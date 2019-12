20 giờ 30 phút tối 15-12, liveshow Inner Me của ca sĩ Vũ Cát Tường bắt đầu diễn ra tại Nhà thi đấu quân khu 7.



Vũ Cát Tường trong phần trình diễn trước khi bị té.

Sau hai ca khúc, khi vừa trình diễn ca khúc Be a fool với những bước nhảy đầu tiên, có lẽ do chói đèn phía mép sân khấu nên Vũ Cát Tường đã té từ sân khấu xuống đất.

Mặt sân khấu cách đất khoảng gần 2 m. Vũ Cát Tường mất mấy phút để trấn tĩnh, trở lại sân khấu hát tiếp trong tình trạng loạng choạng.



Cú ngã bất ngờ từ sân khấu xuống đất khiến cô loạng choạng khi trở lại.

Ngay sau khi kết thúc Be a fool, Vũ Cát Tường đã hỏi: “Tường điên, có lúc vui và cũng có lúc té sấp mặt, các bạn có yêu thương Tường không?”.

Cả khán đài đồng thanh “không sao đâu, không sao đâu”.



Tiết mục tiếp theo của chương trình, Vũ Cát Tường đã "phiêu" trên xe con.

Liveshow Inner Me vẫn đang diễn ra, một liveshow như chính Vũ Cát Tường giới thiệu ban đầu: “Trong Inner Me mọi người sẽ thấy một Vũ Cát Tường gai góc, đầy hoài bão và cả những tổn thương”.