Không phụ sự kỳ vọng của khán giả, teaser phim đã tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới và xô đổ kỷ lục lượt xem cũ của bom tấn Avengers: Endgame (2019).



Nói không sai khi Spider-Man: No Way Home chính là bom tấn siêu anh hùng được mong đợi và bùng nổ nhất năm 2021 này.



Poster bộ phim Spider-Man: No Way Home. Ảnh: PHP

Chỉ sau một ngày ra mắt, teaser của đã lập kỷ lục trailer được xem nhiều nhất mọi thời đại khi cán mốc 355,5 triệu lượt. Spider-Man: No Way Home được nhắc tới 4,5 triệu lần trên mọi trang mạng xã hội toàn thế giới.

Chỉ tính riêng ở nước Mỹ, cộng đồng mạng đã bàn luận tới bộ phim 2,91 triệu lần, vượt xa 1,94 triệu của Avengers: Endgame. Trên thực tế, phần phim thứ ba của Tom Holland chỉ cần 12 tiếng để cán mốc 1,96 triệu.



Spider-Man: No Way Home sẽ khai mở kỷ nguyên đa vũ trụ cho MCU.

Trong khi đó, Spider-Man: Far From Home chỉ được nhắc đến khoảng 1,5 triệu lần. Ở các quốc gia khác, Spider-Man: No Way Home cũng vượt mặt Avengers: Endgame khi được đề cập tới 1,56 triệu lần so với 1,38 triệu.

Kỷ lục về lượt xem đã chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của Spider-Man: No Way Home. Bộ phim không chỉ mở ra kỷ nguyên đa vũ trụ cho Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) mà còn hứa hẹn sự trở lại của các phiên bản Người Nhện cũ.



Sự xuất hiện của Doctor Octopus trong teaser khiến mạng xã hội bùng nổ.

Với cú hít truyền thông ngay từ khi ra mắt, Spider-Man: No Way Home đã chứng tỏ là một trong những bom tấn siêu anh hùng đáng xem nhất trong năm nay.

Bộ phim khả năng cao sẽ vượt thêm nhiều kỷ lục doanh thu khác trong tương lai khi chiêu đãi người xem những cảnh hành động hoành tráng và nội dung nhiều bí ẩn.

Trailer bộ phim Spider-Man: No Way Home. Nguồn: Youtube

Spider-Man: No Way Home sắp khởi chiếu tại các rạp.