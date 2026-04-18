(PLO)- Tin công nghệ 18-4 sẽ có các nội dung như tin vui dành cho người dùng Samsung, doanh nghiệp Đông Nam Á đối mặt hơn 18 triệu cuộc tấn công mạng, Intel giới thiệu Core Series 3, nhắm vào nhóm người dùng phổ thông và doanh nghiệp nhỏ.

1. Tin vui dành cho người dùng Samsung

Nhiều mẫu TV và loa thanh thuộc danh mục 2026 của Samsung vừa được TÜV Rheinland cấp chứng nhận về phát thải carbon. Đợt này có 34 sản phẩm được đánh giá, gồm các dòng TV OLED, Micro RGB, Mini LED, The Frame Pro và loa thanh HW Q990H.

Hiểu đơn giản, đây là các chứng nhận cho biết sản phẩm đã được đo lượng khí thải carbon trong suốt vòng đời, từ lúc sản xuất, vận chuyển, sử dụng cho đến khi thải bỏ. Trong đó, chứng nhận Dấu chân Carbon xác nhận sản phẩm đã được đánh giá mức phát thải, còn chứng nhận Giảm lượng phát thải Carbon chỉ áp dụng với những mẫu cho thấy lượng phát thải đã giảm so với thế hệ trước.

Theo danh sách được công bố, có 14 thiết bị hiển thị và âm thanh cao cấp được cấp chứng nhận Giảm lượng phát thải Carbon, trong đó có một số mẫu TV OLED 2026, The Frame Pro và loa thanh HW Q990H. Bên cạnh đó, 20 sản phẩm khác, gồm TV Micro RGB và Mini LED, được cấp chứng nhận Dấu chân Carbon. Riêng mẫu HW Q990H đạt cả hai chứng nhận.

Với người tiêu dùng, những chứng nhận như vậy không làm thay đổi trực tiếp chất lượng hình ảnh hay âm thanh, nhưng vẫn là một thông tin để cân nhắc khi chọn sản phẩm.

Tin công nghệ 18-4: Tin vui dành cho người dùng Samsung.

2. Doanh nghiệp Đông Nam Á đối mặt hơn 18 triệu cuộc tấn công mạng

Kaspersky cho biết đã phát hiện và ngăn chặn hơn 18 triệu cuộc tấn công qua web nhắm vào doanh nghiệp tại Đông Nam Á trong năm 2025. Việt Nam ghi nhận hơn 8,4 triệu lượt phát hiện, xếp sau đó là Malaysia với hơn 3,36 triệu vụ và Indonesia với hơn 3 triệu vụ. Singapore và Thái Lan đều ghi nhận trên 1 triệu cuộc tấn công, trong khi Philippines ở mức hơn 621.000 vụ.

Các cuộc tấn công qua web thường xuất phát từ những trang web bị cài mã độc, tệp tải xuống nguy hiểm hoặc các hình thức phát tán trực tuyến khác. Khi doanh nghiệp bấm vào liên kết độc hại, tải nhầm tệp hoặc để lộ lỗ hổng trong quá trình vận hành, hệ thống có thể bị xâm nhập, dữ liệu bị lấy cắp hoặc tài khoản nội bộ bị chiếm quyền.

Đáng chú ý, dù tổng số mối đe dọa trong khu vực có xu hướng giảm, Việt Nam và Singapore lại đi ngược xu hướng này. Theo ông Adrian Hia, Giám đốc Điều hành Kaspersky khu vực châu Á Thái Bình Dương, một phần nguyên nhân là ngày càng nhiều doanh nghiệp ở hai thị trường này đầu tư nghiêm túc hơn cho bảo mật, nhờ đó phát hiện được nhiều mối đe dọa hơn trước.

Tin công nghệ 18-4: Doanh nghiệp Đông Nam Á đối mặt hơn 18 triệu cuộc tấn công mạng.

3. Intel giới thiệu Core Series 3

Intel vừa giới thiệu dòng vi xử lý Core Series 3 mới, hướng đến nhóm laptop phổ thông, máy cho doanh nghiệp nhỏ và một số thiết bị điện toán biên. Đây là dòng chip được xây dựng trên nền tảng của Core Ultra Series 3 và sản xuất trên tiến trình Intel 18A.

Theo thông số hãng công bố, Core Series 3 là dòng Core Series đầu tiên của Intel có kiến trúc hybrid sẵn sàng cho AI, với tổng năng lực xử lý AI đạt tối đa 40 TOPS. Dòng chip này cũng hỗ trợ một số chuẩn kết nối mới như Thunderbolt 4, WiFi 7 và Bluetooth 6.

So với thế hệ trước, chip mới có thể cải thiện hiệu năng đơn luồng tới 47%, đa luồng tới 41%, đồng thời nâng khả năng xử lý AI trên GPU. Tuy nhiên, đây là số liệu do hãng công bố trong điều kiện thử nghiệm riêng, nên hiệu quả thực tế còn tùy từng mẫu máy và cách sử dụng.

Ngoài laptop, Intel cũng muốn đưa Core Series 3 sang nhóm thiết bị điện toán biên như robot, tòa nhà thông minh, máy bán hàng và thiết bị đo lường.

Tin công nghệ 18-4: Intel giới thiệu Core Series 3.

