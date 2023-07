Người đi xe Fotuner ném vỡ kính xe khách trên quốc lộ 1A

(PLO)- Từ mâu thuẫn trong việc vận tải hành khách, nhóm người đi trên xe hơi đã đuổi theo và ném vỡ kính xe khách chạy trên quốc lộ 1A.

Ngày 8-7, Cơ quan CSĐT công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cùng Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã tìm ra danh tính người đi trên xe hơi ném vỡ kính xe khách đang chạy trên quốc lộ 1A.

Đó là anh LĐT (33 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) cùng một người tên L. Xe khách bị ném vỡ kính mang biển số nước Lào UN-138...thuộc nhà xe Đại Phát.

Trước đó, chiều 3-7, xe khách mang BKS UN 138...đang chạy trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Diễn Châu) thì bị xe hơi Toyota Fotuner mang BKS 37A-017...chặn xe lại. Nhóm người trên xe 37A-017...đã dùng đá ném vỡ kính của xe khách nêu trên.

Tài xế xe khách hoảng sợ đã lái xe khách chạy đi theo hướng ra Hà Nội. Nhóm người trên xe hơi tiếp tục rượt đuổi theo xe khách.

Khi xe khách chạy ra đến địa phận phường Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) thì dừng lại và trình báo sự việc với công an để được giúp đỡ.

Công an thị xã Nghi Sơn đã làm việc với các bên liên quan rồi xác định vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện Diễn Châu nên đã chuyển hồ sơ tin báo cùng tang vật liên quan đến Công an huyện Diễn Châu.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, do có mâu thuẫn với nhà xe Đại Phát về việc tranh chấp khai thác vận tải hành khách nên anh T anh L và một người khác đã có hành động như trên.

Hiện Cơ quan CSĐT công an huyện Diễn Châu đang trưng cầu giám định thiệt hại của xe khách.

Đ.LAM