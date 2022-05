'Giảm tốc độ - Trường học an toàn' góp phần bảo vệ học sinh và phụ huynh

Ngày 17-5, tại thành phố Pleiku, Quỹ AIP phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ GD&, Bộ GTVT, UBND tỉnh Gia Lai, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai và các đối tác đã tổ chức Tổng kết giai đoạn II dự án Giảm tốc độ - Trường học an toàn.

Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng từ khi dự án bắt đầu đươc triển khai cho đến nay, và khởi động giai đoạn mở rộng tiếp theo.

Tại đây, bà Trịnh Thu Hà, Phó Chánh Văn Phòng Ủy Ban ATGT Quốc Gia bày tỏ: Đối với Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia, việc đảm bảo an toàn cho tất cả trẻ em trên cả nước khi đến trường cũng như về nhà có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

"Chúng tôi hoan nghênh và chúc mừng những thành tựu của Dự án Giảm tốc độ - Trường học an toàn đã góp phần bảo vệ các em học sinh và phụ huynh. Chúng tôi mong rằng dự án sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công, và được nhân rộng mô hình trên toàn quốc "- bà Trịnh Thu Hà nói.

Việc áp dụng Tài liệu điện tử an toàn giao thông được kết hợp với các hạng mục nâng cấp cải thiện cơ sở hạ tầng khu vực trước cổng trường. Cho đến nay, các biện pháp cải thiện an toàn giao thông khu vực trường học, tập trung vào giảm tốc độ đã hoàn thành tại 31 trường dự án trong thành phố.

Các hạng mục bao gồm lắp đặt và xây dựng mới vạch kẻ sang đường dành cho người đi bộ, vỉa hè, lan can inox để tách lối đi bộ và khu vực đậu xe cho phụ huynh cũng như các biển báo giao thông thông báo giới hạn tốc độ mới và khu vực trường học.

Theo kết quả Đánh giá hạng sao trường học, toàn bộ 25 trường tiểu học được khảo sát đạt từ 3 sao trở lên ( 1 sao là nguy hiểm nhất và 5 sao là an toàn nhất), trong đó 21 đạt được 5 sao, 3 trường đạt 4 sao và 1 trường 3 sao.

Từ những cải tạo được thực hiện để Pleiku trở thành thành phố kiểu mẫu về khu vực trường học an toàn ở Việt Nam, Quỹ AIP đã chung tay với chính quyền địa phương để xây dựng Định nghĩa khu vực trường học an toàn đầu tiên tại thành phố Pleiku nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

Nhằm duy trì bền vững các kết quả tích cực của dự án Giảm tốc độ - Trường học an toàn, giai đoạn mở rộng (từ tháng 5 đến hết tháng 12 năm 2022) sẽ trang bị cho giáo viên các kỹ năng cần thiết để áp dụng Tài liệu điện tử an toàn giao thông vào giảng dạy cho học sinh tiểu học trên toàn quốc.

Đồng thời, dự án cũng sẽ đẩy mạnh các kỹ năng sống liên quan đến an toàn đường bộ cho thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Pleiku.

Đối với tất cả học sinh ở thành phố Pleiku, việc tiếp tục triển khai giai đoạn mở rộng của dự án Giảm tốc độ - Trường học an toàn sẽ không chỉ bảo vệ các em trên đường đi học mà còn đảm bảo rằng tất cả học sinh đều có thể tiếp cận giáo dục một cách an toàn và bình đẳng.

Các hoạt động trong giai đoạn mở rộng sẽ khuyến khích trẻ em và các gia đình đi bộ và đi xe đạp đến trường, góp phần cải thiện an toàn giao thông cho thành phố Pleiku, đồng thời làm hình mẫu các thành phố xanh và lành mạnh hơn.

Mục đích chung của dự án Giảm tốc độ - Trường học an toàn là đóng góp vào việc giảm thương tích và tử vong do va chạm giao thông tại các khu vực trường học. Thành quả của dự án đã tạo ra một môi trường đường bộ an toàn hơn cho học sinh trên đường đến trường cũng như về nhà thông qua các giải pháp điều tiết và kiểm soát giao thông tại khu vực trường học.