẫu tên tuổi như Minh Trung, Jay Quân, Chúng Huyền Thanh, Hoàng Phi Kha, Lương Gia Huy, Cao Ngân, Lâm Kỳ Nguyên, Kim Dung, Dương Mạc Anh Quân, Hương Ly.

Đặc biệt, chương trình có phần góp mặt của dàn nghệ sĩ cực hot của bộ phim Gạo nếp gạo tẻ đình đám như nghệ sĩ Minh Đức, Thanh Thức, Ngân Quỳnh, Hoàng Anh, Thuỳ Trang, Ngọc Thuận, Quốc Trường, Anh Tuấn…

Dàn diễn viên trong phim "Gạo nếp gạo tẻ".



Tập 5 chủ đề Người dẫn chương trình sẽ phát sóng vào lúc 20h45 ngày 7/2/2019 (mùng 3 Tết) trên kênh HTV9.

Chương trình sẽ là phần hội ngộ của những MC của các chương trình HTV qua nhiều thời kì như Quỳnh Hoa, Phước Lập, Tùng Leo, Quốc Bình, Đại Nghĩa, Vũ Mạnh Cường. Bên cạnh đó là các MC trẻ thành danh từ chuỗi chương trình Én Vàng như Liêu Hà Trinh...



Các MC xuất thân từ "Én vàng".

