Gọi MU là... thùng rác, BBC xin lỗi

Trên trang thể thao ấn của hãng tin Anh BBC, phía dưới bài viết về giải quần vợt Roland Garros của Pháp có dòng tít “Manchester Utd are rubbish” (Manchester Utd là thùng rác). Cái tít cực sốc này khiến BBC phải lên tiếng xin lỗi ngay lập tức.

Rõ ràng, BBC đã quá đáng trong việc nói về một CLB thuộc hàng giàu truyền thống bậc nhất của bóng đá Anh. Dù hiện nay MU đang lao đao, mất phương hướng trong việc tìm lại vầng hào quang xưa, nhưng chẳng phải vì thế mà xúc phạm CLB này được.

“MU là cái thùng rác”, ở đây bài viết dùng số nhiều (are) thì có lẽ “tội” càng nặng vì đó được hiểu là tất cả những gì thuộc về MU, trong đó có cả lực lượng fan hùng hậu của CLB này vốn lâu nay đang bị chia rẽ đòi đuổi giới chủ, tức gia đình Glazer, không cho gia đình này làm lãnh đạo MU.

Có điều cái tít trên là bất ổn bởi từ lâu nay, kể từ khi Sir Alex rời ghế đến nay, lãnh đạo CLB luôn sốt sắng, cầu tiến và tốn rất nhiều tiền tìm HLV giỏi, cầu thủ giỏi về để vực dậy CLB nhưng đều thất bại và chưa thấy lối ra.

Cách giật tít như thế quả là làm tổn thương CLB. Lãnh đạo BBC đã chính thức đưa ra lời xin lỗi vì sai sót...ở khâu đánh máy.

Trên báo điện tử BBC viết: BBC xin lỗi người xem sau dòng tít “Manchestar Utd là cái thùng rác”.

Thực chất, theo cách giải thích của các biên tập viên thì đó là lỗi in nhầm ở bảng "bold” cuối cùng trước khi xuất đi in, do dòng chữ “nhảy vào” mà hiệu đính viên không thấy.

Người giới thiệu chương trình của BBC Annita McVeigh đã chính thức lên tiếng xin lỗi trên truyền hình và giải thích lỗi của đoạn tít sốc nói trên.

Vị này còn cho biết, đôi khi có những sai sót mà bạn không biết từ đâu ra. Vị giới thiệu chương trình này mong MU, fan MU bỏ qua cho sai lầm này. Có khả năng là lỗi “nhảy chữ” là từ các bình luận của độc giả.

BBC cũng hứa với mọi người xem xét thấu đáo vì sao nó lại xảy ra lỗi “nhảy chữ”. BBC sẽ rà soát lại công tác tòa soạn, người trực để không còn xảy ra những lỗi đáng tiếc và xúc phạm này.