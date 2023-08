HCV Olympic, Schooling bị loại khỏi đấu trường Asiad

(PLO)- Nhà vô địch Olympic, Joseph Schooling bị loại khỏi danh sách 431 VĐV Singapore tham dự Đại hội thể thao châu Á 2023.

Asiad 2023 diễn ra từ ngày 23-9 đến ngày 8-10 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Tại hai kỳ đại hội gần đây, kình ngư 28 tuổi Schooling đã giành được 3 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ.

Tại Asiad 2018 ở Jakarta, 2/4 chiếc HCV của Singapore do Schooling lập công ở các cự ly 50 m và 100 m bơi bướm nam.

Ngay sau khi bị loại khỏi Asiad, Schooling bộc bạch: “Dù không tham gia nhưng tôi chúc đội tuyển đạt thành tích tốt nhất tại Asian Games và làm cho Singapore tự hào. Tôi vẫn tập luyện và thi đấu bình thường. Thông tin chi tiết về tương lai sẽ được tôi chia sẻ trong thời gian tới”.

Trong danh sách VĐV đến Hàng Châu hồi tháng 4-2022, Schooling vẫn có tên dù đội tuyển bơi Singapore chỉ chọn hai VĐV dẫn đầu mỗi cự ly, sau khi anh vượt qua vòng loại các cự ly 50 m, 100 m bướm và 100m tự do và hai nội dung tiếp sức.

Theo The Straits Times, hiệp hội thể thao Singapore lựa chọn VĐV cho Asiad dựa trên thành tích tốt nhất ở vòng loại, kéo dài từ tháng 4-2022 đến tháng 5-2023 do đại hội bị hoãn một năm do đại dịch. Ở cuối cuộc tuyển chọn, hai đồng nghiệp khác đã vượt thành tích của Schooling.

Lần gần nhất Schooling thi đấu tại SEA Games 2022 Hà Nội, anh giành được 2 HCV ở nội dung 100 m bướm và tiếp sức hỗn hợp.

Vào tháng 1-2022, Schooling nhập ngũ và bỏ lỡ Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung 2022 ở Birmingham (Anh), và không tham dự SEA Games 32 diễn ra hồi tháng 5 tại Phnom Penh (Campuchia).

Năm 2022, Shooling dính vào lùm xùm thừa nhận sử dụng cần sa với hai VĐV bơi lội khác là Teong Tzen Wei và Amanda Lim. Sau vụ việc, Schooling không còn được đặc cách trong việc anh được quyền gián đoạn thi hành nghĩa vụ quân sự để tham gia thi đấu thể thao.

Bất chấp việc vắng mặt của Schooling tại Asiad, Singapore vẫn kỳ vọng giành ​​huy chương từ VĐV Maximilian Maeder và Shanti Pereira - chân chạy điền kinh cự ly ngắn vừa lập cú đúp lịch sử vô địch 100 và 200 m tại giải vô địch châu Á hồi tháng 7.

MINH QUANG