Phi vụ đào tẩu tung trailer kịch tính ra mắt màn ảnh rộng

Ít ai biết rằng, đất nước Nam Phi không chỉ là nơi sinh sống của cư dân da màu. Đặc biệt, dưới thời áp dụng chính sách Apartheid (1948 – 1990), những người da đen tại đây từng phải hứng chịu sự phân biệt nặng nề bởi nhóm thiểu số người da trắng.





Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ trong số đó đã đứng lên để chống lại bất công, kêu gọi xóa bỏ bộ luật phi lý này. Mặc kệ việc bị chính đồng hương dè bỉu bằng biệt danh “Mandela phiên bản da trắng”, bọn họ vẫn dũng cảm đấu tranh, giúp đỡ lãnh tụ Nelson Mandela giành lấy chiến thắng sau cùng.

Trailer Phi vụ đào tẩu

Dựa trên cuốn sách Inside Out: Escape from Pretoria Prison do chính người trong cuộc chấp bút, tác phẩm Phi Vụ Đào Tẩu (Escape from Pretoria) sẽ tái hiện lại vụ vượt ngục phi thường của ba tù nhân chính trị gồm Jenkin (Daniel Radcliffe), Lee (Denis Goldberg) và Fontaine (Mark Leonard Winter) khỏi nhà tù Pretoria vào năm 1979.





Sau khi bị chính quyền độc tài bắt bớ, cũng như lãnh án 12 năm tù giam vì tội “sản xuất và phát hành tài liệu phản động”, Jenkin cùng người đồng đội Lee liền được áp giải đến Pretoria.

“Không bút mực, radio, báo chí hay bất kì trao đổi về chính trị nào”, nhà ngục trên được xây dựng kiên cố nhằm “bẻ gãy” tinh thần chiến đấu ở các tù nhân chính trị kiên cường.

Tin tưởng bản thân đã làm điều đúng đắn, chàng trai quả cảm tự nhủ cần thoát khỏi chốn này bằng mọi giá. Với kế hoạch tưởng chừng thật điên rồ, Jenkin đã thuyết phục Lee và Fontaine - một tù nhân người Pháp hiện đang thụ án tại đây tham gia, khiến nhà nước Nam Phi thời bấy giờ một phen điêu đứng.





Sử dụng giấy nháp, bút chì, gỗ, kiến thức về cơ khí và sự nhẫn nại, Jenkin sẽ quan sát mọi lỗ khóa lẫn chùm chìa của bọn giám ngục, sau đó tạo nên bản sao tương ứng bằng gỗ khối.

Thoạt nghe có vẻ hoang đường, nhưng thực tế, chính chúng đã giúp cả ba đào tẩu trót lọt cách nay hơn 4 thập kỉ.





Khắc họa chi tiết toàn bộ quá trình thực hiện hóa ý tưởng, đứa con tinh thần từ đạo diễn Francis Annan khiến những ai yêu thích kỹ thuật nói riêng, lẫn khán giả đại chúng nói chung phải thán phục trước các cách thức tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu và mài giũa chìa khóa thuộc hàng độc nhất vô nhị.

Kéo dài đằng đẵng hơn năm trời, chắc chắn, những trường đoạn thử nghiệm chìa khóa, vượt qua hệ thống an ninh dày đặc của trại giam Pretoria sẽ chinh phục cộng đồng fan tâm lý giật gân (thriller).





Đánh dấu sự trở lại cùa Harry Potter - Daniel Radcliffe sau dự án Guns Akimbo hồi năm ngoái, nhà đấu tranh nhân quyền Tim Jenkin trong Phi Vụ Đào Tẩu sẽ cho phép nam tài tử có thêm cơ hội để khẳng định thực lực.

Bất chấp hàng tá lời đe dọa, tra tấn tinh thần nơi lũ giám ngục, chàng trai ấy vẫn kiên định với mục tiêu giành lấy tự do, giải phóng bản thân khỏi chốn lưu đày.





Đồng hành cùng Radcliffe xuyên suốt dự án chính là Daniel Webber, nam diễn viên từng gây ấn tượng qua nhiều dự án chất lượng như mini series 11.22.63 (2011, vai sát thủ Lee Harvey Oswald), series Punisher mùa 1 (2017, vai tên khủng bố Lewis Walcott) hay The Dirt (2019, vai ca sĩ Vince Neil)…

Ở dự án lần này, nhân vật Stephen Lee do anh hóa thân chính là cánh tay phải đắc lực, luôn hỗ trợ ông bạn Jenkin từng bước hoàn thành kế hoạch vượt ngục phi thường.





Thu hút khán giả nhờ đoạn trailer kịch tính, nội dung hấp dẫn bên cạnh dàn diễn viên cứng nghề, Phi Vụ Đào Tẩu hứa hẹn là tác phẩm gay cấn mà các fan thriller không nên bỏ lỡ.

Kế thừa dòng phim đào tẩu/vượt ngục, đứa con tinh thần của đạo diễn Francis Annan tiếp tục minh chứng rằng, chỉ cần có ý chí sắt đá, chúng ta có thể làm được những kì tích khó tin.