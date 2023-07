'Người đàn bà đẹp' làm tan nát trái tim Pep Guardiola một lần nữa

(PLO)- Người hâm mộ Manchester United nói đùa “Pep Guardiola đang khóc” khi Julia Roberts làm tan nát trái tim chiến lược gia người Tây Ban Nha một lần nữa, bằng cách “tạo dáng chụp ảnh” với Erik ten Hag trong chuyến du đấu của "quỷ đỏ" ở Mỹ.

Đó là thông tin được chia sẻ trên tờ Sun Sports (Anh) hôm nay 24-7. Người hâm mộ Manchester United đã nói đùa rằng “Pep Guardiola đang khóc” sau khi Julia Roberts lại làm tan nát trái tim của HLV Manchester City, Sun Sports viết.

Có vẻ như "mối tình lãng mạn" của chiến lược gia người Tây Ban Nha với nữ diễn viên người Mỹ cuối cùng đã bắt đầu khi cô đăng lời chúc mừng cú ăn ba lịch sử của Pep Guardiola cùng Man City.

Huyền thoại Hollywood Julia Roberts là một trong ba thần tượng của Pep Guardiola. Cô đã ca ngợi Manchester City của Pep Guardiola sau khi họ vô địch Champions League, đồng thời hoàn tất cú ăn ba lịch sử vào tháng 6. Điều đó đến sau khi Julia Roberts làm Pep Guardiola đau lòng bằng cách ghé thăm sân Old Trafford của Manchester United, thay vì sân Etihad của Man City.

Ngôi sao Hollywood được mệnh danh là “Người đàn bà đẹp" đã trao cho Guardiola một "Tấm vé đến Thiên đường” sau khi Man City đánh bại Inter Milan trong trận chung kết Champions League tại Istanbul, sau chức vô địch Premier League và FA Cup. Thời điểm đó, Julia Roberts viết trên Instagram: "Xin chúc mừng @pepteam đã dẫn dắt đội của bạn trở thành nhà vô địch UCL. #pep #soccermom”.

Tuy nhiên, bây giờ thì Julia Roberts lại tung một “cú đấm” khác vào chiến lược gia 55 tuổi Pep Guardiola. MU đang có chuyến du đấu ở Mỹ và đánh bại kình địch Premier League Arsenal 2-0 trong trận giao hữu trước mùa giải vào chủ nhật vừa qua tại Sân vận động MetLife ở New Jersey.

Roberts không chỉ tham dự trận đấu mà sau đó cô còn chụp ảnh với tiền vệ người Brazil Casemiro, ngôi sao đội tuyển Anh Marcus Rashford và một loạt cầu thủ khác của MU sau trận đấu. Được biết, Julia Roberts là fan cuồng nhiệt của MU chứ không phải Man City.

Và chỉ để xát thêm muối vào vết thương của Guardiola, sau đó, Julia Roberts đã giơ chiếc áo đấu của MU có tên của mình ở phía sau cùng với HLV Erik ten Hag. Người hâm mộ đã ngay lập tức lên mạng xã hội sẵn sàng chế giễu Pep Guardiola.

“Ai đó cần kiểm tra tình hình của Pep Guardiola lúc này,” một người phản hồi. Một CĐV khác của MU viết: “Pep Guardiola đã giành cú ăn ba và Julia Roberts vẫn muốn có chúng tôi”.

“Đây là thứ duy nhất chúng tôi có thể so sánh với Man City hiện tại,” một người nói đùa. Trong khi một người khác nói: "Pep Guardiola đang khóc”. “Pep đăng xuất Twitter ngay lập tức,” một dòng tweet khác bình luận, còn một người hâm mộ nữa tuyên bố “Pep đang ghen tỵ”.

Pep Guardiola đã kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc với Cristina Serra. Ông là người hâm mộ của Julia Roberts. Pep từng nói đùa về tình cảm của ông dành cho nữ diễn viên hạng A của Hollywood sau chiến thắng 7-0 của Man City trước RB Leipzig hồi tháng Ba.

Julia Roberts đột nhiên biết mình là 1 trong 3 người mà Pep Guardiola cực kỳ ngưỡng mộ. Pep Guardiola nói vui: “Tôi là kẻ thất bại ở Champions League. Nếu vô địch Champions League 3 lần, tôi vẫn sẽ là kẻ thất bại. Tôi có ba thần tượng trong đời, Michael Jordan, Tiger Woods và Julia Roberts.

Julia Roberts đã đến Manchester nhiều năm trước, không phải vào những năm 90 khi Sir Alex Ferguson đang giành được danh hiệu, danh hiệu và danh hiệu. Cô ấy đến vào thời điểm mà Manchester City của tôi chơi tốt hơn Manchester United, trong 4 hay 5 năm qua, phải không?

Và cô ấy đã đến thăm Manchester United. Cô ấy không đến gặp chúng tôi. Đó là lý do tại sao ngay cả khi tôi vô địch Champions League thì cũng không thể so sánh với việc Julia Roberts đến Manchester mà không đến gặp chúng tôi. Ngay cả khi tôi vô địch Champions League, nó cũng không thể so sánh với sự thất vọng mà tôi đã có”.

HLV Erik Ten Hag và dàn sao MU chụp ảnh cùng Julia Roberts:

