(PLO)- Các ông lớn công nghệ đang đẩy mạnh thương mại hóa thiết bị cung cấp Internet cáp quang thế hệ mới kết hợp nền tảng công nghệ XGSPON và WiFi 7 có thể cung cấp tốc độ 10 Gbps đến các hộ gia đình.

Sáng ngày 22-8, FPT đã chính thức ra mắt giải pháp công nghệ Internet SpeedX tích hợp công nghệ truyền dẫn và không dây kết nối thế hệ mới XGS-PON và WiFi 7, nhằm cung cấp tốc độ internet đối ứng lên đến 10Gbps cho người tiêu dùng Việt.

Theo ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom, Tập đoàn FPT, cùng chiến lược Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2025-2030, Việt Nam đang chứng kiến một cuộc cách mạng về hạ tầng số.

Ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom. Ảnh: Thu Hà

Điều này đặt ra nhu cầu về một nền tảng kết nối ổn định, tốc độ cao, hỗ trợ đa thiết bị. Đây cũng là yếu tố then chốt để đảm bảo phát triển được 3 trụ cột của chuyển đổi số quốc gia: xã hội số, kinh tế số và công dân số.

Tuy nhiên thực tế hiện nay một gia đình có thể sở hữu hàng chục thiết bị thông minh, từ smartphone, máy tính, TV thông minh, camera an ninh, hệ thống smarthome cho đến các thiết bị giải trí cao cấp. Điều này đang tạo ra áp lực khổng lồ lên mạng lưới Internet truyền thống, gây ra tình trạng nghẽn mạng và trải nghiệm không ổn định.

Do đó, FPT kỳ vọng, công nghệ internet thế hệ mới này sẽ mang đến một "siêu xa lộ" Internet cho phép gần 100 thiết bị kết nối cùng lúc mà vẫn đảm bảo hiệu suất tối ưu nhất cho từng thiết bị.

"Hàng triệu gia đình Việt sẽ được trải nghiệm tốc độ Internet đối xứng lên tới 10Gbps, tải dữ liệu chưa tới 10 giây, kết nối cùng lúc gần 100 thiết bị, sẵn sàng cho các ứng dụng, công nghệ thông minh như AR/VR, nhà thông minh, streaming 8K và điện toán đám mây"- ông Anh nói.

Người tham dự đang trải nghiệm tốc độ WiFi 7. Ảnh: Thu Hà

Đại diện FPT cũng chỉ ra, điểm khác biệt lớn của công nghệ này so với công nghệ truyền thống, nằm ở tốc độ đối xứng đạt tới 10Gbp cả tải xuống (download) và tải lên (upload). Đây là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho các streamer, YouTuber, nhà thiết kế, hay các chuyên gia làm việc với dữ liệu lớn.

Theo đó khi lắp đặt WiFi 7, việc tải lên các video 4K/8K, sao lưu hàng trăm GB dữ liệu lên các nền tảng đám mây, hay gửi các bản vẽ kỹ thuật phức tạp sẽ không còn là trở ngại. Từ đó tối ưu hóa hiệu suất công việc và giải phóng sức sáng tạo.

Vị này cũng tiết lộ giá cước WiFi 7 cho hộ gia đình sẽ dưới 1 triệu đồng/tháng.

Trước đó, vào cuối năm 2024, Tập đoàn VNPT cũng đã phối hợp với Qualcom ra mắt thiết bị WiFi 7 XGSPON.

Ông Nguyễn Nam Long, Phó tổng giám đốc VNPT cho biết đây thiết bị sử dụng nền tảng công nghệ XGSPON WiFi 7 của Qualcomm và được VNPT Technology sản xuất tại Việt Nam. Thiết bị cho tốc độ lên đến 10 Gb/giây, độ trễ giảm 75% so với công nghệ WiFi 6, cho phép đồng thời truy cập và sử dụng đến 1.500 thiết bị.

Thời điểm ra mắt, ông Ganesh Swaminathan, Tổng giám đốc bộ phận Hạ tầng và mạng không dây của Qualcomm Technologies kỳ vọng: Với khả năng tiên tiến của WiFi 7, người dùng tại Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ tốc độ nhanh, độ trễ thấp hơn và độ tin cậy mạng được nâng cao, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho kết nối.

Hãng nghiên cứu thị trường Omdia cũng dự báo, khoảng 32% thuê bao băng rộng toàn cầu sẽ chuyển sang sử dụng nền tảng XGSPON đến năm 2027.

Tại Việt Nam, Nghị quyết 57 cũng xác định mục tiêu, đến năm 2030, Việt Nam có hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng ngang tầm các nước tiên tiến.

Ở thời điểm hiện tại, từ đầu năm tới nay, hạ tầng Internet Việt Nam được dự báo có nhiều thay đổi tích cực, khi một số tuyến cáp quang biển mới được đưa vào hoạt động. Các nhà mạng đặt mục tiêu 100% hộ gia đình tiếp cận Internet cáp quang trong năm.

