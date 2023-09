Messi khiến Inter Miami ‘toát mồ hôi’ trước chung kết US Open

(PLO)- Lionel Messi khiến Inter Miami toát mồ hôi trước trận chung kết US Open Cup khi HLV Tata Martino đưa đánh giá khả năng ra sân của nhà vô địch World Cup 2022 người Argentina.

Bộ ba cựu sao Barcelona Lionel Messi, Sergio Busquets và Jordi Alba của Inter Miami đã bị loại khỏi đội hình thi đấu trong trận hòa Orlando City SC 1-1 tại MLS, chỉ vài ngày trước trận chung kết US Open Cup.

Lionel Messi buộc phải bỏ lỡ trận hòa 1-1 của Inter Miami trước Orlando City SC hôm qua (25-9) vì chấn thương, khiến đội bóng của ông chủ David Beckham “đổ mồ hôi” trước trận chung kết US Open Cup. Cả Messi, Busquets và Alba thậm chí còn không có tên trong danh sách dự bị Inter Miami.

Trận hòa tai hại trước Orlando City SC khiến Inter Miami bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với nhóm dự play-off MLS miền đông. Inter Miami hiện đang xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng MLS miền đông, cách 5 điểm so với đội cuối cùng giành suất dự play-off là New York City (xếp thứ 9). Tuy nhiên, Inter Miami của HLV Tata Martino vẫn đá ít hơn đối thủ 2 trận.

Vai trò của Lionel Messi tại Inter Miami là cực kỳ quan trọng. ẢNH: GETTY

Lionel Messi đã tạo ra ảnh hưởng ngay lập tức ở MLS kể từ khi chuyển đến Mỹ chơi bóng cho Inter Miami. Nhà vô địch World Cup 2022 giúp Inter Miami giành danh hiệu đầu tiên trong lịch sử CLB, đó là Leagues Cup, giải đấu mà Messi giành ngôi vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất,

Trong trận đấu giữa Inter Miami và Orlando City SC, hai đội khởi đầu trận đấu chậm rãi và mãi đến phút 52 mới có bàn thắng đầu tiên. Tiền vệ David Ruiz đã khai thông thế bế tắc bằng bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho Inter Miami sau khi cú sút của Josel Martinez bị cản phá. Nhưng chỉ hơn 10 phút sau, tiền đạo Duncan McGuire của Orlando đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 bằng một cú sút chuẩn xác vào giữa hai chân thủ môn Drake Callender.

Inter Miami chỉ giành được một điểm nhưng rất may là một số đối thủ cạnh tranh suất dự play-off như DC United, Montreal và Charlotte FC đều phải chịu thất bại. Cả Busquets và Alba được nghỉ ngơi trước trận chung kết US Open do lịch thi đấu dày đặc. Tuy nhiên, với Lionel Messi thì lại là vấn đề khác.

Messi đang chạy đua với thời gian để có thể ra sân trong trận chung kết US Open. ẢNH: GETTY

Siêu sao từng 7 lần giành Quả bóng Vàng thế giới - Ballon d'Or đã bị chấn thương trong trận thắng 4-0 của Inter Miami trước Toronto vào tuần trước. Lionel Messi phải rời sân chỉ sau 37 phút bóng lăn.

Chấn thương của Messi đến vào thời điểm không thể tồi tệ hơn nữa khi Inter Miami đang hướng tới chiếc cúp bạc thứ hai trong mùa giải này với trận chung kết US Open Cup gặp Houston Dynamo vào lúc 7h30 sáng ngày 28-9. Đội bóng của Tata Martino phải tìm cách bổ sung thêm 1 chức vô địch dù có hay không có Lionel Messi.

Sau trận hòa Orlando, HLV Tata Martino của Inter Miami đã được truyền thông hỏi về tỉ lệ phần trăm về việc Lionel Messi có đủ sức khỏe ra sân trong trận chung kết US Open. HLV Martino cũng không biết chắc chắn cầu thủ đồng hương người Argentina có ra sân hay không.

HLV Tata Martino cũng chưa xác định được Lionel Messi có đá chung kết US Open hay không. ẢNH: GETTY

HLV Tata Martino của Inter Miami nói: “Rất khó để đưa ra tỷ lệ phần trăm cho Lionel Messi vì chúng tôi phải thực hiện nó (kiểm tra tình trạng của Messi) từng ngày. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá về Lionel Messi.

Và như tôi luôn nói, trước tiên tôi sẽ lắng nghe Lionel Messi và xem cậu ấy cảm thấy thế nào. Sau đó, chúng tôi cũng cần đánh giá những rủi ro trong tương lai. Đó không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện. Chúng tôi sẽ có khoảng thời gian thích hợp để ra quyết định và cố gắng không phạm sai lầm”.

PHẠM QUANG