Nhạc sĩ Tú Dưa đổi nghệ danh thành Mars Anh Tú, Đen Vâu ủng hộ chương trình "Cặp lá yêu thương"

Đen Vâu ủng hộ chương trình "Cặp lá yêu thương"

Trưa 4-12, tài khoản chương trình thiện nguyện “Cặp lá yêu thương” đã nhận được sự ủng hộ kèm lời nhắn “ “Đen Vâu gửi tặng Cặp lá yêu thương”.

Trước đó, BTV Diệp Chi - đạo diễn chương trình Cuộc hẹn cuối tuần - đã thông tin tới ekip Cặp lá yêu thương về đề nghị đáng yêu này.

BTV Diệp Chi chia sẻ: "Đen Vâu dễ thương vô cùng. Tham gia 'Cuộc hẹn' quay đến 8 tiếng đồng hồ liên tục mà không chịu nhận catse, nhất định phải chuyển cho Cặp lá mới chịu đó".

Nhạc sĩ Hà Phương bị tai nạn gãy xương đùi

Trao đổi với báo chí, Vũ Phương, con trai nhạc sĩ Hà Phương, cho biết hiện ông được điều trị tại một bệnh viện ở quận Phú Nhuận, TP.HCM sau hai ngày cấp cứu.

Trước đó. ngày 3-12, khi đang ở nhà cùng con trai, ông lảo đảo vì chứng tai biến tái phát rồi ngã. Sau khi người thân đưa vào viện, ông được chẩn đoán gãy xương đùi, chỉ định phẫu thuật thay khớp háng.

Vũ Phương nói: "Do ông bị đột quỵ, bác sĩ yêu cầu điều trị cho huyết áp, tim mạch ổn định rồi mới mổ để đề phòng biến chứng. Nếu không mổ, ông có nguy cơ tàn phế, nằm một chỗ đến cuối đời".

Nhạc sĩ Hà Phương tên thật là Dương Văn Lắm, sinh năm 1938 tại huyện Chợ Gạo, Mỹ Tho (nay là Tiền Giang). Năm 19 tuổi, Hà Phương được học nhạc với nhạc sĩ Lâm Tuyền, sau đó học dự thính trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn.

Hai năm sau, ông về dạy nhạc cho trường trung học Bình Phước ở Tầm Vu, Long An, sau đó bắt đầu sáng tác, với ca khúc đầu tay mang tên Đường khuya.

Trong gia tài 80 sáng tác, ông dành phần lớn để ca ngợi vẻ đẹp con người và vùng đất Nam Bộ, như Bông điên điển, Em về miệt thứ...

"Đêm tối rực rỡ" dự giải Quả Cầu Vàng

Chiều 6-12, đạo diễn Aaron Toronto cho biết anh và vợ, biên kịch kiêm diễn viên Nhã Uyên, đang ở Los Angeles để ủng hộ chiến dịch dự giải Quả Cầu Vàng 2023 của phim Đêm tối rực rỡ.

"Không biết giấc mơ của mình thành sự thật được hay không nhưng ít nhất có một người đang mơ cùng mình. Xin cảm ơn Thiên A Phạm và 3388 Films vì đang giúp phim tranh cử giải Quả Cầu Vàng" - đạo diễn Aaron Toronto viết.

Trên trang web chính thức của Quả Cầu Vàng, Đêm tối rực rỡ (tên tiếng Anh là The Brilliant Darkness) cũng đã xuất hiện trong danh sách phim được nộp tham dự hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Danh sách này vẫn đang được cập nhật dần, hiện có hơn 120 phim đã nộp. Trong đó, có những phim quen thuộc như All Quiet on the Western Front, Broker, Decision to Leave...

Thùy Tiên cảm ơn và kỷ niệm 1 năm đăng quang Miss Grand

Mới đây, Hoa hậu Thùy Tiên tung bộ ảnh đặc biệt kỷ niệm 1 năm đăng quang Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021.

Trong bộ ảnh, Thùy Tiên diện váy body đen ngắn. Phần thân trên thiết kế chất liệu ren với những đường cắt xẻ khá táo bạo và phá cách. Phần cổ áo khoét tạo điểm nhấn cho trang phục của người đẹp.

Thùy Tiên lựa chọn những phụ kiện độc đáo, với chiếc vòng cổ pha lê bắt mắt cùng loạt vòng tay, nhẫn và khuyên tai nổi bật.

Cùng với những hình ảnh được chia sẻ, Hoa hậu Thùy Tiên cũng không quên gửi đến những người luôn đồng hành với cô trong hành trình một năm vừa qua lời cảm ơn chân thành.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Thùy Tiên viết: "Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành và yêu mến cô gái mang tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Chưa bao giờ Tiên mơ được một ngày mình nhận nhiều sự tin yêu như thế, chưa bao giờ Tiên mơ được mỗi điều mình làm đều có sức ảnh hưởng đến với nhiều người.

Điều đó để Tiên thấy được rằng mình phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn thế nữa, để không phụ lòng những người đã, đang và sẽ tiếp tục ủng hộ Thùy Tiên trên những chuyến hành trình xây dựng ước mơ cho không chỉ Tiên mà còn rất nhiều người nữa.

Tiên biết bản thân mình không hoàn hảo nhưng Tiên luôn tin rằng, chính sự tích cực từ bên trong con người mình là thứ liên kết những trái tim cùng chung chí hướng đến với nhau. Tiên và bạn, cùng nhau tiến nhé! Một lần nữa, cảm ơn vì đã cùng nhau".

Bộ phim “Cô gái đến từ quá khứ” công chiếu ở Úc

Sau thời gian ra rạp tại Việt Nam, Cô gái đến từ quá khứ đã nhận được phản hồi khá tích cực từ giới chuyên môn và khán giả, thu về hơn 53 tỉ đồng (theo số liệu của Box Office Vietnam). Đây là con số tương đối trong một năm phim Việt không có nhiều đột phá về doanh thu.

Sắp tới, bộ phim sẽ tham gia Liên hoan phim Việt tại Úc (AVFF). Trong ngày 8-12, đạo diễn Namcito và Bảo Nhân sẽ tham gia sự kiện ra mắt phim cùng hoạt động thảm đỏ tại sự kiện.

Hoạt động chiếu phim, giao lưu của các đoàn phim sẽ diễn ra tại 6 thành phố lớn của Úc gồm Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth, Adelaide và Tasmania.

Liên hoan phim Việt tại Úc là một trong những sự kiện tôn vinh nền điện ảnh Việt Nam tại xứ sở chuột túi. Năm nay là năm đầu tiên liên hoan được tổ chức theo hình thức trực tuyến video theo yêu cầu, khán giả là người quyết định lựa chọn những bộ phim được đề cử tham gia. Những năm qua, liên hoan đã đưa hơn 30 bộ phim ra mắt tại Úc.

Nhạc sĩ Tú Dưa đổi nghệ danh thành Mars Anh Tú

Tối 5-12, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng đã xuất hiện tại mini concert The Ballad của ca sĩ, nhạc sĩ Mars Anh Tú (nghệ danh mới của nhạc sĩ Tú Dưa).

Được biết, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của chương trình. Tuy nhiên, tại cuộc trò chuyện ngắn với báo chí trước khi chương trình bắt đầu, khi được hỏi về thông tin nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhận vai trò quan trọng trong đêm nhạc, Mars Anh Tú đã phủ nhận tin này.

"Không có, Hồ Hoài Anh chỉ là bạn mình thôi. Chắc mọi người xem ảnh có Hồ Hoài Anh đi tập cùng"- Mars Anh Tú khẳng định.

Dù xuất hiện khá lặng lẽ nhưng khán giả cũng có thể nhận ra Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng. Trong khi Hồ Hoài Anh đứng trong một góc khuất với vest đen và đeo khẩu trang thì diễn viên Hồng Đăng ngồi cùng với vợ thưởng thức chương trình tại khu vực khán giả.

Mini concert The Ballad của Mars Anh Tú diễn ra vào tối 5-12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là sự kiện chính thức giới thiệu album mới The Ballad của ca sĩ, nhạc sĩ Mars Anh Tú (nghệ danh mới của nhạc sĩ Tú Dưa).

Tại mini concert này, Mars Anh Tú đã hát toàn bộ bài hát mới do mình sáng tác, trong đó có 6 bài thuộc album mới chơi cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

Sáu ca khúc hoàn toàn mới của Mars Anh Tú là: Vết son, Kẻ vô tâm, Ngày em quay lại, Một thời ta là thế, Em, Thu đi rồi đến hạ. Đêm nhạc còn có sự xuất hiện của nữ ca sĩ Văn Mai Hương, cô cũng là khách mời nữ duy nhất trong đêm nhạc cũng như album The Ballad.

Giải thích về nghệ danh mới, Mars Anh Tú cho hay: "Trong Hán Nôm là các vì sao và mệnh của tôi là mệnh hoả, nên ghép lại thành Sao Hoả. Đó vừa là tên, vừa là mệnh, bản thân Sao Hoả cũng là biểu tượng cho đàn ông. Tôi có yêu cầu là phải đọc dễ nhớ, viết ra cảm thấy đẹp và sang trọng thì cả êkíp mới lựa chọn lấy Mars (tên tiếng Anh) của Sao Hoả để đi kèm với tên Anh Tú".

HÀ NGUYỄN - VIẾT THỊNH