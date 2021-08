Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có tờ trình gửi Chủ tịch UBND TP về phương án và kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM

Theo Sở GD&ĐT, hiện TP có 249 trường đang dùng làm nơi cách li, 453 trường hỗ trợ hoạt động xét nghiệm, chích ngừa; 1960 giáo viên và 5.898 học sinh thuộc diện F0, F1.

Bên cạnh nhiều trường học được trưng dụng cho phòng dịch, nhiều công trình xây dựng, sửa chữa trường lớp bị tạm ngưng, nhiều cơ sở giáo dục công lập giải thể.

Công tác tuyển sinh đang được triển khải bằng hình thức trực tuyến, dự kiến kết thúc trong tháng 8.

Các lớp 1,2,6 sẽ sử dụng sách giáo khoa mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên công đoạn phân phối sách chưa hoàn thành.

Hiện Bộ GD&ĐT đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học. Tuy nhiên, Bộ cũng cho phép lùi thời gian kết thúc năm học 15 ngày so với quy định.

Trong tình hình hiện nay, năm học mới khó có thể bắt đầu bằng hình thức trực tiếp.

Ngành giáo dục TP đã dự kiến và xây dựng các phương án để hoc sinh bắt đầu năm học mới bằng hình thức học trên môi trường internet. Do đo, nếu bắt đầu năm hoc sớm sẽ tránh được việc dồn ép tiến độ cuối năm học để đảm bảo các kỳ thi cuối cấp. Riêng bậc mầm non, do đặc thù phải dạy – học trực tiếp nên có thể bắt đầu và kết thúc năm học với khung thời gian riêng.

Căn cứ tình hình trên, Sở GD&ĐT đề xuất:

Thời điểm tổ chức dạy – học năm học mới 2020-2021

TP.HCM không tổ chức tựu trường, khai giảng. Các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên sẽ bắt đầu dạy – học năm học mới 2021-2022 trên môi trường internet với thời điểm cụ thể

-Giáo dục trung học (THCS và THPT, kể cả giáo dục thường xuyên)

Từ ngày 1 đến 5-9: tổ chức lớp, hướng dẫn kĩ năng, phương pháp học tập trên internet và củng cố kiến thức.

Từ ngày 6-9: giảng dạy theo chương trình năm học 2021-2022.

-Giáo dục Tiểu học

Từ ngày 8 đến 19-9: Tổ chức lớp, hướng dẫn kĩ năng, phương pháp học tập trên internet và củng cố kiến thức.

Từ 20-9: giảng dạy theo chương trình năm học 2021-2022.

-Giáo dục Mầm non sẽ khai giảng chậm hơn khi tình hình dịch được kiểm soát, học sinh có thể đến trường.

Phương án tổ chức dạy – học giáo dục phổ thông và thường xuyên

-Phương án 1

Tình hình dịch được TP khống chế tốt, đến ngày 15-9 được kiểm soát, các cơ sở giáo dục được bàn giao.

Trường học tổ chức dạy – học trên môi trường internet trong thời gian đầu năm học (4 -6 tuần). Riêng lớp 1, sẽ xây dựng các đoạn phim bài giảng và đưa lên intrente để giúp phụ huynh tương tác, hướng dẫn trẻ.

-Phương án 2:

Tình hình dịch được TP khống chế và kiểm soát từ cuối tháng 9. Từ tháng 10 các cơ sở được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Trường học tổ chức dạy – học trên môi trường internet trong thời gian đầu năm học (6 đến 10 tuần). Riêng lớp 1, sẽ xây dựng các đoạn phim bài giảng và đưa lên intrente để giúp phụ huynh tương tác, hướng dẫn trẻ.

Tùy trường hợp cụ thể sẽ tổ chức dạy học trực tiếp, có thể sẽ ưu tiên lớp 1, lớp 2, các lớp đầu và cuối cấp chia nhỏ lớp bố trí học trực tiếp, các khối khác tiếp tục học trực tuyến đến khi ổn định trở lại.

-Phương án 3

Tình hình dịch diễn biến phức tạp, đến cuối năm 2021, TP mới khống chế và kiểm soát tốt.

Trường học tổ chức dạy học trên internet trong thời gian học kỳ 1 của năm học 2021-2022. Riêng lớp 1, sẽ xây dựng các đoạn phim bài giảng để phụ huynh tương tác, hướng dẫn trẻ.

Tùy trường hợp cụ thể, sẽ tổ chức dạy học trực tiếp, có thể sẽ ưu tiên lớp 1, lớp 2, các lớp đầu và cuối cấp chia nhỏ lớp bố trí học trực tiếp, các khối khác tiếp tục học trực tuyến đến khi ổn định trở lại.

Bố trí phụ đạo, ôn tập, củng cố cho học sinh lớp 1 và các lớp cuối cấp nhất là lớp 12. Có thể kéo dài thời gian năm học 2021-2022 riêng với các khối lớp này đến cuối tháng 6 năm 2021.