Một thí sinh ở TP.HCM bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi

(PLO)- Trong ngày thi đầu tiên, toàn TP.HCM có 770 lượt thí sinh vắng thi, một thí sinh bị đình chỉ thi.

Chiều 28-6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có báo cáo nhanh về thông tin về ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Theo đó, toàn TP.HCM có 156 điểm thi (gồm 71 điểm thi có thí sinh (TS) tự do và 85 điểm thi chỉ có TS THPT). Các điểm thi có TS tự do đều được thực hiện đúng theo quy chế và hướng dẫn phần mềm của Bộ là có 60% TS lớp 12 học chương trình giáo dục THPT và 40% là TS học chương trình giáo dục thường xuyên hoặc tự do.

Tổng số phòng thi là 3.773 (24 TS/phòng, ở mỗi Điểm thi sẽ có thêm 2-3 phòng thi dự phòng).

TP huy động 11.280 giáo viên làm cán bộ coi thi và 2.340 nhân viên, y tế, bảo vệ, công an… làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Ở môn thi đầu tiên là Ngữ văn có 83.095 TS dự thi, vắng 339 em, đạt tỉ lệ 99,59%. Ở môn Toán có 83.703 TS dự thi, vắng 431 em, đạt tỉ lệ 99,49%.

Đáng chú ý, theo báo cáo của Sở, trong ngày thi đầu tiên có một TS vi phạm quy chế thi vì mang điện thoại vào phòng thi. Do đó, em này bị hình thức kỷ luật là đình chỉ thi.

Toàn TP không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế và không có sự cố bất thường khác. Ngoài ra, có 9 điểm thi có TS bị gãy tay do đó cần phải có người viết hỗ trợ. Các TS này đều được thi ở phòng riêng và có cán bộ ghi bài hỗ trợ, ở mỗi phòng thi đều có một máy ghi hình, một máy ghi âm và thêm hai cán bộ coi thi theo dõi toàn bộ quá trình. Đảm bảo tính an toàn và công bằng ở các điểm thi.

Riêng sáng 28-6, một số điểm thi có thí sinh mệt đã cho xuống phòng y tế và sau khi ổn định thì cho quay lại phòng thi. Không bù giờ và chỉ lập biên bản bất thường. Một TS ở điểm thi Trường THPT Lê Trọng Tấn phải nhập viện trong quá trình thi do đau bụng, đã hướng dẫn điểm thi làm thủ tục để đặc cách cho thí sinh.

Còn trong chiều nay, có một TS tại điểm thi Trường THPT Tây Thạnh bị tai nạn giao thông không thể đến điểm thi, đã hướng dẫn làm thủ tục đặc cách.

PHẠM ANH