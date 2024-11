HLV Pep Guardiola: ‘Nghỉ ngơi 1, 2 ngày để tỉnh táo’ 27/11/2024 13:00

Manchester City của HLV Pep Guardiola đã dẫn trước Feyenoord 3-0 khi trận đấu chỉ còn 15 phút nữa là kết thúc nhưng không thể giữ vững được chiến thắng quan trọng tại Champions League khi đại diện đến từ Hà Lan ghi liền ba bàn ngay trên sân khách Etihad để gỡ hòa 3-3.

HLV Pep Guardiola của Man City thừa nhận đội của ông không thể thoát khỏi sự mong manh khi để mất lợi thế dẫn trước ba bàn trước Feyenoord. Man City dường như đã vượt qua chuỗi trận khó khăn gần đây khi họ chơi theo phong cách quen thuộc dẫn trước 3-0 trong vòng một giờ trên sân nhà trước Feyenoord. Họ vẫn dẫn trước với tỷ số đó khi còn 15 phút nữa là hết giờ, để rồi chứng kiến đội bóng Hà Lan ghi được ba bàn thắng một cách ngoạn mục để giành được một điểm .

Feyenoord cầm hòa Man City 3-3 đầy quả cảm. ẢNH: GETTY

Anis Hadj Moussa và Santi Gimenez mang lại hi vọng cho Feyenoord khi ghi liền 2 bàn gỡ lại 2-3, tạo nên một vài phút cuối căng thẳng. Cuối cùng David Hancko làm choáng váng người hâm mộ Man City khi chỉ còn một phút nữa là hết giờ thì anh ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Feyenoord.

Sau trận hòa tai hại này, Man City chỉ có được 8 điểm sau 5 trận, đứng tận vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Champions League. Và theo tình hình hiện tại, Man City sẽ phải trải qua vòng play-off để lọt vào vòng 16 đội.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Pep Guardiola của Man City đã nói rõ cảm xúc của mình khi chia sẻ với Amazon Prime, “Mọi chuyện vẫn ổn khi tỷ số là 3-0 và chúng tôi chơi tốt, nhưng chúng tôi để thủng lưới vì chúng tôi không ổn định. Chúng tôi để họ ghi bàn đầu tiên và bàn thứ hai, vì vậy, thủng lưới theo cách đó thì rất khó khăn.

Nhiều trận đấu gần đây chúng tôi rất yếu và tất nhiên chúng tôi cần chiến thắng, và trận đấu này đã giúp chúng tôi tự tin hơn. Chúng tôi đã chơi ở trình độ tốt, và lần đầu tiên có điều gì đó xảy ra, có vấn đề”.

Haaland ghi 2 bàn nhưng không thể giúp Man City giành chiến thắng. ẢNH: GETTY

Khi được hỏi liệu sự mong manh này có phải là do tinh thần của cầu thủ Man City đang đi xuống hay không, HLV Pep Guardiola trả lời: "Tôi không biết liệu có phải do tinh thần hay không, đó là vấn đề về kỹ thuật. Bàn thua đầu tiên không thể xảy ra và bàn thua thứ hai cũng vậy, đó là lý do tại sao sau đó... Chúng tôi rất muốn giành chiến thắng, rất muốn chơi tốt. Chúng tôi đã chơi tốt nhưng không thắng được trận đấu nào”.

Man City đã thua năm trận liên tiếp trước khi Feyenoord đến Etihad, đỉnh điểm là trận thua 0-4 trên sân nhà trước Tottenham ở vòng 12 Premier League. Mặc dù chuỗi trận thua của Man City đã kết thúc về mặt kỹ thuật và HLV Pep Guardiola đã thấy một số điểm tích cực, Man City có thể cần tối đa số điểm từ ba trận đấu cuối cùng ở vòng bảng Champions League để tránh một vòng play-off nữa.

HLV Pep Guardiola nói thêm, "Có rất nhiều điều tốt, nhưng sau những gì chúng tôi đã trải qua và sau tỷ số 3-3, không có gì nhiều để nói. Tất nhiên có rất nhiều điều tốt, chúng tôi đã chơi một trận đấu thực sự tốt nhưng tôi nghĩ ở cấp độ đó, chúng tôi không thể để mất chiến thắng.

Hiện tại, chúng tôi chưa sẵn sàng để nghĩ về các trận đấu còn lại của Champions League. Chúng tôi phải hồi phục cho các trận đấu tiếp theo, chỉ cần nghĩ về những gì sẽ xảy ra trong tương lai, những gì bạn phải làm. Chúng tôi không thể giành chiến thắng trong một trận đấu như hôm nay, thật khó để làm được điều đó”.

HLV Pep Guardiola đang đau đầu với tình trạng hiện tại của Manchester City. ẢNH: GETTY

Khi được hỏi đội Man City của ông sẽ chuẩn bị như thế nào để đối đầu với đội đầu bảng Premier League Liverpool vào Chủ Nhật, câu trả lời của HLV Pep Guardiola rất ngắn gọn, "Nghỉ ngơi, 1 hoặc 2 ngày, tỉnh táo về mặt tinh thần và nghĩ đến trận đấu tiếp theo”.