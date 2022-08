MU chính thức đạt thỏa thuận mua Antony, vì sao Ajax đòi giá cao?

Thông tin từ nhà báo danh tiếng Fabrizio Romano hôm nay (29-8) cho biết, Manchester United đã chính thức đạt thỏa thuận với Ajax trong thương vụ chuyển nhượng tiền đạo 22 tuổi người Brazil Antony.

Romano đã dùng chữ “Here We Go” quen thuộc cho thấy thương vụ này đã đi đến hồi kết mỹ mãn cho cả 3 phía MU, Ajax và Antony. Ngoài ra, người đại diện của Antony là Junior Pedroso cũng lên tiếng xác nhận khi chia sẻ dòng Story trên mạng xã hội với dòng chữ “Here We Go” cùng biểu tượng chiếc máy bay. Nó như lời khẳng định Antony sẽ bay đến Manchester ký hợp đồng với MU.

Romano viết trên mạng xã hội: "Here We Go. Các luật sư đang kiểm tra hợp đồng để Antony chính thức ký hợp đồng với MU vào thứ hai. Thỏa thuận giữa MU và Ajax trị giá 95 triệu euro, kèm phụ phí 5 triệu euro”.

Như vậy, để có được Antony, MU đã chi cho Ajax số tiền cực khủng tròn 100 triệu euro. Tuy nhiên, vì sao Ajax lại quyết tâm đòi MU số tiền chuyển nhượng lớn như vậy mới nhả ngôi sao 22 tuổi người Brazil Antony?

Theo Mirror (Anh), Manchester United đã bị buộc phải trả một khoản phí lớn cho Ajax vì CLB cũ của Antony là Sao Paulo. Antony gia nhập Ajax từ Sao Paulo với giá chuyển nhượng chỉ 14 triệu euro vào năm 2020.

Nhưng trong điều khoản của hợp đồng, Ajax phải trả cho Sao Paolo 20% số tiền thu được từ việc bán Antony trong tương lai. MU phải trả một khoản phí cao cho Antony một phần bởi Ajax không hưởng toàn bộ phí chuyển nhượng ngôi sao 22 tuổi người Brazil, mà phải san sẻ nó cho Sao Paolo.

Đó là lí do Ajax quyết tâm đẩy giá trị thương vụ này lên cao nhất có thể. MU buộc phải đáp ứng điều đó. Như vậy, cho đến thời điểm này, Antony là cầu thủ có giá cao nhất thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Theo tờ Goal.com, CLB của Brazil Sao Paolo sẽ thu được 16,7 triệu euro trong 20% của bản hợp đồng Ajax bán Antony cho MU. Nó còn sẽ được tăng lên khi Sao Paolo nhận thêm một khoản nữa gọi là phí đào tạo.

Điều thú vị là Sao Paolo cũng được hưởng một số tiền từ việc MU mua Casemiro từ Real Madrid. Casemiro trưởng thành từ lò đào tạo Sao Paolo và gia nhập Real Madrid vào năm 2013.

Đó là lí do Sao Paolo được nhận một ít tiền đào tạo khi Real bán Casemiro cho MU. Vào thứ sáu tuần trước, Antony đã công khai ý định chia tay Ajax bằng cuộc phỏng vấn với Fabrizio Romano.

Antony chia sẻ trong cuộc phỏng vấn: "Kể từ tháng 2 năm nay, các đại diện của tôi đã đến Amsterdam để thông báo cho Ajax mong muốn rời câu lạc bộ của tôi để đi tìm thử thách mới. Một số câu lạc bộ quan tâm sẽ đến và họ chắc chắn sẽ đưa ra một lời đề nghị tuyệt vời".

Trong khi đó, hoạt động chuyển nhượng của United vẫn chưa kết thúc ở đó. Bất chấp việc giành được chữ ký của Antony, đối thủ cạnh tranh danh hiệu Eredivisie của Ajax là PSV Eindhoven tin rằng United sẽ đưa ra lời đề nghị mua tiền đạo tài năng Cody Gakpo trong tuần này.

Câu lạc bộ Hà Lan đã bỏ lỡ vòng bảng Champions League. Vì thế, PSV có nhu cầu bán cầu thủ để cân bằng tài chính. Manchester United cũng đang tìm kiếm một hậu vệ phải, nếu Aaron Wan-Bissaka rời CLB trong tuần này.

Crystal Palace đang quan tâm đến việc đưa Wan-Bissaka trở lại CLB. Trong khi đó, đội chủ sân Old Trafford cũng đang ráo riết thực hiện thương vụ mượn thủ môn Martin Dubravka từ Newcastle.