Thúy An hé lộ kế hoạch tham gia đấu trường nhan sắc Quốc Tế

Sau khi ổn định sức khỏe, Thúy An trở lại tham gia các hoạt động nghệ thuật, cũng như việc học, và về Bạc Liêu thăm bé Ngọc Ánh – cô bé trong dự án thiện nguyện “Nụ cười trẻ thơ” mà Thúy An tham gia, cô lại tiếp tục khiến khá giả “say mê” bởi vẻ đẹp của mình trong bộ hình mới.

Diện những mẫu đầm công chúa, mang hơi hướng cổ tích, cùng kiểu tóc buông lơi và lối trang điểm nhẹ nhàng, nàng Á hậu thả dáng bên hoa, e ấp khoe nét đẹp “chim sa cá lặn” của mình.



Cô tự nhận xét, bản thân chưa bén duyên để tham gia các lĩnh vực diễn xuất hay MC, …tuy nhiên lại rất có duyên với người mẫu ảnh. Qua mỗi shoot hình Thúy An lại thể hiện được thần thái ngọt ngào và xinh đẹp của mình. Với vóc dáng thanh mảnh, cùng làn da trắng sứ, Thúy An dễ dàng truyền tải được ý đồ của bộ trang phục cô khoác lên. Đăng qua Á hậu 2 HHVN 2018, Thúy An được nhớ đến như là gương mặt thiên thần của top 3 HHVN.





Thúy An bật mí, ngoài hoàn thành chương trình đại học trong năm nay, cô sẽ tập trung vào rèn luyện kĩ năng và có thể sẽ thử sức một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới.