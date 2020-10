Khi chủ nhân quả cầu vàng đối đầu bad boy Hollywood

Trong tựa phim hành động lấy đề tài sát thủ - AVA, Chessica Chastain và Colin Farrell từ những đồng minh cùng một tổ chức bỗng chốc đã đứng về hai phía chiến tuyến.

Bộ đôi gây ấn tượng không chỉ bởi những phân cảnh đấu súng, đối đầu tay đôi đỉnh cao mà còn khiến nhiều khán giả thầm thương trộm nhớ bởi lý lịch siêu khủng cùng nhan sắc cực phẩm của mình.

Chessica Chastain - Nữ chiến binh Quả cầu vàng

Chessica Chastain sinh năm 1977, tính đến hiện tại nữ diễn viên đã ngoài tứ tuần nhưng những đường nét trên gương mặt cô vẫn vô cùng sắc sảo và cuốn hút.

Bên cạnh đó, vóc dáng cân đối với tỉ lệ cơ thể hài hoà của Chessica đã giúp cô chiếm trọn tình yêu của khán giả, khiến nhiều người say đắm.



Chessica Chastain sở hữu gương mặt cuốn hút. Ảnh: PHP



Nhắc đến Chessica Chastain, người ta khó lòng quên được nét diễn xuất thần và sắc sảo của một diễn viên quyến rũ, song cũng đầy cá tính.

Sự biến hoá trong từng vai diễn của cô vô cùng linh hoạt mang đầy đủ tinh thần cốt lõi của từng nhân vật, tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

Chessica từng được chú ý đến qua hàng loạt tựa phim ăn khách: Wide Samolé (2011), The Help (2011), Zero Dark Thirty (2012), Mama (2013), Interstella (2014), Crimson Peak (2015)...