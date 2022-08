Hoa hậu chuyển giới Hương Giang chia tay bạn trai

Chiều 19-8, Hương Giang Idol bất ngờ đăng tải hình ảnh bên bạn trai CEO người Singapore - Matt Liu trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái chia sẻ về mối tình của cả hai khiến khán giả và fan hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.

Theo đó, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 viết: "Một hành trình yêu khép lại. Hành trình làm bạn sẽ mở ra.

Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được!

Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em!

Always beside you my special man".

Bên dưới bài viết của nàng hậu, bạn trai Matt Liu cũng đã để lại bình luận: "Cảm ơn em luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ luôn ủng hộ và quan tâm em trên con đường sắp tới".

Bài viết của Hương Giang cùng dòng bình luận của bạn trai khiến nhiều người cho rằng cả hai đã chính thức "đường ai nấy đi" sau hơn hai năm gắn bó.

Nhiều người đã để lại bình luận tiếc nuối về mối tình đẹp của đôi “trai tài gái sắc” khi mà chỉ hai tháng trước đã đăng tải hình ảnh kỷ niệm hai năm bên nhau đầy ngọt ngào.

Năm 2020, Hoa hậu Hương Giang và Matt Liu nên duyên nhờ gameshow Người ấy là ai. Trước khi đến với chương trình, CEO người Singapore đã tìm hiểu về Hương Giang và ấn tượng với sự thông minh, xinh đẹp, bản lĩnh của cô.

Matt Liu nói, anh không quan tâm đến những lời bàn tán việc mình quen một người chuyển giới. Anh được bố mẹ động viên theo đuổi người đẹp.

Trong suốt hai năm yêu nhau, Hương Giang và Matt Liu khiến khán giả ghen tị khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, cả hai cũng liên tục vướng vào tin đồn rạn nứt tình cảm khiến không ít người yêu mến lo ngại.

Cụ thể, vào tháng 5-2021, tin đồn cả hai đã chia tay dấy lên khi không còn tương tác với nhau trên mạng xã hội nhiều như trước. Không chỉ vậy, Hương Giang khoe loạt ảnh vi vu tại trời Tây vài tháng trời, trong khi bạn trai của nữ ca sĩ vẫn một mình đi chơi golf.

Tuy nhiên đến cuối năm Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tái xuất tươi tắn bên bạn trai. Dân mạng "soi" ảnh của cặp đôi và liên tục tìm được "bằng chứng" họ sống chung nhà.

Hương Giang và Matt Liu đồng loạt đăng tải hình ảnh thắp hương làm lễ trước sân ngôi biệt thự mà nàng hậu mới chuyển tới như ngầm khẳng định họ đã dọn về ở chung.

Không chỉ vậy, trong một bức ảnh mà Matt Liu đăng tải, netizen phát hiện những điểm trùng hợp với căn phòng của Hương Giang. Việc Matt Liu ra Hà Nội và sống cùng gia đình bạn gái suốt nhiều tháng mùa dịch khiến người hâm mộ háo hức mong chờ đám cưới.

Thế nhưng "đám cưới thế kỷ" mà fan mong đợi không diễn ra khi cả hai đã xác nhận chia tay. Dù vậy fan vẫn chúc phúc cho lựa chọn của Hương Giang và Matt Liu đồng thời bày tỏ sự mến mộ khi cả hai thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau.