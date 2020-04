Áo dài gây thương nhớ của Tăng Thanh Hà 8 năm về trước

Ngày 26-4, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam đã chia sẻ bộ ảnh áo dài của Tăng Thanh Hà cách đây tám năm.



Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam viết: "Những ngày cuối tháng 4 nhớ về TP.HCM trong ký ức. Kỷ niệm tám năm trước lần đầu tiên được lang thang chụp hình giữa lòng TP, cùng những đứa em".



Người đẹp Tăng Thanh Hà cũng chia sẻ dưới bài viết của tác giả bộ ảnh: "Có tụi em nhớ anh".



Đây cũng là bộ ảnh ngọc nữ "Bỗng dưng muốn khóc" thực hiện trước khi lấy chồng.

Ngọc nữ Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào tháng 11-2012.

Trước đó, Hà Tăng cũng chia sẻ những hình ảnh áo dài trắng trên trang cá nhân của mình khi tham gia đóng phim "Bỗng dưng muốn khóc" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.



Hà Tăng cùng Lương Mạnh Hải trong phim "Bỗng dưng muốn khóc".

Hình ảnh áo dài trắng được Tăng Thanh Hà chia sẻ trên trang cá nhân 12 năm về trước.

Cùng ngắm bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam thực hiện trước khi Hà Tăng lấy chồng:













So với hiện tại, nhan sắc của ngọc nữ cách đây 12 năm không thay đổi gì nhiều.