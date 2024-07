Bóng đá nam Olympic Paris 2024: Khai mạc bóng đá nam Olympic Paris 2024: Argentina và Tây Ban Nha xuất trận 24/07/2024 07:17

Ngày khai mạc môn bóng đá nam Olympic Paris 2024 vào giờ vàng hứa hẹn vô cùng hấp dẫn và nảy lửa khi những ứng viên vô địch như Argentina, Tây Ban Nha xung trận. Ngày 24-7, 4 trận đấu mở màn Olympic Paris 2024 diễn ra gồm Argentina - Morocco (bảng B, 20 giờ), Uzbekistan - Tây Ban Nha (bảng C, 20 giờ). Guinea - New Zealand (bảng A, 22 giờ), Ai Cập - CH Dominica (bảng C, 22 giờ). Sang ngày 25-7 cũng diễn ra 4 cặp đấu gồm Iraq - Ukraine (bảng B), Nhật Bản - Paraguay (bảng D, cùng 0 giờ) và Mali - Israel (bảng D), chủ nhà Pháp - Mỹ (bảng A, 2 giờ).

Claudio Acheverry được mệnh danh là "Messi đệ nhị" sẽ là ngôi sao sáng ở bóng đá nam Olympic Paris. Ảnh: AFP

Ứng cử viên số 1 xuất trận

Trận khai mạc môn bóng đá nam Olympic Paris 2024 là cuộc đối đầu giữa ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Argentina và Morocco. Argentina là nền bóng đá đang gây sốt thế giới trong vài năm qua khi liên tiếp giành ngôi vô địch World Cup và Copa America, trong khi đại diện châu Phi Morocco cũng có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây, nhất là World Cup 2022 họ vào bán kết, đội U-23 Morocco vô địch châu Phi (cũng là vòng loại Olympic Paris).

Olympic Morocco lại có tinh thần thi đấu mãnh liệt, cùng đàn anh Achraf Hakimi dẫn dắt lối chơi. Ảnh: Getty

Là đại diện bóng đá Nam Mỹ, Argentina luôn chơi thứ bóng đá quyến rũ, có nhiều cá nhân có kỹ thuật điêu luyện, tiêu biểu là cầu thủ mới 18 tuổi Claudio Echeverry, người được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup U-17 năm 2023 tại Indonesia. Echeverry được thế giới bóng đá gọi là “Messi đệ nhị”. Đội hình Olympic Argentina còn có tiền đạo Julian Alvarez (Man. City), Thiago Almalda (Botafogo) và chỉ huy hàng phòng ngự là trung vệ kỳ cựu Otamendi.

Trong khi đó, Morocco có một tinh thần thi đấu bền bỉ và đang trên đà phát triển. Thành phần đội trẻ Morocco từ học bóng đá đến lúc chơi bóng chuyên nghiệp hầu hết tại Pháp nên dù là một đội bóng châu Phi (Bắc Phi), nhưng tính thực dụng và khoa học của họ cực cao.

Olympic Tây Ban Nha thua Brazil 1-2 sau 120 phút ở chung kết Olympic Tokyo. Ảnh: Asahi

Đây là cuộc chạm trán rất đáng xem và hứa hẹn nảy lửa. Argentina là tập thể mang tính đặc trưng của bóng đá Nam Mỹ với nhiều cá nhân xuất sắc. Trong khi Morocco thiên về sức mạnh, cầu thủ cao, to, cơ bắp lại có có sự thực dụng, khoa học khi họ phát triển kỹ năng chơi bóng ở Pháp. Morocco biết mình là "kèo dưới" nhưng họ sẽ thi đấu với phương châm “không bao giờ gục ngã”.

Dẫu Argentina là kèo trên nhưng Morocco không là đối thủ dễ chơi với đàn em của Messi. Đặc biệt trong đội hình Olympic Morocco có trung vệ đội trưởng đội tuyển quốc gia Achraf Hakimi chỉ huy hàng phòng ngự.

Dự đoán: Argentina thắng hai bàn cách biệt.

Olympic Uzbekistan lần đầu góp mặt ở bóng đá nam Olympic, họ là á quân châu Á. Ảnh:AFC

Tây Ban Nha hướng đến cú đúp vô địch

Với trận Uzbekistan - Tây Ban Nha diễn ra cùng giờ với trận Argentina - Morocco (20 giờ) hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ châu Á vì một đội thuộc khu vực này đá vào giờ vàng.

Tại VCK U-23 châu Á hồi tháng 5 ở Qatar, thủ môn Nematov của đội bóng Trung Á giữ sạch mành lưới trước khi bước vào trận chung kết gặp Nhật Bản. Ở trận chung kết, Nematov của Uzbekistan để thủng bàn duy nhất giải và Uzbekistan ngậm ngùi nhìn Nhật Bản lên ngôi vô địch.

Uzbekistan có lối chơi kỹ thuật, nhưng tổ chức đội hình theo kiểu châu Âu, cự ly rất tốt, cấu trúc vững chãi. Tuyến tiền vệ của Uzbekistan có nhiều cá nhân giỏi kỹ thuật, lanh lẹ như Fayzullaev (CSKA Moscow), Khusanov (Lens, Pháp). Đây chính là những cầu thủ vắng mặt ở trận chung kết U-23 với Nhật do hết thời hạn phải quay về CLB.

Riêng với Tây Ban Nha, họ cũng đứng vào hàng ngũ ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Olympic Paris 2024 cùng với Argentina và chủ nhà Pháp. Bóng đá Tây Ban Nha đã tìm lại thời kỳ hoàng kim khi đội nữ vô địch World Cup 2023, còn đội nam mới vô địch Euro 2024. Bây giờ đội Olympic Tây Ban Nha cũng đang hướng đến mục tiêu vô địch Olympic, hoàn thành cú đúp danh hiệu lịch sử cho bóng đá nam Tây Ban Nha. Đội trẻ Tây Ban Nha chỉ có một cầu thủ trên 23 tuổi là Abel Ruiz, không có hai người hùng tại Euro 2024 là Lamine Yamal và Nico Williams.

Ba năm về trước tại Olympic Tokyo, Tây Ban Nha cũng vào chung kết và thua sít sao Brazil 1-2 sau 120 phút. Lần này, chuyện Tây Ban Nha tái lập thành tích như tại Olympic Tokyo chưa vội bàn, nhưng cuộc chạm trán giữa Á quân Olympic Tây Ban Nha và á quân châu Á Uzbekistan là trận đấu hứa hẹn cực chất, cống hiến và tiềm ẩn sự bùng nổ từ các ngôi sao.

Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 2-1.