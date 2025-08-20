Tin công nghệ 20-8: Một hãng hàng không cung cấp WiFi miễn phí trên máy bay.

(PLO)- Tin công nghệ 20-8 sẽ có các nội dung như một thành phố bị chìm trong bóng tối vì tấn công mạng, Viettel đầu tư 1 tỉ USD xây dựng trung tâm dữ liệu và R&D trọng điểm quốc gia, Apple chuẩn bị thay đổi cuộc chơi với iPhone Fold, một hãng hàng không cung cấp WiFi miễn phí trên máy bay.

1. Một thành phố bị chìm trong bóng tối vì tấn công mạng

Thành phố Middletown, Ohio (Mỹ) vừa trải qua một cuộc tấn công mạng nghiêm trọng, khiến hệ thống dịch vụ công bị tê liệt và người dân không thể tiếp cận các tiện ích thiết yếu.

Mặc dù giới chức chưa xác nhận chi tiết, nhưng các dấu hiệu đều cho thấy đây là hậu quả của một vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware).

Tin tặc thường phát tán mã độc thông qua email lừa đảo, lợi dụng mật khẩu yếu hoặc lỗ hổng chưa được vá, sau đó mã hóa dữ liệu và đòi tiền chuộc.

Middletown không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều thành phố, quận, trường học và bệnh viện tại Mỹ đã trở thành mục tiêu của các nhóm tội phạm mạng, phần lớn do hệ thống CNTT lỗi thời, ngân sách an ninh mạng hạn chế và thiếu nhân lực chuyên môn.

Khi dịch vụ công bị gián đoạn, hậu quả không chỉ là bất tiện mà còn ảnh hưởng đến an ninh, niềm tin của người dân và hoạt động thường nhật.

FBI khuyến cáo người dùng, doanh nghiệp không nên trả, vì điều này chỉ tiếp tay cho tội phạm và không đảm bảo dữ liệu được phục hồi.

Giải pháp căn cơ là đầu tư bài bản cho an ninh mạng, coi đây là hạ tầng thiết yếu ngang với đường sá, cầu cống. Việc xây dựng tiêu chuẩn bảo mật, đào tạo nhân viên nhận diện nguy cơ và hợp tác với các cơ quan chuyên trách là yếu tố sống còn để bảo vệ dữ liệu công dân và duy trì hoạt động ổn định cho thành phố.

Tin công nghệ 20-8: Tấn công mạng có thể khiến các dịch vụ công trong TP bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh minh họa: AI

2. Viettel đầu tư 1 tỉ USD xây dựng trung tâm dữ liệu và R&D trọng điểm quốc gia

Viettel vừa khởi công hai công trình có ý nghĩa chiến lược gồm Trung tâm Dữ liệu (TTDL) An Khánh và Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) tại Hòa Lạc, với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỉ USD. Đây là những dự án quan trọng trong chuỗi 250 công trình được triển khai nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Trung tâm R&D Viettel được đầu tư 10.000 tỉ đồng trên diện tích 13 ha tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Công trình gồm 6 tòa nhà thông minh, dự kiến hoàn thành vào năm 2030, hướng tới trở thành hạt nhân nghiên cứu - thiết kế - sản xuất các sản phẩm công nghệ cao “Made in Vietnam”.

Tin công nghệ 20-8: Phối cảnh Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) tại Hòa Lạc.

Tại đây, Viettel sẽ tập trung cả vào khí tài quân sự hiện đại như UAV, vệ tinh viễn thám, radar, lẫn các lĩnh vực dân sự như AI, dữ liệu lớn và điện toán đám mây. Dự kiến trung tâm sẽ thu hút khoảng 2.500 nhân sự chất lượng cao.

Trong khi đó, Trung tâm Dữ liệu An Khánh có vốn đầu tư 17.500 tỉ đồng, diện tích 1,9 ha, công suất thiết kế 60 MW. Đây sẽ là trung tâm dữ liệu lớn nhất miền Bắc, dự kiến vận hành giai đoạn 1 từ quý II năm 2026 và trở thành Hyperscale Data Center vào năm 2030.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn Uptime Tier III, tích hợp trí tuệ nhân tạo, hệ thống an ninh nhiều lớp và công nghệ làm mát tiết kiệm năng lượng, hướng đến mục tiêu trung hòa carbon.

Với hai dự án này, Viettel không chỉ hoàn thiện hệ sinh thái nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao, mà còn tạo nền tảng hạ tầng số phục vụ chính phủ, doanh nghiệp và quốc phòng. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp quốc phòng kết hợp chuyển đổi số quốc gia.

Trước đó, đơn vị này cũng đã triển khai xây dựng Data Center Tân Phú Trung, tòa nhà Viettel Đà Nẵng… góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng công nghệ hiện đại, đáp ứng mục tiêu phát triển quốc phòng và chuyển đổi số quốc gia.

3. Apple chuẩn bị thay đổi cuộc chơi với iPhone Fold

Theo Samsung, lượng người đặt trước Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 năm nay đã tăng 25% so với thế hệ trước, giúp công ty củng cố vị trí dẫn đầu thị phần điện thoại gập với dự báo chiếm hơn 35% toàn cầu trong năm 2025.

Trong khi đó, Apple được dự đoán sẽ gia nhập cuộc chơi vào tháng 9-2026 với mẫu iPhone Fold thuộc dòng iPhone 18, mức giá dự kiến khoảng 1.999 USD.

Theo các báo cáo từ JPMorgan và TrendForce, iPhone Fold sẽ sở hữu màn hình 7,8 inch không nếp gấp, sử dụng công nghệ OLED từ Samsung Display, cùng hai camera sau và Touch ID tích hợp thay vì Face ID. Thiết kế dạng sách hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người dùng, đồng thời khắc phục các nhược điểm về độ bền vốn khiến nhiều người dùng còn e ngại với điện thoại gập.

Dù các mẫu điện thoại gập hiện chỉ chiếm khoảng 1-2% thị phần smartphone, sự xuất hiện của Apple được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng này, đặc biệt trong phân khúc cao cấp.

Các chuyên gia nhận định, nếu Apple tham gia, điện thoại gập sẽ được thị trường Mỹ đón nhận rộng rãi hơn, tương tự cách Apple Watch từng dẫn đầu mảng đồng hồ thông minh dù không phải là sản phẩm tiên phong.

Tin công nghệ 20-8: Người dùng đang trải nghiệm điện thoại gập Z Fold7. Ảnh: TIỂU MINH

4. Một hãng hàng không cung cấp WiFi miễn phí trên máy bay

Alaska Airlines vừa công bố kế hoạch triển khai dịch vụ internet vệ tinh Starlink (sản phẩm của Elon Musk) trên toàn bộ đội bay của hãng, đánh dấu bước cải tổ lớn trong chương trình khách hàng thân thiết sau thương vụ sáp nhập với Hawaiian Airlines.

Theo đó, từ năm 2027, tất cả thành viên chương trình Atmos Rewards sẽ được sử dụng WiFi tốc độ cao miễn phí trên các chuyến bay của Alaska Airlines.

Ông Brett Catlin, Phó Chủ tịch phụ trách khách hàng trung thành của Alaska Airlines, nhận định Starlink sẽ thay đổi cách hành khách, đặc biệt là khách công tác tận dụng thời gian trên máy bay để làm việc, giải trí.

Tin công nghệ 20-8: Một hãng hàng không cung cấp WiFi miễn phí trên máy bay.

