Hải Phòng biểu dương 132 học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu

Tối 18-11, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo), UBND TP Hải Phòng tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng khẳng định, trong những năm qua, TP có nhiều chính sách “khuyến học, khuyến tài”, quan tâm đến đội ngũ giáo viên, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn.

Biểu dương tinh thần tận tâm đầy trách nhiệm của các thầy cô giáo, của đội ngũ cán bộ quản lý, các nhà trường, các bậc cha mẹ, các gia đình học sinh, sinh viên, ông Quân đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo đổi mới dạy và học một cách thực chất, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Năm 2023 là năm thứ 19 Hải Phòng tổ chức lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu. Lễ biểu dương năm nay có chủ đề “Học sinh, sinh viên Hải phòng tiên phong, hội nhập, phát triển”.

Trong số 132 học sinh, sinh viên được Hải Phòng biểu dương, có 63 học sinh đoạt giải quốc tế, khu vực và quốc gia các môn văn hóa, khoa học kỹ thuật, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2023, viết thư quốc tế UPU lần thứ 52; 23 học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt điểm cao và đỗ vào trường đại học, học viện trong và ngoài nước; 46 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên tại các trường đại học tại thành phố và sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên tại các trường đại học, học viện trong cả nước.

Để động viên, khen thưởng các em, ngoài Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, mỗi em học sinh, sinh viên được nhận 10 triệu đồng do TP trích từ nguồn ngân sách.

Một trong những địa phương đi đầu cả nước về các chính sách giáo dục

Những năm qua, Hải Phòng là địa phương có nhiều chính sách đi đầu về phát triển GD-ĐT. Trong đó, có những chính sách khuyến học, khuyến tài; đầu tư cơ sở vật chất; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp; các chế độ khen thưởng cho học sinh giỏi, giáo viên giỏi...

HĐND thành phố ban hành quy định cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế... với mức thưởng cao thứ hai trên cả nước.

Cùng với đó, HĐND Hải Phòng ban hành chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến THPT trên địa bàn thành phố Hải Phòng (miễn phí học phí); Nghị quyết quy định một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Hải Phòng... Đây là những chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, động viên, khích lệ kịp thời đội ngũ thầy, cô giáo và học sinh, sinh viên, được nhân dân đồng tình và ủng hộ cao.