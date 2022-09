Mưa lớn gây chia cắt tạm thời các bản vùng núi ở Quảng Bình

(PLO) - Mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến rạng sáng nay đã khiến mực nước ở nhiều ngầm tràn các xã biên giới miền núi Quảng Bình lên nhanh, gây chia cắt.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, từ đêm 27-9 đến sáng ngày 28-9, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm.

Theo ghi nhận, tại các bản miền núi thuộc huyện miền núi Minh Hoá và xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch), mực nước trên các con sông, suối lên nhanh và chảy xiết gây chia cắt cục bộ.

Cụ thể, tại các ngầm K Ai, K Định (thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hoá) nước ngập khoảng từ 0,7-1,2m. Nước lũ dâng nhanh đã chia cắt cục bộ các bản Hà Nôông, Tà Rà và một phần bản K Ai.

Tại khu vực xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá, nhiều ngầm trên các tuyến đường liên xã như ngầm Co Py, Hà Nôông, Cát Định, Tô Cổ…nước lũ dâng cao khoảng gần 1m và chảy xiết khiến các phương tiện xe máy, ô tô không qua lại được. Ngoài ra, khu vực đường vào bản Lòm của xã này cũng đã có tình trạng sạt lở đất đá.

Tại bản Khe Run (thuộc xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch), các ngầm tràn như ngầm Cà Ròong, Cà Ròong 1 ngập từ 0,4-0,8m.

Các đồn biên phòng trên tuyến biên giới thuộc Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã triển khai lực lượng thường trực thành nhiều tổ, phối hợp với chính quyền địa phương sẵn sàng ứng phó với mưa bão.

Đồng thời, đặt biển cảnh báo và bố trí các tổ công tác trực tại điểm ngầm để ngăn không cho người, phương tiện đi lại khu vực nguy hiểm này.

BẢO THIÊN