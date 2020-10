Ngắm Phù Bảo Nghi người đẹp giống hoa hậu Tiểu Vy

Phù Bảo Nghi sinh năm 2001, đến từ An Giang. Ảnh: FBPTN



Cô có thành tích học tập 'khủng' khi đỗ 3 trường đại học tại Mỹ.



3 trường đại học danh tiếng ở Mỹ là: Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston. Ảnh: BTC

Bảo Nghi có điểm thi TOEFL là 107 (đọc 25/30, nghe 29/30, nói 27/30 và viết 26/30)

Người đẹp 19 tuổi cho biết, cô sẽ theo học tại Hult International Business School.

Cô chọn học trường Hult International Business School - trường mà cô giành học bổng trị giá 20.000 USD/năm.



Người đẹp đến từ An Giang cao 1,7 m

Cô sở hữu số đo 86-64-96. Ảnh: BTC



Ngoài học giỏi, Bảo Nghi có đam mê các bộ môn thể thao từ nhỏ. Ảnh: FBPTN



Cô tham gia cả ba đội tuyển bóng chuyền, bóng rổ và bóng đá.

Năm 2019, nữ sinh thi bóng chuyền (cuộc thi dành cho học sinh trường quốc tế) và đạt giải nhì. Ảnh: FBPBN





Người đẹp 19 tuổi còn có năng khiếu nhảy hiện đại.

Bảo Nghi từng đạt giải 3 cuộc thi tìm kiếm tài năng ở trường.

Đặc biệt, tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay, Bảo Nghi được xem là người đẹp giống đương kim hoa hậu Tiểu Vy (trái).

Ở góc nhìn nghiêng này Bảo Nghi (phải) giống hoa hậu Tiểu Vy với vẻ đẹp thanh thoát.

Cùng ngắm một số hình ảnh khác của người đẹp Phù Bảo Nghi: