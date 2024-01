Mourinho đàm phán gia nhập CLB đá giải hạng hai Saudi Arabia

(PLO)- HLV Jose Mourinho đã đàm phán với CLB khác trước khi ông bị AS Roma sa thải.

Đó là thông tin được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 28-1. Jose Mourinho có ý định rời AS Roma vào cuối mùa giải. Việc Mourinho bị AS Roma sa thải hồi đầu tháng đã mở ra cơ hội cho các CLB khác. Nhưng Jose Mourinho từng đàm phán để gia nhập đội bóng Saudi Arabia Al Qadsiah vào mùa hè năm nay trước khi bị AS Roma sa thải.

Huyền thoại Liverpool Robbie Fowler hiện đang dẫn dắt Al Qadsiah đá giải Saudi First Division League. Đây là giải đấu hạng hai của Saudi Arabia, nghĩa là dưới giải đấu cao nhất Saudi Pro League 1 bậc. Đáng chú ý, Robbie Fowler chỉ dẫn dắt Al Qadsiah 4 tháng trước khi bị sa thải, mặc dù đội chưa thua trận nào và đang đứng đầu bảng xếp hạng Saudi First Division League.

Jose Mourinho từng đàm phán với CLB Al Qadsiah trước khi bị AS Roma sa thải. ẢNH: MIRROR

Robbie Fowler đã được thay thế bởi cựu HLV của Sevilla và Marseille là Michel. Nhưng dường như chiến lược gia người Tây Ban Nha Michel chỉ “giữ chỗ” cho Jose Mourinho, người đã có thỏa thuận ngầm với CLB giàu tham vọng của Saudi Arabia rằng, ông sẽ cân nhắc gia nhập Al Qadsiah nếu họ thăng hạng lên Saudi Pro League, tờ Mirror thông tin.

Hiện tại, Al Qadsiah không muốn thay đổi mọi thứ khi họ đang tiến rất gần đến chiếc vé thăng hạng Saudi Pro League. Trong khi đó, Napoli đang xem xét sa thải HLV Walter Mazzarri và mời Jose Mourinho “ngồi ghế nóng” đội ĐKVĐ Serie A. CLB Al Shabab của Saudi Arabia cũng tiếp cận Mourinho nhưng bị từ chối.

Jose Mourinho là một HLV cực kỳ cá tính. ẢNH: GETTY

Tờ Mirror cho biết, trong số các CLB theo đuổi Jose Mourinho không có đội bóng đang thuộc sở hữu của giới giàu có Saudi Arabia là Newcastle United. Mourinho được cho là đã gửi tin nhắn đến giới chủ Saudi Arabia của Newcastle rằng, ông có một tình yêu dành cho Newcastle thông qua Sir Bobby Robson. Sir Bobby Robson từng dẫn dắt Newcastle và có thời gian Jose Mourinho làm thông dịch viên cho ông tại Barcelona.

HLV Eddie Howe vẫn nhận được sự ủng hộ 100% của Newcastle mặc dù CLB đang chơi không tốt ở mùa này. Đối với Jose Mourinho và Al Qadsiah, giờ đây vấn đề là Al Qadsiah có đợi Jose Mourinho đến mùa hè hay có nguy cơ mất chiến lược gia 60 tuổi người Bồ Đào Nha “vào tay” CLB khác.

Tương lai của Jose Mourinho đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận. ẢNH: GETTY

Trong sự nghiệp của mình, Jose Mourinho đã dẫn dắt gần như tất cả các CLB giành danh hiệu, bao gồm FC Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United và AS Roma, ngoại trừ Tottenham.

PHẠM QUANG