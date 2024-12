Man City đá như đội U-15 trước MU, Pep Guardiola thừa nhận mình không đủ giỏi 16/12/2024 11:59

HLV Pep Guardiola được chụp ảnh đang ký tặng áo đấu cho một người hâm mộ bên ngoài căn hộ của ông ở Manchester sau khi Man City thua ngược đau đớn 1-2 trước kình địch Manchester United ngay trên sân nhà Etihad ở vòng 16 Premier League.

Man City đã phải chịu thất bại thứ tám trong 11 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Pep Guardiola tỏ ra buồn bã khi trở về căn hộ của mình ở trung tâm thành phố Manchester sau trận thua 1-2 của Man City trước MU. MU ghi được hai bàn thắng muộn nhờ công của Bruno Fernandes (penalty, phút 88) và Amad Diallo (phút 90) khiến Man City phải nhận trận thua không thể đau hơn.

HLV Pep Guardiola vẫn dành thời gian ký tặng lên áo đấu của một người hâm mộ may mắn khi ông đến tòa nhà cao 16 tầng Deansgate City Suites, nơi ông đang sinh sống. Đây là nơi Pep Guardiola dành thời gian tránh xa mọi ồn ào sau những trận đấu căng thẳng.

Pep Guardiola trở về căn hộ của mình và ký tặng cho người hâm mộ Man City. ẢNH: MANCPICSS66

Và chiến lược gia người Tây Ban Nha chắc chắn sẽ cần nghỉ ngơi sau phong độ tệ hại gần đây của Man City. Man City hiện đứng thứ năm trên bảng xếp hạng Premier League, kém đội đầu bảng Liverpool chín điểm lại còn chơi nhiều hơn 1 trận. Hy vọng giành chức vô địch Premier League lần thứ năm liên tiếp của Man City đang dần tan biến theo từng tuần.

Man City đã gặp khó khăn trong việc tạo ra nhiều cơ hội sau bàn mở tỷ số của Josko Gvardiol và điều đó sẽ gây tổn thương cho Pep Guardiola sau chuỗi thành tích đáng thất vọng. HLV người Tây Ban Nha than phiền về màn trình diễn của đội mình và thừa nhận rằng ông không có giải pháp nào cho chuỗi trận tệ hại gần đây của đội.

HLV Pep Guardiola nói sau trận đấu trên đài Sky Sports (Anh), “Nó là như vậy. Tôi có thể nói gì? Chúng tôi không thể đổ lỗi cho cầu thủ này hay cầu thủ kia, không phải thế. Đây là mùa giải, một mùa giải khó khăn. Chúng tôi đã không chơi hết sức mình. Chúng tôi không phải là đội bóng tốt nhất và chúng tôi gặp đôi chút khó khăn.

Tôi nghĩ trong chín năm qua, đó không phải là thất bại đau đớn nhất, thất bại ở Champions League còn đau đớn hơn. Nhưng hiện tại, chúng tôi cần kết quả để nâng cao tinh thần. Tình hình ngày càng tệ hơn. Tôi phải tìm ra giải pháp. Cho đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra và đây là sự thật”.

Pep Guardiola thừa nhận ông chưa tìm ra cách cải thiện phong độ của Man City, còn Silva nói Man City đá như đội U-15 trước MU. ẢNH: GETTY

Chiến lược gia 53 tuổi, người đã ký gia hạn hợp đồng gia hạn đến năm 2026 với Man City vào tháng trước, than thở về sự “đầu hàng” của phòng ngự Man City với 2 bàn thua liên tục trước MU chỉ trong 116 giây thảm họa tại Etihad.

Pep Guardiola đã nhận lỗi về phong độ tệ hại này của Man City, ông nói rằng: Tôi là ông chủ, tôi là người quản lý và tôi không đủ giỏi. Đơn giản là vậy. Tôi không có hàng phòng ngự. Tôi là ông chủ, tôi không tìm ra giải pháp, không tìm ra cách để nói chuyện với họ. Đây là một CLB lớn và khi bạn thua tám trận thì có điều gì đó không ổn. Bạn đang dẫn 3-0 trước Feyenoord và hòa... bạn nghĩ đó là do chấn thương của các cầu thủ hay sao? Không.

Bóng đá là về cảm xúc. Chúng ta lo lắng hơn khi có và không có bóng. Điều tệ nhất là không có sự điềm tĩnh và bình tĩnh. Nó mang lại cho bạn điều gì? Động lực và sự tự tin. Tôi đã nói nhiều lần, hãy thư giãn. Tôi không đủ giỏi để các cầu thủ cảm nhận được điều đó. Tôi thực sự muốn điều đó”.

Silva nói lời đau lòng rằng, Man City đá như đội U-15 trước MU. ẢNH: SKY SPORTS

Trong khi đó, tiền vệ Bernardo Silva của Man City thậm chí còn nói lời gây sốc hơn khi ví Man City đá như đội U-15 trước MU. Tiền vệ người Bồ Đào Nha Bernardo Silva của Man City thất vọng cùng cực nói, “Không phải một trận đấu, mà là rất nhiều trận đấu gần đây, chúng tôi phải nhìn lại chính mình. Bạn có thể nói rằng hơi kém may mắn, nhưng không. Hôm nay, vào phút cuối, Man City đá như đội U-15 trước MU".

Chúng tôi đáng phải chịu những gì đã xảy ra. Ở cấp độ này, một hoặc hai trận đấu là không may mắn. Chúng ta không thể nói đây là may mắn hay không may mắn, 10 trận đấu không thắng thì không phải là vấn đề may hay không may.

Phút thứ 87 trong một trận derby, chúng tôi đang dẫn trước 1-0 và quả phạt góc của chúng tôi kết thúc bằng một quả phạt đền dành cho họ, nếu chúng tôi đưa ra những quyết định ngu ngốc này khi chỉ còn ba hoặc bốn phút nữa là hết trận, bạn xứng đáng phải trả giá. Nhìn vào trận đấu, tôi nghĩ chỉ có một đội có thể giành chiến thắng, nhưng cuối cùng chúng tôi đã thua".

Kể từ ngày 1-11, không đội bóng nào tại Premier League có số điểm mỗi trận tệ hơn Manchester City và thống kê đó là lý do tại sao tiền vệ người Bồ Đào Nha Silva khẳng định các cầu thủ không được tự thương hại mình.

Silva bước đi trong thất vọng khi Man City để MU ngược dòng thành công. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Bernardo Silva giận dữ nói thêm, “Bạn có thể nói rằng, ôi thật không may, không. Khi điều đó xảy ra trong 10 trận đấu, chúng tôi phải nhìn lại bản thân và xem chúng tôi có thể làm tốt hơn điều gì.

Cần phải có sự giao tiếp để chúng ta chơi ngắn hoặc giữ bóng ở góc hoặc gì đó. Ít nhất nếu bóng đến tay một trong những tiền vệ của chúng ta, chỉ cần đưa bóng vào góc. Không tự tạo áp lực cho mình.

Không chỉ là đường chuyền từ Matheus đến thủ môn. Mà là mọi thứ, cách bóng đi từ Ruben Dias đến Matheus Nunes và Kyle Walker, chúng ta phải làm tốt hơn. Hãy có nhiều kinh nghiệm hơn, thông minh hơn, ở cấp độ này ngay cả khi bạn giỏi hơn đối thủ. Bạn xứng đáng thua trận.

Cũng bình thường thôi khi chúng tôi không vui vẻ lắm vào lúc này. Không chỉ trận đấu này mà cả tháng trước nữa. Chúng tôi phải làm tốt hơn cả về mặt cá nhân lẫn tập thể vì đây không phải là tiêu chuẩn của Manchester City”.