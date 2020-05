Dạt trôi về tuổi thơ với loạt phim hoạt hình siêu dễ thương

Phim hoạt hình gấu Pooh. Ảnh: PHP



Gấu Pooh là chú gấu do nhà văn người Anh A. A. Milne sáng tạo nên dựa theo nguyên mẫu chú gấu bông đồ chơi của con trai ông tên là Christopher Robin.

Bản thân cậu bé cũng trở thành một nhân vật trên trang sách của cha mình. Christopher Robin là người bạn thân thiết của gấu Pooh và các nhân vật như: cô rùa nhím tatu màu hồng Piglet, chú lừa Eeyore, chú kangaroo tên Roo, chú thỏ tên Rabbit và chú hổ Tiger trong truyện.





Hàng triệu thiếu nhi nhiều thế hệ trên khắp thế giới biết đến và yêu mến Winnie The Pooh qua các tập phim truyền hình kéo dài từ năm 1983 cho đến tận 2014.

Winnie The Pooh sau đó còn kéo dài qua các bộ phim truyện điện ảnh như: The Many Adventures of Winnie the Pooh (1997), The Tiger Movie (2000), Piglet’s Big Movie (2003), Pooh's Heffalump Movie (2005).

Đặc biệt hơn cả, phiên bản điện ảnh ra mắt năm 2011 với tựa đề Winnie The Pooh ghi được dấu ấn sâu sắc và mang về cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn.

Phim đạt đánh giá 91% từ các nhà phê bình và nằm trong top 100 phim hoạt hình có điểm số cao nhất trên chuyên trang Rotten Tomatoes.

Shaun The Sheep

Phim hoạt hình Shaun The Sheep.



Shaun the Sheep là một trong những bộ phim hoạt hình đình đám, gắn liền với ký ức tuổi thơ của hàng triệu khán giả màn ảnh nhỏ trên toàn thế giới.

Khán giả Việt Nam biết tới chú cừu Shaun đáng yêu và không kém phần tinh quái này khi phim được chiếu trên kênh truyền hình Disney Channel từ năm 2007 cho đến 2016.