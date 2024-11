Indonesia buông AFF Cup và thời cơ của HLV Kim Sang-sik 04/11/2024 07:29

Thầy trò HLV Kim Sang-sik góp mặt tại AFF Cup (diễn ra từ ngày 8-12-2024 đến ngày 5-1-2025) nằm ở bảng B gồm các đội tuyển Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào. Các đội Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia và Đông Timor ở bảng A. Và với việc đối thủ cạnh tranh lớn nhất Indonesia chỉ sử dụng cầu thủ trẻ, cơ hội cho tuyển Việt Nam vào bán kết với ngôi nhất bảng để tránh Thái Lan là nằm trong tầm tay.

Vì sao HLV Shin Tae-yong đưa cầu thủ dưới 22 tuổi đá AFF Cup?

Đội tuyển Indonesia hiện đứng ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng bảng C cho vòng loại thứ ba World Cup 2026 với 3 điểm sau bốn trận đấu. Do chỉ có hai đội xếp đầu bảng mới giành quyền trực tiếp dự vòng chung kết cúp thế giới nên mục tiêu lấy vé trực tiếp của thầy trò Shin Tae-yong là quá khó khăn. Vì vậy, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cảm thấy mục tiêu thực tế nhất là giành quyền vào vòng bốn, dành cho hai đội hạng 3-4 của bảng C tranh vé vớt.

HLV Shin Tae-yong cũng đồng tình với quan điểm của PSSI và muốn tập trung toàn lực cho tuyển quốc gia để giành vé đi tiếp. Đây là nguyên nhân chính khiến ông thầy người Hàn Quốc chấp nhận đưa các cầu thủ dưới 22 tuổi tham dự AFF Cup 2024.

Indonesia không sử dụng các cựu binh tại AFF Cup mà chỉ đưa cầu thủ dưới 22 tuổi ra thử lửa. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Vì chỉ sử dụng đội tuyển U-22 đá giải Đông Nam Á nên HLV Shin Tae-yong không dám đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2024: “Đúng là đội của chúng tôi sẽ chơi AFF Cup bằng lứa U-22 quốc gia. Tất nhiên các cầu thủ trẻ Indonesia sẽ thiếu năng lực so với những đội khác. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức và rất hy vọng giúp các học trò vào chơi trận chung kết”.

Quyết định của PSSI và ông Shin cũng đồng nghĩa đội tuyển Indonesia không có những cầu thủ xuất sắc nhất ở AFF Cup 2024. Tuy nhiên, họ cũng có mục tiêu riêng là thử lửa các tuyển thủ trẻ như một cách đầu tư cho tương lai, bên cạnh việc tránh phức tạp khi triệu tập cầu thủ giàu kinh nghiệm, do lịch thi đấu bận rộn và AFF Cup không phải là giải đấu chính thức của FIFA.

Đội tuyển Indonesia từng bị các CLB trong nước phản ứng và bất hợp tác vì cho gọi những trụ cột của họ khi giải vô địch vẫn đang diễn ra. Hơn nữa, AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên ông Shin thường gặp khó vì không thể triệu tập các cầu thủ từ châu Âu trở về. Ông thầy người Hàn Quốc lần này sẽ thử nghiệm càng nhiều cầu thủ đã chơi ở League 1 càng tốt cho mặt trận Đông Nam Á.

HLV Troussier bị mất việc sau ba lần thua Indonesia trong năm nay và nhiệm vụ của người kế nhiệm Kim Sang-sik là tìm lại thói quen chiến thắng cho tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thời cơ của HLV Kim Sang-sik

Khi Indonesia chấp nhận đá bằng lứa trẻ ở giải Đông Nam Á cũng đồng nghĩa với khả năng tranh chấp ngôi vô địch rất thấp, nếu không muốn nói là “buông”, thì đây chính là thời cơ cho HLV Kim Sang-sik lấy điểm trong mắt người yêu bóng đá Việt Nam.

Nhớ sau buổi bốc thăm chia bảng AFF Cup 2024 diễn ra tại Hà Nội hồi cuối tháng 5, HLV Kim Sang-sik nói rõ mục tiêu của ông cùng các học trò là đăng quang Đông Nam Á, dù hai đối thủ chính Indonesia và Philippines không dễ chơi.

Thực chất ông thầy người Hàn Quốc mới nói đúng một nửa, vì tuyển Việt Nam đã từng hai lần thắng Philippines ở vòng loại World Cup 2026, nhưng hai lần thua Indonesia cũng tại sân chơi này, chưa kể một cú ngã ngựa tại Asian Cup 2024. Nghĩa là, Indonesia luôn là đối thủ lớn nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik trên mọi đấu trường.

HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu vào chung kết AFF Cup 2024 ngay sau khi có kết quả bốc thăm. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chắc chắn ông Kim không thể nào quên tiền nhiệm Troussier do thua đội bóng Indonesia có thứ hạng FIFA kém hơn (hiện tại là 130 và 119) và bóng đá Việt Nam từng là khắc tinh của họ nên ông thầy người Pháp mới bị mất việc. Vì thế, nhiệm vụ tìm lại thói quen chiến thắng Indonesia cho các học trò cũng là củng cố chiếc ghế của HLV Kim Sang-sik ít nhất không bị giữa đường gãy gánh trong bản hợp đồng hai năm rưỡi.

Vấn đề còn lại của HLV Kim Sang-sik là chuẩn bị chu đáo cho các học trò ở sân chơi Đông Nam Á chỉ còn một tháng nữa khai cuộc. Dĩ nhiên, cơ hội cho tuyển Việt Nam đi tiếp vào bán kết với ngôi nhất bảng B không quá khó, khi đội bóng lớn Indonesia đá bằng lứa U-22 và Philippines chưa phải là đối thủ xứng tầm. Cái chính ở vòng bán kết, đội tuyển Việt Nam có thể tránh Thái Lan nhưng sẽ phải chạm trán với Malaysia (hoặc Singapore) để tìm đường vào chung kết mới nghĩ đến ngôi vô địch.

Giữa tháng 11 này, HLV Kim Sang-sik sẽ đích thân sang Indonesia do thám lối chơi của đối thủ này ở vòng loại thứ ba World Cup gặp nhật Bản và Saudi Arabia, dù thành phần họ chơi tại AFF Cup là không giống nhau. Đội tuyển Việt Nam cũng có chuyến tập huấn 3 tuần tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho AFF Cup 2024.