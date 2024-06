Hai trận 1 điểm, Croatia dở hay Albania hay? 20/06/2024 05:30

(PLO)- Hai trận 1 điểm, Croatia tưởng đã nắm chắc 3 điểm thì mất khi không giữ được chiến thắng ở những phút bù giờ nhưng phải thừa nhận Albania là một đội bóng non trẻ nhưng đã chơi rất hay với một tinh thần thép.

Nếu giữ được tỉ số 2-1 thêm vài chục giây của những phút bù giờ thì Croatia còn sáng cửa vào vòng trong nhưng để vuột 2 điểm vào phút chót và vốn liếng chỉ là 1 điểm thì khả năng bị loại của Croatia rất cao.

Trước trận đấu, tất cả đều đổ vào một chiến thắng của Croatia bởi sự vượt trội về lịch sử, giá trị cầu thủ và kinh nghiệm chiến trường nhưng trận hoà của Croatia là một thực tế hơn là sự tiếc nuối.

Albania (trái) thi đấu với tinh thần không từ bỏ và hai trận với đương kim vô địch cùng hạng ba thế giới họ đều ghi bàn trước.

Cần phải dành lời khen ngợi cho các cầu thủ Albania đã thi đấu với một tinh thần không từ bỏ dù đối thủ được đánh giá cao hơn mình rất nhiều.

Albania chưa phải là một hiện tượng nhưng họ đã cho thấy ở bảng tử thần mình không phải là đội lót đường. Cả hai trận thi đấu với hai đối thủ sừng sỏ như đương kim vô địch Ý và hạng ba World Cup thế mà Albania đều dẫn trước thậm chí là dẫn sớm như kỷ lục thực hiện được ở giây 23 trong trận gặp Ý.

Albania, đội bóng bị ví là rẻ hơn rất nhiều so với các đội cùng bảng nhưng đêm 19-6 thì họ đã khiến các cầu thủ Croatia khóc hận và lần này là bàn thắng muộn nhất ở phút 90+5.

Chỉ 40% thời gian kiểm soát bóng so với 60% của Croatia và tung ra 15 cú sút so với 20 của Croatia nhưng Albania cho thấy sự nguy hiểm của mình bởi 7 lần sút trúng cầu môn so với 5 của Croatia.

Số liệu trận đấu Croatia - Albania 2-2

Đội hình và chấm điểm các cầu thủ hai đội

Lối đá của Albania là lối đá của đối thủ kèo dưới khi thời gian kiểm soát bóng và số đường chuyền của họ thấp hơn hẳn nhưng hiệu suất trong những lần có bóng chuyển trạng thái thì rất nhanh và nguy hiểm.

Nhiều người tiếc cho Croatia nhưng công bằng thì phải nói Albania hay hơn những gì giới chuyên môn đánh giá về họ còn Croatia thì dở hơn rất nhiều so với chính mình.