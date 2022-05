Jane Foster tái xuất và hóa thần sấm mới trong teaser trailer

(PLO)- Bom tấn Thor: Love and Thunder được ví như một phần phim Avengers thu nhỏ khi có sự góp mặt của nhóm Guardians of the Galaxy, Valkyrie (Tessa Thompson). Bên cạnh đó là sự đánh dấu màn tái xuất của Jane Foster (Natalie Portman) trong vai thần sấm mới.

Sau thời gian dài chờ đợi, người hâm mộ cuối cùng cũng được xem teaser đầu tiên của Thor: Love And Thunder (tựa Việt: Thor: Tình yêu và sấm sét). Clip dài hơn một phút mở màn bằng việc Thor nhìn lại hành trình của mình trong suốt thời gian qua. Vốn từng là một chiến binh hùng mạnh của Asgard, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ nhưng sau cuộc các sự kiện trong Avengers: Endgame (2019) cùng vô số mất mát, Thần Sấm không còn muốn theo đuổi con đường siêu anh hùng. Từ đây, anh lên đường tìm ra ý nghĩa của cuộc sống và nhìn nhận lại bản thân mình. Thor “bụng bự” đã luyện tập cật lực để lấy lại được vóc dáng. Nhờ thanh Stormbreaker, anh chu du qua các vùng đất, thậm chí là quê hương của các vị thần Hy Lạp và tìm kiếm tình yêu mới. Thế nhưng, số phận vẫn chưa buông tha chàng hoàng tử của Asgard khi những thế lực đen tối bắt đầu kéo đến. Cuối teaser là hình ảnh Jane Foster trở lại trong hình dạng nữ thần sấm cũng như sử dụng cây Mjolnir đã vỡ nát. Liệu cả hai sẽ “nối lại tình xưa” hay trở thành kẻ thù vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Sau hai phần phim gây nhiều tranh cãi, sự xuất hiện của Taika Waititi đã thổi một làn gió mới và biến Thor: Ragnarok (2017) trở thành một trong những phần phim xuất sắc nhất MCU. Do đó mà fan Marvel hết lòng mong đợi phần phim thứ 4 sẽ viết tiếp chuyến phiêu lưu hấp dẫn của thần sấm khi anh không còn là một Avenger. Teaser Thor: Tình yêu và sấm sét không làm mọi người thất vọng với hình ảnh tuyệt đẹp và đậm chất thần thoại đến từ nhiều vùng đất khác nhau trong Cửu Giới. Một chi tiết khác khiến bộ phim trở nên hấp dẫn chính là sự xuất hiện của nhóm Vệ binh dải Ngân hà (Guardians of the Galaxy). Lối làm phim độc đáo và hài hước của Taika Waititi sẽ biến màn kết hợp giữa Thor và biệt đội “tấu hài” dải ngân hà trở thành một tác phẩm đậm chất giải trí với nhiều phân cảnh bùng nổ. Việc Jane Foster ra mắt dưới hình dạng nữ thần sấm gợi nhắc tới đầu truyện The Mighty Thor (2016), kết hợp cùng ác nhân Gorr (Christian Bale) từ Thor: God of Thunder (2012) hứa hẹn sẽ mang đến một bom tấn hoành tráng cho khán giả. Thor: Love and Thunder có sự góp mặt của dàn sao quen thuộc gồm: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Jeff Goldblum và Vin Diesel. Phim do Taika Waititi đạo diễn kiêm viết kịch bản cùng Jennifer Kaytin Robinson. Thor: Tình yêu và sấm sét dự kiến khởi chiếu tháng 8-7. 'Thần Thor' tái ngộ trong Men in Black: International (PLO)-Men in Black luôn gắn liền với tên tuổi Will Smith và Tommy Lee Jones, nhưng trong Men in Black: International (Đặc vụ Áo đen: Sứ mệnh toàn cầu) sắp tới đây, vai chính sẽ được nhường lại cho hai gương mặt mới là Chris Hemsworth và Tessa Thompson. NHẬT LINH Tin liên quan 'Thần Thor' tái ngộ trong Men in Black: International Vũ trụ điện ảnh Marvel hé lộ dàn siêu anh hùng mới hậu Thanos Dự đoán tương lai cho vũ trụ điện ảnh Mortal Kombat