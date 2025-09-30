Loa di động nhỏ gọn cho giảng dạy và giải trí

(PLO)- Loa di động hiện nay không chỉ dùng để nghe nhạc hay hát karaoke mà còn trở thành công cụ hỗ trợ giảng dạy, đơn cử như SoundMax M-3.

Trong khi nhiều loa di động chỉ dừng ở vai trò giải trí, SoundMax M-3 lại chọn cho mình một lối đi khác: vừa phục vụ nhu cầu thưởng thức âm nhạc, vừa trở thành công cụ hỗ trợ giảng dạy trong lớp học.

Điểm nhấn khiến M-3 trở thành “người bạn” của giáo viên chính là micro không dây đi kèm. Với thiết kế nhỏ gọn, dễ cầm và dùng pin AAA phổ biến, chiếc micro này giúp giọng nói truyền tải rõ ràng hơn trong không gian lớp học mà không cần đến hệ thống âm thanh cồng kềnh.

Loa di động SoundMax M-3.

SoundMax M-3 có phần thân loa nguyên khối cứng cáp, mặt trước phủ vải chống nước, đủ để chống chịu những cơn mưa bất chợt hay bụi bặm trong quá trình di chuyển. Với trọng lượng chỉ 1,3 kg, M-3 phù hợp để mang theo ở bất cứ đâu.

Không chỉ gọn nhẹ, loa còn được trang bị dải đèn LED RGB với bốn chế độ hiển thị, trong đó có chế độ nhấp nháy theo nhịp nhạc.

Về âm thanh, SoundMax M-3 được trang bị hai loa toàn dải công suất 9 W. Trải nghiệm thực tế cho thấy âm thanh trong trẻo, âm trầm gọn gàng, vừa đủ để phục vụ lớp học hay những buổi họp nhóm. Kết nối Bluetooth ổn định và tốc độ tái kết nối nhanh giúp người dùng không phải loay hoay thao tác nhiều lần. Đáng chú ý, tín hiệu báo kết nối và khởi động được tinh chỉnh ở mức vừa phải, tránh gây gián đoạn trong môi trường cần sự tập trung.

Với mức giá tham khảo 890.000 đồng, SoundMax M-3 mang đến lựa chọn cân bằng giữa tính tiện lợi, thiết kế gọn gàng và chất lượng âm thanh ổn định.

SoundMax SB-208: Loa di động kháng nước, đèn RGB cực chất (PLO)- Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc loa di động vừa bền, vừa sử dụng được ngoài trời thì loa SoundMax SB-208 sẽ là lựa chọn phù hợp.