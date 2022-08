Long An giành chiến thắng trong trận derby miền Tây

Vào chiều ngày 12-8, trong khuôn khổ lượt trận thứ 11 giải hạng nhất Quốc Gia, CLB Long An tiếp đón người anh em miền Tây Cần Thơ với cuộc tái ngộ giữa 2 cựu tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Anh Đức vai trò trợ lý chỉ đạo của đội bóng Long An và cựu cầu thủ Đồng Tâm Long An Nguyễn Việt Thắng trong vai trò HLV đội bóng Tây đô.

Với lợi thế sân nhà, CLB Long An nhập cuộc đầy chủ động trước đội khách XSKT Cần Thơ. Các cầu thủ đội nhanh chóng tổ chức tấn công ngay từ những đường lên bóng đầu tiên.

Phút 16, Long An mới có cơ hội rõ rệt để ghi ghi bàn. Quốc Trung nhận bóng từ đồng đội ngay gần cầu môn, và có cú sút chéo góc ra ngoài đáng tiếc.

Đến phút 25, trong pha bóng tương tự, đội trưởng Phan Tấn Tài tiếp tục có cú sút chéo góc ra ngoài, trước đó Ngô Hoàng Anh có cú sút căng nhưng thủ thành Ngọc Tuấn đã đẩy ngược ra ngoài.

Trong nữa cuối hiệp một, thế trận lúc này cân bằng nhau. Đội bóng Cần Thơ cũng có những tình huống lên bóng về phía đội chủ sân Long An thế nhưng cũng chỉ dừng lại cơ hội chứ không gây khó cho hàng thủ chủ nhà.

Hiệp một kết thúc với tỷ số hoà 0-0.

45 phút hiệp hai diễn ra sôi nổi hơn hẳn. Sau tiếng còi bắt đầu cho hiệp thứ hai, CLB Long An đã dâng cao tấn công với hàng loạt các cơ hội được tạo ra. Ở phút 49, từ biên phải, Phan Tấn Tài căng ngang để Lê Hoàng Dương ghi bàn mở tỷ số cho Long An.

Sau bàn thua, HLV Nguyễn Việt Thắng yêu cầu các cầu thủ của mình tràn lên để tấn công để tìm bàn gỡ, các cơ hội liên tiếp diễn ra trước khung thành thủ môn Nhật Hà (Long An) nhưng lần lượt bị bỏ lỡ.

Bàn thắng thì chưa đến, các cầu thủ đội khách để thủng lưới lần thứ hai. Phút 67, trong pha phản công, Ngô Hoàng Anh (Long An) phá bẫy việt vị đối mặt với thủ môn Ngọc Tuấn, sau đó nhẹ nhàng đệm bóng vào khung thành trống nhân đôi cách biệt cho đội sân chủ Tân An.

Sau bàn thắng này, bên phía đội bóng Cần Thơ không còn gì để mất, họ lên tấn công liên tiếp và có nhiều cơ hội làm chao đảo khung thành đội Long An.

Sau những nỗ lực không ngừng, các học trò của HLV Nguyễn Việt Thắng cũng có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Dương Văn An là cầu thủ đã đánh đầu ghi bàn cho Cần Thơ ở phút 77.

Có được bàn thắng, tinh thần hưng phấn, các cầu thủ Cần Thơ chơi thanh thoát hơn hẳn. Thời gian cuối trận, các khán giả nhà có mặt trên sân Tân An phải hú vía khi đội khách đẩy nhanh tốc độ trận đấu, uy hiếp cầu môn của thủ thành Nhật Hà.

Dù cố gắng nhưng Cần Thơ vẫn không thể có thêm bàn thắng để cầm hoà chủ nhà và đành rời sân Long An tay trắng.

3 điểm có được trận này giúp Long An tạm vươn lên xếp vị thứ 6 với 15 điểm và tạo khoảng cách 2 điểm với chính người anh em Cần Thơ.