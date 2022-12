Loạt phim hoạt hình đổ bộ phòng vé dịp Tết Quý Mão 2023

(PLO)- Vào những ngày đầu tiên của năm mới, một loạt phim hoạt hình đáng yêu, hài hước sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình tại rạp chiếu.

Dịp Tết nguyên đán 2023 tới đây, phòng vé Việt sẽ đón loạt phim hoạt hình chất lượng, không chỉ chiều lòng các bạn nhỏ mà còn mang đến cho cả nhà những giây phút giải trí tuyệt vời bên nhau.

Bốn tựa phim hoạt hình chất lượng liên tục ra rạp, tạo nên bữa tiệc điện ảnh đa dạng chưa từng có tại rạp chiếu mùa Tết.

Shin cậu bé bút chì: Truyền thuyết nhẫn thuật Ninja

Cậu bé bút chì Shin-chan hài hước sẽ có màn tái ngộ các bạn nhỏ tại Việt Nam ngay những ngày đầu năm 2023 trong phim điện ảnh thứ 30 của loạt Shin cậu bé bút chì.

Trong phần phim này, khán giả sẽ được quay lại những ký ức khi nhóc Shin-chan vừa chào đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình...

Nếu như nút chặn bị tuột ra, toàn nhân loại sẽ rơi vào thảm kịch. Nhóc Shin và gia đình sẽ phải làm gì để bảo vệ tương lai của thế giới và của chính họ? Bí mật đằng sau thân thế thực sự của Shin-chan là gì?

Giữ nguyên phong cách hài hước, bựa đời đúng chất Shin cậu bé bút chì, phần phim điện ảnh mới sẽ đưa các bạn nhỏ và cả gia đình vào cuộc phiêu lưu ở làng Ninja cực mới lạ, thú vị.

Không chỉ vậy, phim còn cài cắm thêm những thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình, những khoảnh khắc xúc động của Shin-chan bên bố mẹ và em gái, mang đến những giây phút ấm áp tình thân trong ngày đầu năm mới.

Phim dự kiến khởi chiếu tại rạp từ 6-1-2023.

Xác ướp: Cuộc phiêu lưu đến London (Mummies)

Mùng 1 Tết Nguyên đán 2023, nhà Warner Bros. hân hạnh mang tới chuyến chu du cười xỉu và tràn ngập giai điệu trong Xác ướp: Cuộc phiêu lưu đến London (tựa gốc: Mummies).

Những xác ướp đáng yêu sẽ đổ bộ thế giới loài người với loạt tình huống dở khóc dở cười để bắt đầu năm mới Quý Mão theo cách tươi vui nhất.

Trong chuyến hành trình, Thut học được cách trở nên dũng cảm hơn; còn Nefer được “khai phá” khả năng ca hát tiềm ẩn của mình.

Cùng với đó, cả Thut và Nefer nhận ra những điều tốt đẹp ở đối phương, từ đó nảy sinh tình cảm rất đỗi ngọt ngào.

Với phần hình ảnh siêu dễ thương, câu chuyện ý nghĩa cùng những giai điệu tuyệt vời, "Xác ướp: Cuộc phiêu lưu đến London" là phim hoạt hình không thể bỏ lỡ vào dịp lễ năm nay.

Những thông điệp sâu sắc về tình bạn, tình yêu và sự tự tin, cũng như phần âm nhạc cực bắt tai khiến bộ phim không chỉ phù hợp với các bạn nhỏ, mà đồng thời hợp gu các khán giả yêu mến những bộ phim âm nhạc hài hước - lãng mạn.

Đây cũng là món quà chào năm mới vui tươi nhà Warner Bros. đặc biệt gửi tặng khán giả Việt vào dịp Tết năm nay, khi phim được khởi chiếu trước Bắc Mỹ hơn 1 tháng.

Bộ phim khởi chiếu tại rạp Mùng 1 Tết (22-1-2023).

Pororo: cuộc phiêu lưu đến dinh thự Rồng

Sau khi làm mưa làm gió phòng vé Việt vào mùa hè năm nay, chú chim cánh cụt đến từ Hàn Quốc Pororo cùng những người bạn thân đáng yêu sẽ tiếp tục quậy tung phòng vé ngay những ngày đầu năm mới trong phần phim mới nhất.

Phù thủy bí ấn Gad xuất hiện trong Dinh thự Rồng nằm sâu trong núi, cố gắng trở thành vua bằng cách đánh cắp Trái tim Rồng, một viên ngọc được phong ấn bằng sức mạnh to lớn của vua rồng Arthur...

Chuyến phiêu lưu giả tưởng tràn ngập sự hồi hộp sẽ đẩy trí tưởng tượng của các bạn nhỏ đến tận cùng.

Cuộc phiêu lưu mới toanh của Pororo và những người bạn ẩn chứa những bất ngờ nào? Liệu họ có thể thành công giải cứu người bạn thân của mình?

Pororo: cuộc phiêu lưu đến dinh thự Rồng khởi chiếu tại rạp mùng 1 Tết (22-1).

Mèo béo siêu đẳng (The Amazing Maurice)

Chú mèo mập siêu đáng yêu nhưng cũng không kém phần tinh quái sẽ có màn ra mắt trên màn ảnh rộng trong Mèo béo siêu đẳng (tựa gốc: The Amazing Maurice).

Tác phẩm hoạt hình thú vị với sự góp giọng của dàn sao Hollywood đình đám như “mẹ Rồng” Emilia Clarke, Hugh Laurie và David Thewlis cũng là tựa phim hoạt hình rất đáng chú ý dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Chuyện phim xoay quanh chú mèo béo Maurice ranh mãnh, khôn ngoan với biệt tài lừa đảo.

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết bán chạy tại châu Âu dành cho thiếu nhi The Amazing Maurice and His Educated Rodents, bộ phim có cốt truyện lôi cuốn, thú vị và tràn đầy bất ngờ.

Cùng với phần hình ảnh đẹp mắt, dễ thương, đặc biệt là chàng mèo mập Maurice, Mèo béo siêu đẳng là lựa chọn không thể phù hợp để bắt đầu năm con Mèo - Quý Mão 2023.

Bộ phim khởi chiếu tại rạp Mùng 4 Tết (25-1-2023).

Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng

Vào mùa lễ hội cuối năm nay, chú mèo anh dũng và đam mê mạo hiểm tới từ vũ trụ Shrek sẽ chính thức quay trở lại màn ảnh rộng.

Sau khi thành công khiến nhiều khán giả phải gục ngã vì sự ngầu đét và đáng yêu kể từ phần phim đầu tiên năm 2011, Puss tiếp tục phiêu lưu đó đây và sống những cuộc đời trọn vẹn như một người hùng...

Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng khởi chiếu tại rạp từ 31-12.

'Mèo đi hia: điều ước cuối cùng' tung trailer mới (PLO)- Đoạn trailer chính thức thứ hai vừa được hãng phim hé lộ, tràn ngập khoảnh khắc vui nhộn và đầy màu sắc, trở thành trải nghiệm điện ảnh mà các fan hâm mộ của Shrek cũng như các gia đình không thể bỏ lỡ tại rạp.

PHI LONG