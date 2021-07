Riêng trong sáng nay, đoàn sẽ thực hiện kiểm tra công tác thi tại Sở GD&ĐT TP.HCM.



TS Nguyễn Đình Huy, Trưởng Ban thanh tra pháp chế ĐH Quốc gia TP.HCM, Trưởng đoàn kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TP.HCM, cho biết công tác chuẩn bị của đoàn đã cơ bản hoàn tất và sẵn sàng đi đến các điểm thi làm nhiệm vụ.

TS Huy cho hay ban đầu, theo danh sách chính thức điều động từ Bộ GD&ĐT, ĐH Quốc gia TP.HCM có 600 cán bộ, giảng viên tham gia công tác kiểm tra thi tại TP.HCM. Ngoài ra, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng sẽ tổ chức một đoàn riêng để đi kiểm tra lưu động đến các điểm thi bất kỳ tại TP.

Tuy nhiên, dịch COVID-19 biến động, nhiều nơi bị phong tỏa khiến nhân sự của đoàn cũng thay đổi liên tục. “Dịch bệnh khiến mọi công tác chuẩn bị rất bị động và phức tạp. Gần như cứ 15 phút lại có tin báo thay đổi vì có người này, người kia bị dịch, làm ảnh hưởng. Do đã cận ngày thi, việc thay đổi nhân sự gây nhiều khó khăn vì không chỉ điều động đủ người là xong mà phải đảm bảo nhiều yêu cầu về phòng dịch và tập huấn nghiệp vụ. Tuy nhiên, mọi người ai cũng rất nỗ lực để cố gắng làm tốt nhiệm vụ cho kỳ thi” - TS Huy chia sẻ.

Đoàn sẽ bắt đầu công việc tại các điểm thi từ sáng nay. Mỗi cán bộ, giảng viên sẽ tự di chuyển theo phương tiện cá nhân hoặc đi theo xe điều động của từng đơn vị nhưng phải đảm bảo công tác phòng dịch. Riêng những thầy cô làm nhiệm vụ ở các địa bàn xa như Cần Giờ (hai điểm thi), Củ Chi (bảy điểm thi)… sẽ phải ở lại đó xuyên suốt những ngày thi.

Được biết, theo quyết định của Bộ GD&ĐT, năm nay sẽ có gần 8.000 cán bộ, giảng viên của 123 đại học, trường đại học, học viện trên cả nước được điều động tham gia làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi tại các hội đồng thi của 63 tỉnh, thành.

Ngoài ra, có 3.485 cán bộ, giảng viên dự kiến điều động dự phòng tham gia công tác này.

Điểm mới của kỳ thi năm nay là bộ sẽ lập 10 đoàn thanh tra ngẫu nhiên tại 20 cơ sở GD&ĐT (không trùng lặp với các đoàn của Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia), cùng năm đoàn lãnh đạo bộ trực tiếp đi kiểm tra tại địa phương trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức thi.

