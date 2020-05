Siêu phẩm phim kinh dị Antebellum ấn định ngày khởi chiếu mới

Mắc kẹt trong địa ngục không lối thoát, cô buộc phải tìm mọi cách để sống sót và giải được câu đố của số phận từng được khéo léo nhắc đến trong trailer trước đó: “Nếu như số phận chọn bạn để cứu chúng tôi khỏi quá khứ của chính mình”.

Bên cạnh Janelle Monáe, phim cũng quy tụ dàn diễn viên thực lực như nữ diễn viên từng được đề cử Oscar Gabourey Sidibe, ngôi sao của loạt phim The Hunger Games Jena Malone, nam diễn viên Robert Aramayo (góp mặt trong Game Of Thrones, The King's Man, series The Lord of the Rings),...