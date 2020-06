Lương Thuỳ Linh tung bộ ảnh mới hoá thân thành Cinderella

Nhờ sự thăng hạng về kỹ năng sau gần một năm đăng quang, cô nàng cũng là gương mặt khơi gợi nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam

Lương Thùy Linh diện váy cưới đẹp như nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Ảnh: NVCC



Trong bộ ảnh mới, nàng hậu gốc Cao Bằng trở thành nàng thơ của nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm qua bộ sưu tập váy cưới mới nhất mang tên I’m Yours.

Đi cùng thông điệp Say yes to the dress, nàng hậu đã góp phần định vị xu hướng thời trang cưới Việt trong giai đoạn nửa cuối năm nay.





Hoa hậu Lương Thuỳ Linh liều lĩnh thả dáng trên sân thượng của tòa nhà cao tầng.



Đứng giữa không gian sang trọng, Lương Thuỳ Linh mang dáng vẻ quyền quý tân cổ điển pha trộn vẻ cầu kỳ đương đại.

Từng lớp không gian chuyển sắc độ liên tục giúp tô đậm vẻ đẹp Á Đông của người đẹp trong thiết kế của I’m Yours.

Tuy nhiên, là một nàng hậu liều lĩnh, dám chấp nhận thử thách, Lương Thuỳ Linh đã không ngại thả dáng trên lan can sân thượng của toà nhà cao tầng.

Những shoot hình có vẻ nguy hiểm nhưng trên thực tế không gian vẫn đảm bảo độ an toàn.

Không bỏ công, những shoot hình trên cao của cô nàng đã trở thành điểm nhấn cho bộ ảnh cũng như ý tưởng của bộ sưu tập lần này.

Hoa Hậu Lương Thuỳ Linh.



Tuyên ngôn của bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ câu chuyện nàng Cinderella đi tìm hạnh phúc của mình.

Các tạo hình của Lương Thùy Linh thể hiện tiếng gọi vang vọng thu hút mọi sự chú ý đổ dồn về cô nàng Lọ Lem, khi ước mơ được khoác lên mình bộ cánh sang trọng, sánh vai cùng nửa kia bước đi trong không gian cưới choáng ngợp trở thành hiện thực.



Diện váy cưới, Lương Thuỳ Linh khoe nhan sắc chín muồi ở tuổi 20.

Theo như thông tin đã công bố trước đó, Lương Thuỳ Linh sẽ chính thức trở thành Host của phần thi Người đẹp Nhân ái và Head to Head Challenge tại Hoa hậu Việt Nam 2020.

Mặc dù đăng quang chưa đầy một năm nhưng khối lượng kiến thức cũng như sự nhạy bén của nàng hậu sẽ giúp cho các thí sinh năm nay thấu hiểu được giá trị của chiếc vương miện.