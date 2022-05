Người phụ nữ vô tình làm 'người thứ ba' đến 3 lần trong cuộc đời

Năm 22 tuổi, học xong đại học, chị Thy An mới bắt đầu tò mò về tình yêu trai gái. Chị lên Yahoo với hy vọng tìm được một người lý tưởng cho cuộc đời mình.

Chị quen được một anh lớn hơn chị bốn tuổi, đang sống ở Mỹ. Anh có tất cả những ưu điểm của một người đàn ông trong mơ như mong ước của chị. Từ đó, cả hai bắt đầu mối quan hệ tình cảm vui vẻ qua mạng.

Được sáu tháng đột nhiên anh im lặng, chị có gửi thư sang nhiều lần nhưng cũng không nhận được hồi âm. Gần một năm sau anh mới liên lạc lại, xin lỗi chị và hứa hẹn tương lai với chị, cụ thể là hai năm sau anh sẽ về nước để gặp chị.

Chị Thy An kể lần anh về nước và chị vô tình phát hiện chuyện động trời: “Anh về trong khoảng 1 tháng để gặp tôi. Trong lần anh đi tắm, tôi tò mò nên lấy điện thoại anh kiểm tra thì phát hiện có một số điện thoại anh hay liên lạc bên nước ngoài.

Tôi hỏi thì anh bảo là để liên lạc về gia đình ở Mỹ nhưng đến khi cả hai ra quán net để vào Yahoo thì tôi thấy anh đang nhắn tin tình cảm với ai đó bằng tiếng Anh.

Tối hôm đó về nhà, tôi gọi thử cho số điện thoại bên Mỹ thì đầu dây bên kia bảo là vợ của anh. Tôi còn nghe cả tiếng trẻ con khóc. Tôi thất thần ngay khi biết được điều đó. Suốt đêm tôi không ngủ được”.

Không ngờ cuộc điện thoại của chị và người vợ vô tình bị mẹ chị nghe thấy. Bà hiểu được chuyện gì đang diễn ra với con gái mình.

Ngày hôm sau chị dắt anh về nhà ăn cơm với ba mẹ. Chưa đầy năm phút, mẹ chị lên tiếng chất vấn anh về việc anh đã có gia đình mà còn qua lại với chị.

Anh bối rối giải thích rằng anh cưới vợ bên Mỹ là do gia đình thúc ép và cả hai người thường xuyên cãi nhau vì bất đồng.

Người anh yêu là chị Thy An. Anh nghĩ rằng khi anh im lặng suốt một năm thì có lẽ Thy An sẽ quên được anh nhưng không ngờ Thy An vẫn giữ mối tình đó trong lòng.

Sau khi biết chuyện, chị vợ vài lần gọi điện thoại với Thy An nói rằng sẵn sàng bước ra khỏi cuộc hôn nhân để anh được tự do. Sau đó, anh trở về Mỹ ly dị với vợ.

Nhưng ba mẹ chị Thy An lại ngăn cấm chị đến với anh. Vì họ cho rằng con mình làm như vậy là phá vỡ gia đình người ta. Nghe lời ba mẹ, chị Thy An tìm mọi cách để không qua lại với anh nữa.

Tiến sĩ Tô Nhi A nhận xét chị Thy An may mắn khi không thuộc về anh ta.

Mối tình thứ 2 của chị Thy An là quen cậu của người bạn. Anh ta rất quyết liệt. Để chứng minh mình còn độc thân, anh đưa chị về quê, đi nhiều nơi, gặp nhiều bạn bè và người thân của anh trong gia đình và còn có cả giấy chứng nhận độc thân để tăng sự tin tưởng.

Anh còn hứa làm một đám cưới danh chính ngôn thuận. Thế nhưng, đám cưới chỉ tổ chức bên nhà gái, không làm bên nhà trai dưới quê.

Gia đình anh ở quê đều lên nhà gái dự đám cưới. Khi tiến sĩ Tô Nhi A hỏi tại sao chỉ tổ chức đám cưới ở nhà gái thì chị Thy An trả lời rằng có đi xem bói, thầy nói rằng số phận chị lận đận chuyện tình duyên lắm nên làm vậy là được rồi.

Nhưng sau đám cưới chỉ 2 tháng, một người tự xưng là vợ của anh đến tận nhà để gặp chị.

Sau lần gặp mặt đó, cuộc sống của chị Thy An bị xáo trộn rất nhiều, vợ cũ của anh liên tục đi bêu rếu chị với hàng xóm rằng chị là một người giựt chồng.

Những lúc chị Thy An không có nhà thì chị vợ kéo người thân tới đập cửa rầm rầm. Mấy lần cha mẹ chị phải gọi công an. Cứ vài tháng chị vợ cũ lại đến phá. Và ra tối hậu thư là nếu chị Thy An chia tay thì chị ta sẽ không quậy chị nữa.

Lúc đó chị Thy An đã có thai mà bị tấn công về tâm lí như vậy cũng không ổn cho sức khỏe, nên cuối cùng anh phải chuyển ra ngoài sống một mình để chị được bình yên mang thai.

Sau khi con được một tuổi thì cả hai thôi nhau, bởi vì ba mẹ chị lo lắng chị sẽ bị đánh đập nếu dọn ra ngoài sống riêng cùng chồng.

Tiến sĩ Tô Nhi A nhận xét cách anh ta lặng lẽ rời khỏi vợ cũ cho thấy sự không rõ ràng, thiếu dứt khoát với vợ cũ.

Hơn nữa, anh ta còn có con và không có trách nhiệm chu cấp nên người vợ cũ mới đeo bám anh như vậy. Và với chị kia thì anh vẫn là chồng chị ta và chị vẫn đi tìm.

Mối tình thứ ba của chị Thy An tiếp diễn ở ba năm sau đó. Lúc này chị mở một công ty riêng. Anh là một chàng trai nhỏ hơn chị sáu tuổi, đến nộp đơn xin việc.

Chị bị ấn tượng với cái tên của anh nên cả hai nhanh chóng đến với nhau sau thời gian ngắn làm việc và tìm hiểu. Anh thường xuyên đưa đón chị, cũng như giúp đỡ chị mọi việc từ trong ra ngoài. Thậm chí cuối tuần anh không về nhà, mà ở luôn bên chị khiến gia đình anh khó chịu.

Quen nhau được sáu tháng, chị cần một danh phận. Nhưng anh lại rất khó xử, là vì quá khứ của chị, chị lại lớn tuổi hơn anh, hơn nữa, gia đình lại nhắm cho anh một cô gái khác.

Cuối cùng, dưới sự tác động của gia đình, anh buộc phải làm đám cưới với cô gái kia nhưng anh vẫn qua lại chăm sóc chị.

Sau khi chia sẻ về ba mối tình mà mình vô tình trở thành người thứ ba, chị Thy An quyết định bật sáng đèn, công khai danh tính trong chương trình Người thứ 3 khiến Tiến sĩ Tô Nhi A không khỏi bất ngờ.

