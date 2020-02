Disney ra mắt nhiều câu chuyện mới trong danh sách phim 2020

Scarlett Johansson sẽ trở lại với nhân vật Natasha/Quá Phụ Đen, Florence Pugh (Midsommar, Little Women) vào vai Yelena, David Harbour (Stranger Things, Hellboy) vào vai Alexei/Red Guardian, và Rachel Weisz (The Favorite) vào vai Melina. Black Widow sẽ là bộ phim đầu tiên khởi động cho giai đoạn 4 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

4. Artemis Fowl - Dự kiến khởi chiếu 29-5

Dựa trên tựa sách được yêu mến cùng tên, bộ phim theo chân cậu bé thần đồng 12 tuổi Artemis Fowl trong hành trình giải mã sự biến mất bí ẩn của người cha.

Là hậu duệ của một gia đình siêu tội phạm, cậu bé lắm chiêu vô tình lọt vào một cuộc chiến đối đầu với thế giới ma thuật của tộc tiên hùng mạnh.





Artemis Fowl được đạo diễn bởi Kenneth Branagh, với sự góp mặt của các diễn viên Ferdia Shaw, Lara McDonnell, Josh Gad, Tamara Smart, Nonzo Anozie, Colin Farrel và Judie Dench.

5. Soul - Dự kiến khởi chiếu 19-6

Dù có đang hài lòng với những gì mình đang theo đuổi hay không, mỗi chúng ta chắc hẳn đã từng ít nhất một lần tự hỏi “mình được sinh ra để làm gì?”.

Joe Gardner (Jamie Foxx lồng tiếng), một giáo viên trường trung học, với một tình yêu mãnh liệt dành cho nhạc jazz.





Tuy nhiên, Joe chưa kịp thực hiện được ước mơ của đời mình thì một tai nạn trớ trêu vô tình đã tách rời linh hồn và thể xác của ông. Linh hồn của Joe tỉnh dậy tại một trung tâm nơi những linh hồn khác đang rèn luyện chuẩn bị cho một kiếp người mới.

Từ nhà sản xuất đã tạo nên Up và Inside Out, Soul hứa hẹn là một bộ phim ý nghĩa, cảm động và đầy tính nhân văn.



6. Jungle Cruise - Dự kiến khởi chiếu 24-7

Lấy cảm hứng từ trò chơi nổi tiếng tại Công viên giải trí Disneyland, Jungle Cruise sẽ đưa khán giả bước vào một chuyến thám hiểm rừng Amazon tràn ngập những bất ngờ.

Lấy bối cảnh vào những năm 1930, bộ phim theo chân thuyền trưởng Frank (Dwayne “The Rock" Johnson) và nhà khoa học Lily Houghton (Emily Blunt) trong cuộc hành trình tìm thần dược trong rừng sâu.



Với câu chuyện đầy tính giải trí và dàn diễn viên đình đám Hollywood, Jungle Cruise chắc chắn là bom tấn mùa hè từ nhà Disney mà bạn không thể bỏ qua.

7. The One and Only Ivan - Dự kiến khởi chiếu 14-8

Dựa trên tựa sách nổi tiếng cùng tên của Katherine Applegate, bộ phim kể về một tình bạn ngọt ngào giữa chú khỉ đột Ivan và cô bé voi Ruby tại một trung tâm mua sắm.

Vẫn còn trong giai đoạn sản xuất hậu kỳ nhưng The One and Only Ivan đã thu hút sự chú ý của các bậc phụ huynh và hàng triệu trẻ em trên thế giới.





Với công nghệ CGI danh tiếng của Disney, câu chuyện cảm động về những con vật bị giam cầm chắc chắn sẽ chiếm được trái tim của khán giả yêu điện ảnh.

