Grealish muốn chia tay, CLB Man City săn lùng nhiều ngôi sao 22/01/2025 16:22

Tương lai của Grealish tại CLB Man City vẫn chưa chắc chắn khi tuyển thủ Anh này liên tục ra vào đội của HLV Pep Guardiola. Tiền vệ này sau đó được liên hệ với Manchester United, Tottenham và Newcastle, nhưng khả năng anh ra nước ngoài thi đấu vào mùa hè có thể sẽ xảy ra.

Cơ hội mới của Grealish

Tờ The Sun cho biết thêm: “Grealish có thể quan tâm đến việc chuyển đến một giải đấu châu Âu khác, vì anh muốn có một khởi đầu mới. Và việc chuyển sang một trong hai đội ở Ý hoặc Đức sẽ ngay lập tức khiến anh trở thành cầu thủ được người hâm mộ yêu thích và giúp anh vực dậy sự nghiệp đang sa sút của mình ở đội tuyển Anh.

Grealish đã phải vật lộn với sự chọn lựa của Pep Guardiola mùa này. Anh chỉ đá chính 11 trong số 20 trận trên mọi đấu trường, ghi được một bàn thắng và có bốn pha kiến ​​tạo trong 1036 phút thi đấu”.

Ngôi sao người Anh sẽ tìm thử thách mới ở nước ngoài. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, CLB Man City đang xem xét một hợp đồng cho mượn tiềm năng của Douglas Luiz, tờ Telegraph đưa tin. Luiz đã rời Aston Villa để đến Juventus vào mùa hè, nhưng Pep Guardiola vẫn có thể đưa cầu thủ người Brazil này trở lại Manchester.

Tờ Telegraph cho biết thêm: “Man City rất thích thú tiền vệ phòng ngự Ederson của Atalanta và Brazil, nhưng với triển vọng chiêu mộ được cầu thủ 25 tuổi này từ đội bóng đang cạnh tranh chức vô địch Serie A trong kỳ chuyển nhượng tháng này, CLB đã tìm kiếm những khả năng khác.

Trong khi đó, Luiz 26 tuổi, đã phải vật lộn để tìm kiếm cơ hội ra sân tại Juventus sau khi không tạo được nhiều dấu ấn kể từ khi chuyển đến từ Aston Villa với giá 42 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái, và sẽ ra đi trong tháng này. Juventus được cho là muốn bán đứt hoặc cho mượn kèm theo nghĩa vụ mua đứt nhưng Man City lại muốn cho mượn thẳng mà không kèm theo điều khoản nào nếu họ muốn làm gì đó.

Douglas Luiz đã chứng minh khả năng của mình ở giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: GETTY.

Luiz không hẳn là lựa chọn đầu tiên của CLB Man City khi họ đang để mắt đến một số cầu thủ, nhưng cầu thủ người Brazil này được họ biết đến vì đã có tên trong danh sách của họ từ năm 2017 đến năm 2019 và đã được chứng minh năng lực ở Premier League.”

Man City tiếp tục tăng cường lực lượng

Manchester City đã củng cố hàng phòng ngự của mình với sự xuất hiện của Abdukodir Khusanov từ RC Lens. Cầu thủ 20 tuổi này bổ sung vào các lựa chọn trung vệ của Pep Guardiola, sau chấn thương của Ruben Dias và John Stones

Theo đó, CLB Man City đã hoàn tất việc ký hợp đồng với Abdukodir Khusanov từ RC Lens với mức phí ban đầu là 38,8 triệu bảng Anh. Cầu thủ 20 tuổi này ký hợp đồng có thời hạn bốn năm rưỡi kèm theo tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng nữa, mang đến cho Pep Guardiola một lựa chọn đáng mơ ước khác ở hàng phòng ngự trước thềm nửa sau của mùa giải.

Abdukodir Khusanov đã gia nhập CLB Man City. Ảnh: GETTY.

Khusanov rời Lens sau 31 lần ra sân cho CLB trên mọi đấu trường, trong đó có 16 lần ra sân trong mùa giải hiện tại. "Tôi thực sự vui mừng khi được gia nhập Manchester City, một đội bóng mà tôi đã theo dõi trong một thời gian dài", hậu vệ này chia sẻ trên trang web chính thức của CLB Man City.

"Đội hình này sở hữu những cầu thủ giỏi nhất thế giới và tôi rất mong được gặp họ và chơi cùng họ. Và tất nhiên, Pep Guardiola là một trong những nhà cầm quân vĩ đại nhất từ ​​trước đến nay, và tôi rất vui mừng được học hỏi từ ông ấy và cải thiện lối chơi của mình hơn nữa. Đây là khoảnh khắc vô cùng tự hào đối với tôi và gia đình khi được gia nhập một đội bóng tuyệt vời như CLB Man City, và tôi đã sẵn sàng cho thử thách này”.

Khusanov là cầu thủ thường xuyên có mặt trong đội hình của Will Still mùa giải này, với 13 lần ra sân ở Ligue 1 và ba lần nữa ở các giải đấu khác. Hậu vệ này chỉ vắng mặt trong hai trận đấu tại giải đấu vào tháng 11 do án treo giò, và trở thành đối thủ cạnh tranh với Nathan Ake và Manuel Akanji, cũng như Ruben Dias và John Stones bị thương ở trung tâm hàng phòng ngự của Man City. Khusanov đã có 18 lần khoác áo đội tuyển Uzbekistan và cũng đại diện cho đội tuyển U-23 tại Thế vận hội Olympic Paris 2024.

HLV Pep Guardiola có nhiều chọn lựa hơn ở hàng thủ với Victor Reis. Ảnh: GETTY.

Chưa hết, nhà vô địch Premier League vẫn đang tích cực theo đuổi các mục tiêu khác trong tháng này và củng cố hàng phòng ngự với sự xuất hiện của Vitor Reis từ Palmeiras. Thêm vào đó, các cuộc đàm phán liên quan đến việc ký hợp đồng với Omar Marmoush từ Eintracht Frankfurt vẫn đang tiếp tục tiến triển.

Chút khó khăn cho CLB Man City là đối tác Frankfurt không muốn để tiền đạo người Ai Cập rời đi trong tháng này vì đội bóng Bundesliga này đang đặt mục tiêu giành quyền tham dự UEFA Champions League mùa giải tới.