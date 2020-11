3 bom tấn hoạt hình không thể bỏ lỡ dịp cuối năm 2020

Gia đình Croods: Kỷ nguyên mới (27-11)

Năm 2013, hãng Dreamworks từng khiến khán giả toàn cầu mê mẩn và vô cùng thích thú với sự ra mắt của siêu phẩm The Croods.

Phần một đã thu về con số ấn tượng - trên 587 triệu USD, cũng như ghi dấu tại giải Oscar với đề cử Phim hoạt hình hay nhất.

Poster phim. Ảnh: PHP

Ở phần thứ hai, trên hành trình tìm kiếm mái nhà mới, gia đình Croods tình cờ lạc vào vùng đất kỳ lạ.

Một nơi yên bình có với nhiều phát minh tuyệt vời và vô số loại nông sản ngon miệng, hấp dẫn. Tuy nhiên, họ không hề hay biết đây chính là nông trang của nhà Bettermans - chủng người tinh khôn, tiến hóa và văn minh hơn.

Được mời ở lại làm khách, nhà Croods tận hưởng những tiện nghi hiện đại trong sự ngỡ ngàng.

Doraemon: Nobita và những bạn khủng long mới (18-12)

Một trong những tác phẩm hoạt hình khác cũng được mong chờ vào dịp cuối năm chính là phần phim mới nhất về chú mèo máy Doraemon.

Trong chuyến phiêu lưu lần này, Nobita tình cờ phát hiện được một quả trứng khủng long hóa thạch tại triển lãm khảo cổ học.

Sau khi được hồi sinh trở về trạng thái ban đầu bằng khăn chùm thời gian của Doraemon, quả trứng nở ra hai bé khủng long song sinh thuộc về một loài khủng long mới.





Mặc dù muốn bí mật chăm sóc nhưng việc nuôi khủng long trong phố sẽ dễ dàng khiến Nobita bị phát hiện.

Doreamon và Nobita cùng các bạn buộc phải bắt đầu hành trình du hành thời gian để đưa hai bạn khủng long con Kyū và Myū quay trở về đúng Kỷ Phấn trắng, nơi chúng có thể sinh sống và phát triển một cách tự nhiên nhất.

Soul - Cuộc sống nhiệm màu 25-12

Sau Onward, xưởng phim Pixar tiếp tục chiêu đãi khán giả với tác phẩm mới mang tên Soul. Bộ phim lấy đề tài về cuộc sống tại thế giới của những linh hồn.

Joe Gardner, một giáo viên dạy nhạc cấp hai dành cả cuộc đời để theo đuổi ước mơ được biểu diễn nhạc jazz trên sân khấu.

Khi cơ hội chỉ vừa tới với Joe, một tai nạn bất ngờ xảy ra đã khiến linh hồn của anh thoát khỏi cơ thể và bay tới vùng đất The Great Beyond.

Loay hoay tìm cách để trở về Trái Đất, Joe phải giúp số 22 một linh hồn ương bướng chấp nhận việc đầu thai để trở lại làm con người.





Cùng sát cánh bên nhau, Joe và 22 bắt đầu một hành trình phi thường nơi mỗi người nhận ra được giá trị riêng của bản thân và ý nghĩa thật sự về cuộc sống.

Đạo diễn Pete Docter, người đứng đằng sau những siêu phẩm hoạt hình xuất sắc như Monster, Inc., Up hay Inside Out, Soul - Cuộc Sống Nhiệm Màu sẽ tiếp nối những khoảnh khắc kỳ diệu của mà Pixar đã mang tới màn ảnh rộng trong suốt 25 năm qua.

Nam diễn viên đoạt giải Oscar Jamie Foxx và nữ diễn viên đoạt giải Quả Cầu Vàng Tina Fey cũng sẽ tham gia lồng tiếng cho hai nhân vật chính của phim.