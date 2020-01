Những loạt bom tấn để đời sau 30 năm diễn xuất của Will Smith

Nhắc đến những nghệ sĩ da màu được săn đón bậc nhất Hollywood hiện nay, công chúng không thể không nhớ tới cái tên Will Smith. Với kinh nghiệm diễn xuất ngót nghét 30 năm, anh luôn nằm trong top sao được trả cát-sê hậu hĩnh nhất.

Xuyên suốt sự nghiệp kéo dài 3 thập kỷ của mình, tài tử đã góp mặt trong hơn 30 tác phẩm lớn nhỏ, hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Trong đó, những bộ phim để đời làm nên tên tuổi của Will Smith có thể kể đến là Bad Boys, Independence Day, Men in Black…

Loạt phim Bad Boys (1995 – 2003)

Có vai diễn đầu tay trên màn ảnh rộng từ năm 1992 nhưng mãi đến 3 năm sau, khi đảm nhận vai chính trong phần I Bad Boys, cái tên Will Smith mới thực sự bùng nổ. Với kinh phí chỉ vỏn vẹn 19 triệu USD, bom tấn hành động – hài trên giành chiến thắng vang dội 141,4 triệu USD doanh thu từ hệ thống rạp chiếu trên toàn cầu.

Will Smith nổi danh nhờ màn trình diễn cực “ngầu” trong Bad Boys I.



Yếu tố quan trọng giúp Bad Boys I ăn khách tại rạp chiếu mùa hè năm 1995 là cách tung hứng nhịp nhàng của bộ đôi Will Smith - Martin Lawrence trong vai hai thanh tra “liều mạng” Mike Lowrey và Marcus Burnett.

Đạo diễn Michael Bay tỏ ra tinh tường khi chọn hai nghệ sĩ da màu có lối diễn tinh tế và hài hước dẫn dắt bộ phim.



Năm 2003, Will Smith tiếp tục gắn bó cùng Bad Boys II. Vào thời điểm đó, nhà sản xuất quyết định nâng phần phim trở thành bom tấn đắt giá với số vốn đầu tư lên tới 130 triệu USD.

Không phụ lòng mong mỏi của đạo diễn Michael Bay và ê-kíp sản xuất, Bad Boys II đại thắng phòng vé, kiếm được xấp xỉ 274 triệu USD. Cái tên Will Smith một lần nữa trở thành thỏi nam châm hút khách cho loạt phim nổi tiếng.

Chiến thắng của Bad Boys II tại phòng vé tiếp tục chứng minh đẳng cấp ngôi sao của Will Smith.



Sau 17 năm im hơi lặng tiếng, Bad Boys mới quyết định trở lại đường đua phòng vé đầu 2020. Phần phim mới được biết đến với tựa Bad Boys For Life (Những gã trai hư trọn đời). Vai trò cầm trịch bom tấn mới do bộ đôi đạo diễn Adil Arbi và Bilall Fallah đảm nhận. Bộ đôi này vẫn lựa chọn Will Smith cho vị trí “cân” phim cùng tài tử Martin Lawrence.



Tuy nhiên, cái giá để “lôi kéo” tài tử da màu 52 tuổi ở lại cùng Bad Boys không hề rẻ. Theo tạp chí Variety, nhà sản xuất Bad Boys For Life phải bỏ ra 17 triệu USD thù lao cho màn tái xuất của Will Smith, đưa anh trở thành một trong những ngôi sao có mức cát-sê “khủng” nhất kinh đô điện ảnh Hollywood 2019. Trong khi đó, mức lương cho bạn diễn Martin Lawrence chỉ là 6 triệu USD.

Will Smith tái xuất màn ảnh trong Bad Boys For Life năm nay.



Điều này chứng tỏ sức hút đáng nể của cái tên Will Smith trên màn bạc và trong mắt các nhà sản xuất phim. Với danh tiếng và tầm ảnh hưởng gây dựng được trong gần 30 năm lăn lộn với nghiệp diễn, tài tử 52 tuổi được kỳ vọng sẽ là nhân tố quan trọng bậc nhất mang lại thành công cho bom tấn hành động Bad Boys For Life tại phòng vé 2020.

Independence Day (1996)

Một năm sau màn oanh tạc của Bad Boys I tại phòng vé, Will Smith tiếp tục khẳng định phong độ ngôi sao ở bom tấn Independence Day. Với 817,4 triệu USD, tác phẩm khoa học viễn tưởng của đạo diễn Roland Emmerich không có đối thủ tại phòng vé trong suốt năm 1996. Thành tích này càng trở nên đáng nể hơn nếu so với kinh phí sản xuất 75 triệu USD.

Independence Day là một bước ngoặt quan trọng trên con đường diễn xuất của Will Smith.

Nhờ kỹ xảo tân tiến tại thời điểm đó và sự tham gia của WillSmith, Independence Day chinh phục hoàn toàn khán giả khi xoay quanh cuộc chiến bất ngờ giữa nhân loại với người ngoài hành tinh.

Will Smith vào vai Captain Steven Hiller có vai trò quan trọng trong cuộc chiến ấy. Màn trình diễn của tài từ 52 tuổi được đánh giá là ấn tượng, khó quên và là một trong những điểm nhấn thú vị nhất của bộ phim.



Cho đến tận bây giờ, Independence Day vẫn được xem là tác phẩm kinh điển về đề tài người ngoài hành tinh xâm lược Trái đất. Phim từng được vinh danh với một tượng vàng Oscar ở hạng mục Kỹ xảo đẹp nhất.

Men in Black (1997)

Thập niên 1990 có thể coi là thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp diễn xuất đồ sộ của Will Smith. Ngôi sao da màu đắt giá liên tục góp mặt vào các bom tấn kinh điển mà Men in Black là một điển hình.

Ở bộ phim này, anh tiếp tục chiến đấu chống người ngoài hành tinh. Chỉ khác là so với Independence Day, Men in Black thấm đẫm chất hài phiêu lưu hơn, dù yếu tố hành động kịch tính vẫn là cốt lõi của bộ phim.

Men in Black đạt doanh thu “khủng” một phần nhờ công lao của Will Smith.



Nhà sản xuất Men in Black đã bỏ ra con số “khủng” 90 triệu USD cho bộ phim rồi sau đó thu về số tiền gấp 6 lần kinh phí trên. Ra rạp vào dịp hè năm 1997, bom tấn kiếm được xấp xỉ 590 triệu USD doanh thu trên toàn cầu.



Will Smith được đánh giá là ngôi sao bảo chứng doanh số và sức hút cho bộ phim tại phòng vé. Cho đến nay, sau gần 30 năm, Men in Black vẫn là thương hiệu ăn khách và là một “mỏ vàng” được Hollywood khai thác trên nhiều phương diện điện ảnh, truyền hình, trò chơi điện tử.

Ali (2001)

Không còn gắn bó với các bom tấn hành động giải trí, ở Ali, Will Smith đã chứng minh lối diễn linh hoạt, có chiều sâu của mình. Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Michael Mann, nam diễn viên nổi tiếng đã khắc họa thành công chân dung huyền thoại quyền anh nước Mỹ – Muhammad Ali.

Will Smith khắc họa chân dung huyền thoại quyền anh nước Mỹ trong Ali.



Tuy không đạt doanh thu phòng vé cao nhưng Ali vẫn được xem là mốc son đáng nhớ trong sự nghiệp của tài tử 52 tuổi khi đem lại cho anh đề cử Oscar đầu tiên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Với bộ phim này, Will Smith chứng minh mình là ngôi sao đắt giá qua mức thù lao cao ngất ngưởng 20 triệu USD.



I am Legend (2007)

I am Legend là một bom tấn độc đáo với đề tài hậu tận thế. Đây cũng là tác phẩm giúp Will Smith phô diễn kỹ năng diễn xuất thần sầu. Xuyên suốt bộ phim, nhân vật của anh rất ít khi thoại mà chủ yếu phải thể hiện cảm xúc qua biểu cảm gương mặt cùng ánh mắt.

Màn trình diễn ngoạn mục của tài tử không chỉ “đánh cắp” trái tim người hâm mộ và còn chinh phục cả những nhà phê bình khó tính nhất.

I am Legend chứng minh kỹ năng diễn xuất thần sầu của Will Smith.



Công chiếu vào cuối năm 2007, I am Legend đạt doanh thu ấn tượng hơn 585,3 triệu USD. Đây là một thành tích xuất sắc so với tổng kinh phí sản xuất 150 triệu USD. I am Legend lọt top 10 tác phẩm ăn khách nhất năm 2007, đồng thời là bộ phim có doanh thu cao thứ tư trong sự nghiệp của Will Smith.



Với gia tài diễn xuất đồ sộ và sức ảnh hưởng đáng gờm, ngôi sao da màu 52 tuổi được người hâm mộ đón đợi nhiệt tình với màn tái xuất trong bom tấn hành động đầu năm Bad Boys For Life.

Đầu tư mạnh tay kỹ xảo, sở hữu kịch bản kịch tính xen lẫn hài hước và dàn sao cực “khủng” gồm Will Smith, Martin Lawrence, Joe Pantoliano, Alexander Ludwig…, phim hứa hẹn mang đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh khó quên.