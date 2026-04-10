Tin công nghệ 10-4: Lộ diện mẫu smartphone phổ thông pin 8.000 mAh

(PLO)- Tin công nghệ 10-4 sẽ có các nội dung như lộ diện mẫu smartphone phổ thông pin 8.000 mAh, FBI có thể khôi phục tin nhắn Signal đã xóa trên iPhone, Điện máy Xanh mở cuộc thi làm mới thương hiệu, YouTube thử nghiệm công cụ tạo avatar AI giống người thật... và một số tin tức khác.

Video Tin công nghệ 10-4. Thực hiện: TIỂU MINH

1. Lộ diện mẫu smartphone phổ thông pin 8.000 mAh

Thay vì chỉ dừng ở mức đủ dùng trong ngày, hiện nay nhiều hãng smartphone đã bắt đầu đẩy dung lượng pin lên cao hơn. Xu hướng này xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhóm người dùng thường xuyên di chuyển như tài xế công nghệ, shipper hoặc lao động ngoài trời, những người cần thiết bị hoạt động liên tục trong nhiều giờ.

Mới đây, realme đã trình làng dòng smartphone phổ thông C100 với viên pin lên đến 8.000 mAh, cho thời lượng sử dụng lên đến hai ngày chỉ với một lần sạc.

Trong điều kiện sử dụng thực tế, máy có thể hoạt động liên tục nhiều giờ từ xem video, chơi game... Ngay cả khi pin xuống thấp, thiết bị vẫn đảm bảo các nhu cầu cơ bản như nghe gọi hoặc chờ trong thời gian dài.

Ngoài dung lượng pin lớn, realme C100 còn hỗ trợ sạc nhanh 45 W, giúp rút ngắn thời gian sạc, đồng thời có thể sạc ngược cho thiết bị khác. Hãng cũng tích hợp các giải pháp nhằm kéo dài tuổi thọ pin và duy trì hiệu suất theo thời gian.

Về thiết kế, C100 có khả năng chống va đập và kháng nước, bụi, phù hợp với môi trường sử dụng đa dạng. Máy sở hữu màn hình 120 Hz, bộ nhớ trong cao và các tính năng AI giúp tối ưu hiệu năng, đảm bảo trải nghiệm ổn định trong thời gian dài. Hiện tại model này đang được bán với mức giá chỉ từ 7,69 triệu đồng.

Tin buồn dành cho 3,5 tỉ người dùng Chrome (PLO)- Google vừa công bố 60 lỗ hổng bảo mật mới, đồng thời khuyến cáo người dùng trình duyệt Chrome nên cập nhật càng sớm càng tốt nếu không muốn đối mặt với nguy cơ bị tấn công.

2. FBI có thể khôi phục tin nhắn Signal đã xóa trên iPhone

Một thông tin mới đang gây chú ý khi FBI được cho là đã truy xuất thành công các tin nhắn đã xóa từ ứng dụng Signal trên iPhone. Điều đáng nói là dữ liệu này không đến trực tiếp từ ứng dụng, mà từ hệ thống thông báo của máy.

Theo báo cáo, nội dung tin nhắn đến vẫn có thể được lưu lại trong bộ nhớ thông báo của iPhone, ngay cả khi ứng dụng Signal đã bị gỡ bỏ. Điều này xảy ra nếu người dùng bật hiển thị nội dung tin nhắn trên màn hình khóa, khiến hệ thống lưu lại một phần nội dung trong bộ nhớ nội bộ.

Trong vụ việc cụ thể, cơ quan điều tra đã trích xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu thông báo của thiết bị để thu thập các tin nhắn đến. Đáng chú ý, chỉ tin nhắn nhận được được lưu lại, còn tin nhắn gửi đi không xuất hiện trong dữ liệu này.

Các chuyên gia cho rằng đây không phải lỗ hổng của Signal, mà liên quan đến cách iOS xử lý và lưu trữ thông báo. Khi có quyền truy cập thiết bị và sử dụng các công cụ chuyên dụng, cơ quan chức năng có thể khai thác nguồn dữ liệu này phục vụ điều tra.

3. Điện máy Xanh mở cuộc thi làm mới thương hiệu

Sau nhiều năm duy trì hình ảnh quen thuộc, không ít thương hiệu bán lẻ tại Việt Nam bắt đầu tìm cách làm mới để tiếp cận nhóm khách hàng trẻ. Thay vì tự triển khai theo hướng truyền thống, một số doanh nghiệp chuyển sang mô hình mở, cho phép cộng đồng tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tạo.

Vừa qua, Điện máy Xanh đã công bố cuộc thi mang tên “The Next DMX”, với mục tiêu tìm kiếm ý tưởng mới cho nhận diện thương hiệu. Chương trình nằm trong kế hoạch làm mới với tổng ngân sách 1 triệu USD, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia cho nhiều đối tượng, từ cá nhân, sinh viên đến các đơn vị chuyên nghiệp.

Thay vì tự làm mới thương hiệu, Điện máy Xanh tổ chức cuộc thi để người dùng đề xuất ý tưởng. Đây cũng là cách để thương hiệu thử nghiệm hướng tiếp cận gần hơn với thế hệ người dùng trẻ, vốn có hành vi và kỳ vọng thay đổi nhanh.

Ngoài giá trị giải thưởng, một số ý tưởng được chọn có thể được triển khai thành chiến dịch thực tế. Cuộc thi dự kiến nhận bài từ giữa tháng 4 và công bố kết quả vào giữa tháng 5.

4. YouTube thử nghiệm công cụ tạo avatar AI giống người thật

Google đang thử nghiệm tính năng mới trên YouTube, cho phép người dùng tạo avatar AI có ngoại hình và giọng nói giống chính mình. Công cụ này giúp tạo video mà không cần xuất hiện trước camera, phù hợp với nội dung ngắn như Shorts.

Người dùng chỉ cần quay một đoạn video selfie theo hướng dẫn để hệ thống ghi nhận dữ liệu khuôn mặt và giọng nói. Sau đó, avatar có thể được dùng để tạo hoặc chèn vào video. Các sản phẩm tạo bằng AI sẽ được gắn nhãn để người xem nhận biết.

Dù mang lại sự tiện lợi trong sản xuất nội dung, tính năng này cũng đặt ra lo ngại về việc bị lạm dụng. Hiện công cụ mới được triển khai giới hạn và đi kèm các yêu cầu kiểm soát nhằm tránh sử dụng sai mục đích.

